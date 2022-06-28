Сто двадцать пятый день войны России против Украины. Онлайн

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Последствия российского ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, 27 июня 2022 года.

28 июня – 125-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI с первого дня войны следит за последними новостями в режиме онлайн.

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15:00 Ассоциация мэров Франции примет участие в восстановлении Ирпеня

Ассоциация мэров Франции и мэр Ирпеня Александр Макушин подписали сегодня в Париже так называемую «декларацию о намерениях», которая позволит французским муниципалитетам оперативно принять участие в восстановлении Ирпеня, разрушенного российскими войсками.

Глава Ассоциации мэров Франции и мэр Канн Давид Лиснар (David Lisnard), который побывал в Украине в начале войны, в ходе подписания декларации заявил, что идея участия французских городов в восстановлении Ирпеня принадлежит французским предприятиям.

«Ирпень победил, но очень тяжелой ценой»,— признал Александр Маркушин. Он отметил необходимость восстановить часть разрушенной инфраструктуры до наступления зимы. Стоимость самых срочных работ он оценил в 50 млн долларов. Речь идет об объектах социального значения: школах и детских садах.

Эмманюэль Макрон в ходе посещения Ирпеня, 16 июня 2022 года. AFP - LUDOVIC MARIN

14:45 Макрон призвал НАТО отправить «сигнал единства и силы»

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Североатлантический альянс отправить «сигнал единства и силы» в ходе саммита, который пройдет в Мадриде в среду и в четверг.

Мы должны быть едины в Мадриде: едины в нашей поддержке Украине, едины в нашей твердости, едины в обеспечении обороны и безопасности восточного фланга нашего альянса. Речь идет о безопасности всего европейского континента. Эмманюэль Макрон

14:00 Российские оккупанты задержали мэра Херсона Игоря Колыхаева

Об этом сообщила в Facebook его советница Галина Ляшевская. По ее словам, сегодня утром Игорь Колыхаев приехал в коммунальное учреждение, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. «Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные [сотрудники] росгвардии и, скорее всего, ФСБ», — написала она.

Ляшевская рассказала, что россияне «изъяли жёсткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы». «Всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли», — сообщила советница мэра.

Галина Ляшевская уверена, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. «Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от "новоназначенного" мэра, где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошёл», — уточнила она.

Ляшевская также написала, что опасается за жизнь Игоря Колыхаева. «Мы все в опасности», — написала она.

В апреле Колыхаев заявил, что остается в городе, несмотря на оккупацию. Он отказался от любого сотрудничества с оккупационными властями. Колыхаев говорил, что намерен исполнять свой долг перед избирателями.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев был задержан 28 июня оккупационными властями города. © Галина Ляшевская/Facebook

13:40 Финская компания KONE объявила об уходе из России

Финский производитель лифтов и эскалаторов КОNЕ продает свой бизнес в России местному руководству. Как отмечается в пресс-релизе компании, это «обеспечит более устойчивое решение как для сотрудников, так и для клиентов в долгосрочной перспективе». КОNЕ приостановила поставки в Россию 3 марта.

13:35 МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать Эстонию

«В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства от 28 июня.

13:30 Эмманюэль Макрон: «Россия не может и не должна» выиграть войну против Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в ходе пресс-конференции по окончании саммита G7 в Баварии, заявил, что «Россия не может и не должна» выиграть войну против Украины

«Наша поддержка Украине и наши санкции против России будут продолжаться столько времени, сколько потребуется»,— подчеркнул французский лидер.

Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции по завершении саммита "большой семерки" в Баварии, 28 июня, 2022 года. AFP - LUDOVIC MARIN

13:20 Илью Яшина арестовали на 15 суток

Хамовнический районный суд Москвы арестовал оппозиционного политика Илью Яшина по статье о неповиновении требованиям полицейских (статья 19.3 КоАП). Об этом сообщает «Медиазона».

Политика задержали накануне вечером во время прогулки с журналисткой Ириной Баблоян. О том, как происходило задержание, политик рассказал в своем телеграм-канале

Вечером я прогуливался в парке вместе со своей подругой. Когда мы сидели на скамейке, к нам быстрым шагом подошли трое полицейских, которые в категоричной форме потребовали пройти с ними. Несмотря на то, что причины задержания они не пояснили, требование я выполнил (прекрасно зная об ответственности за его невыполнение). Историю, описанную в рапорте, про оскорбления полицейских и отталкивание их руками я расцениваю как анекдот. Я не сумасшедший, чтобы устраивать драку с тремя полицейскими.

Илья Яшин считает, что его арестовали по политическим причинам.

Я оппозиционный политик. Независимый депутат, критик президента Путина и противник войны с Украиной. Данное задержание — это способ оказать на меня давление.

Политик не исключил, что его арест может быть «прологом к будущему уголовному делу». Он также отметил, что его задержание — «очередной намек властей, настойчивое приглашение в эмиграцию».

Ранее Яшин неоднократно указывал, что не собирается покидать Россию, несмотря на угрозу уголовного преследования в связи с его политической и антивоенной позицией.

