Сто двадцать четвертый день войны России против Украины. Онлайн

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27 июня – 124-й день с начала российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI с первого дня войны следит за последними новостями в режиме онлайн.

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♦ ОБНОВИТЬ ♦ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

16:50 Журналисты закрытого из-за войны томского телеканала ТВ2 запустили новый проект «Очевидцы»

Об этом Виктор Мучник, главный редактор ТВ2, создатель «Очевидцев» рассказал интернет-изданию «Медуза». Журналисты собирают истории россиян, выступающих против войны в Украине.

«Сейчас происходит масштабное историческое событие, которое изменит жизни многих людей навсегда. И у меня есть свидетели происходящего — обычные люди, к которым я могу прийти с камерой и поговорить. Я подумал, что какой-нибудь историк из будущего за это мне скажет спасибо. Так мы и запустились — собираем истории в Ереване, Тбилиси, России и в Украине», — цитирует Виктора Мучника «Медуза».

Томский Телеканал ТВ2 являлся одной из первых негосударственных телекомпаний СССР и России. После закрытия потокового вещания телеканала в 2015 году, издание продолжило работу как сайт «Агентство новостей ТВ2». После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, в марте 2022 года, сайт был заблокирован роскомнадзором, после чего руководство приняло решение о временной приостановке работы сайта.

16:36 Владелец «Азовстали» Ринат Ахметов подал жалобу в ЕСПЧ: он намерен получить компенсацию за коммерческие убытки

Самый богатый человек Украины, миллиардер Ринат Ахметов, подал в понедельник жалобу в Европейский суд по правам человека. Бизнесмен хочет получить компенсацию за коммерческие убытки, понесенные в ходе войны в Украине, — сообщает AFP.

Ахметову принадлежит металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, переживший недели российских бомбардировок и блокаду предприятия. Убытки понесенные с начала вторжения войск РФ и последующую блокаду комбината, Ахметов оценивает в миллиарды долларов. Ранее, бизнесмен заявлял, что принадлежащая ему компания «Метинвест», крупнейший производитель стали в Украине, понесла убытки от 17 до 20 миллиардов долларов из-за бомбардировки российскими войсками ее сталелитейных заводов в Мариуполе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков, комментируя жалобу Рината Ахметова напомнил, что Россия больше не находится под юрисдикцией Европейского суда по правам человека.

16:18 Йенс Столтенберг заявил о восьмикратном увеличении сил быстрого реагирования НАТО

Генеральный секретарь стран североатлантического договора сообщил в понедельник, в преддверии саммита в Мадриде, о преобразовании сил быстрого реагирования Альянса. На сегодняшний момент их численность составляет 40 тыс. человек.

Столтенберг заявил о повышенной готовности увеличить это количество до 300 тысяч военнослужащих.

Сообщается о том, что было создано восемь боевых групп. Они базируются в Литве, Эстонии, Латвии, Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии. Также поясняется что эти группы будут усилены «заранее назначенными» подразделениями в других странах Альянса, а также будет предварительно размещено тяжелое вооружение.

«Мы усилим наши боевые группы в восточной части Альянса до уровня бригад», — цитирует Столтенберга AFP.

►►►►пресс-конференция Йенса Столтенберга

15:50 Страны ЕС планируют заполнить 85% подземных хранилищ газа (ПХГ) к зиме, и обязали страны достичь уровня 80% к 1 ноября. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС. В следующие зимы ПХГ планируют заполнять на 90%.

Совет ЕС пошел на такие меры на фоне риска дефицита газа и других видов топлива этой зимой из-за войны в Украине. С начала российского вторжения объем газа, поступающего в Европу из России, упал в два с половиной раза – до 100 миллионов кубометров в сутки. В этих условиях, как пишет «Би-би-си», заполнить газохранилища к зиме может не выйти, и ЕС потребует альтернативный вариант действий.

15:15 Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин объявил, что преподаватели, которые «ведут пропаганду» против «специальной операции», как называют в России войну против Украины, должны «взять и уйти».

«Они должны понимать: за ними страна, за ними народ. Поэтому тот, кто начинает все это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти», - считает Володин. Кроме того, в Минобрнауки советуют ВУЗам отказаться от программы обменов студентами с ЕС. В России также прекратят использовать Болонскую систему и будут разрабатывать «свой национальный порядок обучения».

После начала войны в Украине петицию против нападения поддержали более 1200 учителей России, пишет «Медуза». Другую петицию против войны, которую запустил правозащитник Лев Пономарев, подписали более 1 250 000 россиян.

15:00 Министерство финансов России обвинило Euroclear – посредника в проведении платежей по евробондам – в намеренном блокировании платежа. В минфине заявили, что средства для выплат в «льготный период», истекший сегодня, перечислили заблаговременно еще месяц назад. Формально это дефолтом не считается, отметили в Москве.

В Euroclear – крупнейшем депозитарии в Европе – деньги, по данным «Ведомостей», получили, но к выплатам не приступили. По словам собеседника издания, это может быть связано с отсутствием контроля над тем, чтобы средства не получили «подсанкционные организации и граждане». Официального комментария от Euroclear пока нет.

14:40 Группа «Би-2» выпустила антивоенный клип на песню «Колыбельная».

На прошлой неделе клип против войны также опубликовала группа Little Big. Видео артисты назвали «Generation Cancellation». После музыканты покинули Россию.

