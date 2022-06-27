Заявления саммита G7 о поддержке Украины и обращение Зеленского к лидерам «Большой семерки» — главное

Президент Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к лидерам стран «Большой семерки», которые на своем саммите в Германии в понедельник, 27 июня, приняли заявление о поддержке Украины в условиях российского вторжения.

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Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется,

— говорится в специальном заявлении саммита G7, который проходит в баварском замке Эльмау.

Вновь осудив «жестокую, неспровоцированную, неоправданную и незаконную» войну, которую РФ ведет против Украины «при поддержке Беларуси», страны «семерки» подчеркнули, что не намерены никогда признавать «продолжающиеся попытки России перекраивать границы с помощью силы». G7 требует от Путина «безоговорочно прекратить все военные действия и вывести свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ».

Отдельно лидеры G7 осудили «ядерную риторику» и угрозы, звучащие из Москвы, выразив «серьезную озабоченность заявлениями России о том, что она может передать Беларуси ракеты с ядерным потенциалом».

Семерка пообещала «продолжать усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике», а также оказывать всю необходимую украинской армии «материальную, учебную и логистическую, разведывательную и экономическую поддержку».

В заявлении G7 особо подчеркивается, что «Украина должна сама принять решение о будущем мирном урегулировании» военного конфликта с РФ — без какого-либо «внешнего давления или влияния».

Зеленский — саммиту G7 о перспективах войны и мирных переговоров

Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита призвал страны G7 «приложить максимум усилий» для того, чтобы добиться прекращения войны «до конца этого года». Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на свои источники на саммите в Эльмау. Зеленский также призвал лидеров ведущих демократических держав «усилить санкции в отношении России», — передает AFP.

В своем обращении Зеленский также заявил, что время для переговоров с Россией еще не пришло и что Украина должна сперва укрепить свои позиции. Об этом заявлении украинского лидера сообщила AFP администрация президента Франции.

Президент Зеленский дал всем очень ясный ответ, что сегодня еще не настало время для переговоров, Украина будет вести переговоры, когда (…) восстановит сильные позиции, — сообщили в Елисейском дворце.

В администрации Эмманюэля Макрона добавили, что украинский президент настаивал на «необходимости полной, всеобъемлющей, предельно оперативной поддержки Украины» и поставок ей вооружений, с тем чтобы страна смогла «восстановить свою территориальную целостность», «сдержать продвижение российских сил и отбросить их за линии», на которых они находились до начала полномасштабного вторжения в феврале.

Зеленский в своем обращении к G7, говоря о военной помощи, особо отметил, что Украина «нуждается в современных и эффективных системах противоракетной обороны» в условиях ужесточения ракетных обстрелов со стороны РФ. Об этом говорится на сайте украинского президента, где также отмечается, что Зеленский «сделал акцент на необходимости усиления санкционного давления на Россию, в частности путем принудительного ограничения цены экспортируемой российской нефти».

Санкции: усиление давления на РФ

Страны G7 намерены усиливать «давление на режим Путина и его пособников в Беларуси, чтобы лишить Россию экономических средств для продолжения агрессивной войны против Украины», — говорится в заявлении саммита.

В документе обозначены общие направления дальнейших действий.

Сокращение доходов России от экспорта, в том числе от продажи золота (накануне о скором введении эмбарго на покупку российского золота объявили США, Великобритания, Канада и Япония, ежегодный доход РФ от экспорта золота оценивается в не менее чем $15 млрд).

Усиление борьбы с обходом санкций, введенных странами Запада.

Сокращение экспортных доходов РФ путем снижения зависимости от российских энергоносителей.

Скоординированные меры по повышению таможенных тарифов на импортируемые из РФ товары. Возможность использования этих дополнительных доходов «для оказания помощи Украине».

Усиление «целевых санкций» для дальнейшего ограничения доступа РФ к «ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям», которые необходимы российской военной индустрии.

Новые индивидуальные санкции против тех, кто несет ответственность за военные преступления в Украине или осуществляет «незаконную власть» на ее территории. Санкции ждут и тех, кто причастен к «краже и экспорту украинского зерна» с оккупированных территорий и кто тем самым поддерживает усилия РФ по подрыву глобальной продовольственной безопасности.

Финансовая помощь Украине

Страны G7 напомнили, что уже предоставленная, либо запланированная бюджетная поддержка Киева составляет 29,5 миллиардов долларов в текущем году.

В заявлении «Большой семерки» говорится также о поддержке украинских государственных предприятий и частного сектора по линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (Всемирный банк) в объеме 3,5 миллиардов долларов. Страны G7 обещают гарантировать кредиты ЕБРР, необходимые для поддержки критической инфраструктуры Украины, в частности ее газовых, энергетических и транспортных компаний.

Страны «Большой семерки» обещают продолжить разработку программ помощи Украине в рамках МВФ и Всемирного банка, а также рассмотрят вопрос о временной отмене пошлин на импорт украинских товаров.

Гуманитарная помощь и гуманитарное право

«Большая семерка» подтвердила, что более $2,8 млрд выделит Украине в этом году в качестве гуманитарной помощи для защиты и поддержки гражданского населения, которое является жертвой «неизбирательных» атак со стороны российских сил.

В декларации G7 содержится требование к России соблюдать нормы международного гуманитарного права. Речь идет о гуманитарных коридорах для эвакуации жителей из осаждённых городов и для доставки туда помощи.

Страны «семерки» требуют, чтобы РФ «немедленно разрешила безопасное возвращение [на родину] украинских граждан, часто силой вывезенных в Россию без их согласия».

От Москвы и подконтрольных ей сепаратистов требуют соблюдения прав военнопленных, предусмотренных Женевскими конвенциями. G7 также «осуждает фиктивные "судебные процессы", в результате которых к смертной казни приговаривают служащих украинских вооруженных сил».

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