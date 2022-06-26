Война в Украине: Джонсон предостерег Макрона от попыток мирных переговоров с Путиным

В отличие от президента Франции, британский премьер-министр отказался вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, которого он назвал «диктатором», с момента начала российского вторжения в Украину в конце февраля.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье предостерег президента Франции Эммануэля Макрона от соблазна найти решение путем переговоров «сейчас», рискуя продлить «глобальную нестабильность», сообщила пресс-служба на Даунинг-стрит.

Во время встречи в кулуарах саммита G7 в Германии лидеры двух стран «сошлись во мнении, сейчас критический момент для развития конфликта, и что ход войны еще можно переломить». Об этом заявил официальный представитель британского правительства, добавив, что лидеры договорились «усилить» военную поддержку Киева.

«Премьер-министр подчеркнул, что любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет только к длительной нестабильности и даст Путину право на вечное манипулирование суверенными странами и международными рынками», — добавил он.

Накануне встречи в Баварии Борис Джонсон сказал в интервью британским СМИ, что на саммитах «Большой семерки» и НАТО западные лидеры должны провести «очень, очень откровенные дискуссии» о последствиях войны и санкций, в частности, для того, чтобы сохранять свое единство. Он также высказал «определенную тревогу» по поводу того, что сейчас в Европе и в мире наступает период «усталости среди населения и политических классов» в отношении войны в Украине.

26 июня в немецкой Баварии открылся саммит «Большой семерки». В нем участвуют лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также руководство Евросоюза. Главной темой саммита должно стать обсуждение стратегии противостояния российской агрессии против Украины и рост мировых цен на энергоносители.

Лидеры G7 и НАТО должны оставаться вместе перед лицом российской агрессии, заявил президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита с генеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Путин надеялся расколоть тем или иным способом НАТО и G7, считает глава Белого дома. «Но мы не допустили этого и не допустим», — добавил он.

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