Сто двадцать третий день войны России против Украины. Онлайн RFI

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В Киеве ракета попала в девятиэтажный дом, есть пострадавшие. 26 июня 2022 г. Киев, Украина

26 июня — 123-й день с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. С первого дня войны Русская служба RFI в онлайн-режиме следит за новостями. Не забывайте обновлять эту страницу.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

15:37 Последствия попадания российской ракеты по жилому дому в Киеве утром 26 июня.

Последствия ракетного удара по Киеву {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

15:02 Сепаратисты Луганской «народной республики» заявили о присутствии французских наемниках в Северодонецке

«Наемники из Франции, Польши, ФРГ и США бежали ночью из Северодонецка, бросая оружие, в промзоне остается еще около тысячи боевиков», — цитирует агентство ТАСС помощника главы МВД самопровозглашенной ЛНР Виталия Киселева.

Он также добавил, что в промзоне Северодонецка еще остается около тысячи украинских военнослужащих из батальона «Луганск-1» и сил территориальной обороны.

14:16 Джонсон и Макрон обсудили войну в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег президента Франции Эмманюэля Макрона от соблазна найти решение путем переговоров «сейчас» в Украине, рискуя продлить «глобальную нестабильность». Об этом в воскресенье сообщает Даунинг-стрит.

Во время встречи на полях саммита «Большой семерки» в Мюнхене лидеры двух стран «сошлись во мнении, что это критический момент для развития конфликта и что ход войны можно переломить», — заявил представитель британской правительства, добавив, что Франция и Великобритания договорились усилить военную поддержку Киева.

«Премьер-министр подчеркнул, что любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет только к длительной нестабильности и даст Путину право на вечное манипулирование суверенными странами и международными рынками», — добавили в окружении британского премьера.

Саммит "Большой семерки" открылся 26 июня в немецкой Баварии. AFP - JOHN MACDOUGALL

13:39 Франция поддерживает идею установления «максимальной цены на нефть» на уровне «стран-производителей».

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший в воскресенье на саммит «Большой семерки» в немецкую Баварию. Таким образом планируется противостоять скачку цен, вызванному войной в Украине.

«Для нас гораздо более действенным было бы установить максимальную цену на нефть, поступающую из всех стран-производителей. Это то, что нам нужно вновь включить в дискуссию с ОПЕК и со всеми производителями нефти в мире», — отметил источник в администрации французского президента.

Это предложение отличается от меры, предложенной Вашингтоном по ограничению цен на нефть в странах-потребителях. Эта идея будет обсуждаться лидерами G7 до вторника в Мюнхене. Однако некоторые представители «Семерки» считают эту меру сложной для реализации.

12:44 G7 и НАТО должны быть вместе перед российской агрессией

Об этом заявил президент США Джо Байден, прибывший в Баварию на саммит «Большой семерки». Путин надеялся расколоть тем или иным способом НАТО и G7, считает глава Белого дома. «Но мы этого не допустили и не допустим», — добавил он.

В немецкой Баварии в воскресенье открылся саммит «Большой семерки». В нем участвуют лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также руководство Евросоюза. Главной темой саммита должно стать обсуждение стратегии противостояния российской агрессии против Украины и рост мировых цен на энергоносители.

Канцлер Германии Олаф Шольц с супругой встречают президент США Джо Байдена (в центре) на открытии саммита Большой Семерки в Баварии. 26 июня 2022 г. AP - Michael Kappeler

12:08 Утренняя сводка Минобороны России

Главное:

25 июня под контроль «Луганской Народной Республики» перешли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино.

Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены десять взводов реактивных систем залпового огня в районах Авдеевка, Украинск, Ивановка, Новоселовка Первая и Воздвиженка.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 720 националистов, 12 танков и других боевых бронированных машин, 16 специальных автомобилей.

Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный.

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Также сбиты 19 реактивных снарядов системы залпового огня.

В воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области.

11:35 Телеканал «Звезда» опубликовал видео поездки на фронт министра обороны России Сергея Шойгу.

По заявлению Минобороны, Шойгу проинспектировал группировку войск, задействованных в «спецоперации» в Украине, и «вручил медали «Золотая Звезда» Героя России и Ордена Мужества российским военнослужащим.

Когда и где именно сделана видеозапись, не уточняется.

10:58 Воздушные силы ВСУ: Россия выпустила ракеты по Киеву из района Каспийского моря

«Стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, нанесшие удар по Киевщине сегодня, это те бомбардировщики, которые применяют из района Каспийского моря, которые взлетают из Астрахани. На вооружении у них основные ракеты, которые они оттуда по нас запускают, это Х101. Она может лететь на расстояние до 5,5 тысячи км. То есть им (бомбардировщикам) залетать к нам абсолютно не обязательно, им нужно просто взлететь, выйти на боевой курс и выпустить ракеты», — заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

В результате утреннего обстрела Киева одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом, другая — в детский сад, еще одну ракету сбила система ПВО над Киевской областью. В результате обстрела погиб как минимум один человек, еще несколько получили ранения.

10:12 Великобритания, Канада, США и Япония запретят импорт золота из России

«Золото является одним из основных экспортных товаров России, в 2021 году оно принесло российской экономике 12,6 миллиарда фунтов стерлингов. […] Лондон — крупный мировой центр торговли золотом, и санкции Великобритании (первые в своем роде, введенные против России) окажут огромное влияние на способность Путина получать деньги», — говорится в заявлении британского правительства.

Запрет вступит в силу в ближайшее время и будет применяться к вновь добытому или очищенному золоту. Он не коснется золота, экспортированного из России ранее.

09:31 Британская военная разведка подтверждает взятие российскими силами Северодонецка.

«Захват Северодонецка является значительным достижением. [...] Однако это лишь одна из нескольких непростых задач, которые необходимо выполнить России, чтобы оккупировать весь Донбасс. К ним относятся наступление на крупный центр Краматорск и обеспечение безопасности основных путей снабжения Донецка», — говорится в ежедневной сводке британского военного ведомства.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/k7vGhVBw2Y



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vVFHH72lXr — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 26, 2022

09:03 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

Сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории Беларуси.

На Славянском направлении основные усилия противника сосредоточены на наступлении в направлении населенных пунктов Долгенькое и Мазановка.

На Донецком направлении основные усилия сосредоточены на Лисичанском направлении и попытках окружения подразделений сил обороны в районе Лисичанска.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне ведут обстрелы, чтобы сковать украинские войска и не допустить их переброски на другие направления.

На Южнобужском направлении украинская авиация наносила удары по скоплениям российской армии, потери уточняются.

В акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельной группировки противника сосредотачивают на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

08:40 В Киеве ракета попала в девятиэтажный дом, есть пострадавшие.

Утром 26 июня в ходе обстрела со стороны России ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковском районе Киева. Частично разрушились верхние три этажа и начался пожар.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что под завалами находятся пострадавшие. В частности, спасатели достали из-под обломков девочку семи лет. Два человека госпитализированы.

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