14:10 По данным «Би-би-си», российские военные отправляют грузовики с зерном из Украины в Крым, находящийся под контролем РФ. Об этом издание сообщает, ссылаясь на информацию с GPS-трекеров.

Один из фермеров рассказал, что люди из России оккупировали 80% его земли в десятки тысяч гектаров, а зерно воруют «в промышленных масштабах». Машины с зерном отправляют сначала в Крым, а после по мосту через Керченский пролив – в Ростов-на-Дону. Один из грузовиков, за которым проследила «Би-би-си», направили в Белгородскую область. Иногда речь идет не о воровстве зерна, а о продажах по заниженным ценам.

Ранее лидеры ЕС в Брюсселе по итогам саммита постановили, что Россия, изымая зерно из Украины и блокируя Черное море, единолично вызывает крупный продовольственный кризис. В России свою причастность к этому неоднократно отрицали, заявляя, что дефицит зерна провоцируют санкции против России.

12:45 Страны G7 на саммите, который проходит в эти дни в Германии, могут договориться об ограничении цен на российскую нефть. О соответствующих переговорах объявили накануне встречи представители США – позже эту информацию подтвердил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Сейчас стоимость нефти марки Brent составляет порядка 110$ за баррель. Каким может быть лимит стоимости российской нефти, не сообщается, однако, по мнению лидеров G7, эта мера может существенно сократить доходы России от экспорта и ограничить инфляцию в ЕС.

12:30 Страны «Большой семерки» расширят санкции в отношении России, сообщили в администрации президента США Джо Байдена.

В Белом доме планируют еще сильнее ограничить доступ России к промышленным ресурсам и технологиям, связанным с обороной. Вашингтон может усилить санкции в отношении крупных российских госкомпаний, чтобы перекрыть цепочки поставок продукции оборонного назначения.

Среди ключевых мер, которые представят страны G7, – повышение пошлин на более чем 570 групп российских товаров общей стоимостью около 2,3 миллиардов долларов и ограничения на покупку золота из РФ. Об эмбарго на золото со стороны стран «Семерки» сообщалось на прошлой неделе – окончательное решение еще не принято, но в случае полного запрета РФ может потерять более 10 миллиардов евро.

12:00 Завод «Азот» в Северодонецке, который был одной из основных баз украинских военных в Донбассе в последние недели, полностью перешел под контроль России и непризнанных республик. Об этом сообщил представитель ЛНР Андрей Марочко.

Накануне сепаратисты утверждали, что в плен попали до 70 украинских солдат, находившихся на территории «Азота». Сам город перешел под контроль России в конце июня.

По данным Украины, в Северодонецке остаются около восьми тысяч мирных жителей, а в свободные дома сейчас заселяют российских солдат и офицеров.

11:40 Президент Молдовы Майя Санду прибыла с официальным визитом в Киев и посетила Бучу – пригород столицы Украины, где были зафиксированы многочисленные военные преступления. Сообщается, что Санду встретиться с Владимиром Зеленским.

Ранее Молдова одновременно с Украиной получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

11:00 В Государственной Думе представили поправки к законопроекту о приравнивании к госизмене перехода на сторону «противника» в ходе военных конфликтов.

Согласно поправкам, которые будут рассмотрены во втором чтении и были одобрены комитетом по госстроительству и законодательству, за выезд из России гражданину, допущенному к государственной тайне, будет грозить до 7 лет лишения свободы. Такое же наказание назначат за пересылку за пределы России носителей с данными, содержащими гостайну.

За пропаганду нацисткой символики предлагают ввести ответственность до четырех лет лишения свободы, а за «злостное нарушение правил защиты устойчивости интернета» - до 3 лет.

Ранее в первом чтении депутаты Госдумы поддержали приравнивание к госизмене переход на сторону противника в военном конфликте. За наемничество максимальная ответственность составит до 15 лет тюрьмы – ранее этот срок был в два раза меньше.

10:30 По данным Министерства обороны Великобритании, Россия отправляет резервистов в Донбасс. В военных действиях принимают участия люди, привлеченные в армию в рамках проекта БАРС – Боевой армейский резерв страны. Туда приглашают военнослужащих запаса, которые уволились недавно, в обмен на денежные выплаты и приоритетное поступление в военные ВУЗы.

В Великобритании подчеркнули, что так Россия пытается избежать всеобщей мобилизации несмотря на нехватку солдат. Участники БАРС прежде всего привлекаются для военных задач в тылу.

Ранее в июне Министерстве обороны Великобритании уже объявляли, что Россия, вероятнее всего, отправляет в Донбасс резервистов.

09:55 По данным Генерального штаба СБУ, Беларусь по-прежнему оказывает военную помощь России. По данным Киева, в Белгородскую область направили очередную партию боеприпасов – туда следуют около 20 железнодорожных вагонов.

Из танков и минометов продолжают обстреливать Харьков и другие населенные пункты на этом направлении. В Славянском направлении усилия сосредоточили на селе Долина, а Донецком – на Лисичанске.

09:45 Bloomberg сообщает о дефолте России по суверенному долгу в иностранной валюте. Он наступил в ночь на 27 июня впервые с 1918 года — тогда большевики отказались расплачиваться за долги царского режима. Теперь речь идет о невыплате Россией около 100 миллионов долларов по гособлигациям из-за западных санкций.

В российском министерстве финансов считают, что Москве искусственно создают преграды для выплаты внешнего долга, и ситуация дефолтом не является.

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