Политика Илью Яшина арестовали на 15 суток за «неповиновение полицейским» https://t.co/WoA7RWxFn1 pic.twitter.com/ZtdC3IkONP — RFI на русском (@RFI_Ru) June 28, 2022

13:15 Число погибших в результате ракетного удара по Кременчугу превысило 20 человек

В результате российского обстрела ТРЦ в Кременчуге погибли не менее 20 человек. Об этом заявил во вторник заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, 59 человек пострадали, еще 40 числятся пропавшими без вести.

Ранее сегодня МВД Украины и власти Полтавской области сообщали о 18 погибших и 36 пропавших без вести.

Число жертв ракетного удара по торговому центру в Кременчуге превысило 20 человек https://t.co/5s3c6L6S51 pic.twitter.com/MvXktJ7NPk — RFI на русском (@RFI_Ru) June 28, 2022

13:05 В результате нового обстрела Харькова пострадали пять человек

Об очередном обстреле российскими военными Индустриального района Харькова сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, пострадали пять человек. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

Накануне в результате российских ударов по городу погибли девять человек, ранения получили 32 человека. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский. «Был обстрел в Харькове, окраины Харькова, и там сейчас уже 9 погибших и 32 раненых, среди которых 5 детей», — сказал министр на брифинге в Кременчуге.

12:00 Украина сообщила о новом обмене телами погибших военных

В рамках обмена в Украину вернули еще 46 тел погибших военнослужащих, 21 из них — тела защитников «Азовстали». Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны.

Уточняется, что обмен происходил в Запорожской области. Дата обмена не называется.

Российские власти информацию об обмене телами погибших не комментируют.

11:40 Французский производитель шин Michelin продаст свой бизнес в России

Активы будут переданы местному менеджменту, сообщается в коммюнике компании 28 июня. «После приостановки производственной деятельности в России с 15 марта 2022, Michelin констатирует отсутствие технических возможностей для ее возобновления, в частности, ввиду логистических сложностей в текущем неустойчивом и неопределенном контексте», —говорится в этом заявлении.

11:25 Президенты Турции и США «возможно» встретятся в Мадриде

Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден могут встретиться в Мадриде «сегодня вечером или завтра» — в преддверии саммита НАТО. Об этом перед вылетом в столицу Испании, где завтра откроется саммит Североатлантического альянса, объявил президент Турции.

11:00 Россия ввела санкции против жены и дочери Джо Байдена

В списке из 25 фамилий, попавших в санкционный список РФ, значатся Джилл и Эшли Байден. Им запрещен въезд в Россию. В МИД России пояснили, что ограничительные меры были введены «в качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей».

В российский санкционный список также попал американский философ, политолог и писатель, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

10:45 Зеленский и Столтенберг поговорили по телефону перед открытием саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры перед началом саммита НАТО в Мадриде.

«Согласовали позиции в преддверии саммита НАТО в Мадриде, — написал Зеленский в своем твиттере. — Указал на важность мощной системы противоракетной обороны Украины для предотвращения терактов со стороны России».

Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО @jensstoltenberg. Скоординували позиції напередодні Мадридського #NATOSummit. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2022

10:35 В Минобороны РФ прокомментировали ракетный удар по Кременчугу

В результате «высокоточного удара» по ангарам ВСУ западные оружие и боеприпасы были «поражены», говорится в заявлении Минобороны.

«Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре», — заявили в министерстве.

Так в российском оборонном ведомстве прокомментировали обстрел российскими войсками торгового центра «Амстор», в результате которого накануне погибли не менее 18 человек.

09:45 В Кременчуге объявлен трехдневный траур по погибшим

28-30 июня в Кременчуге объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТРЦ «Амстор». Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий.

Сегодня в Украине отмечается День Конституции, однако в Кременчуге приспустят флаги. Развлекательные мероприятия в городе запрещены.

Произошедшее – это самая большая трагедия в современной истории Кременчуга. Кременчугская община требует привлечь к ответственности виновных в развязывании войны и нападении на мирных граждан. Виталий Малецкий

09:30 Советники Байдена сомневаются, что Украине удастся вернуть территории, оккупированные Россией после 24 февраля

Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, советники президента США Джо Байдена сомневаются в том, что Украине удастся вернуть контроль над территориями, захваченными Россией после 24 февраля.

«Советники президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, как и должен ли президент Украины Владимир Зеленский пересмотреть свое определение украинской "победы" с поправкой на возможность необратимого сокращения территории его страны», — отмечает американский телеканал.

Источники CNN подчеркивают, что эта «более пессимистичная оценка не означает, что США планируют оказывать давление на Украину, чтобы она пошла на какие-либо формальные территориальные уступки России, чтобы положить конец войне». Кроме того, высокопоставленные американские руководители сохраняют надежду на то, что ВСУ смогут отвоевать значительные участки территории в ходе вероятного контрнаступления в конце этого года.

09:10 36 человек числятся пропавшими без вести после удара по торговому центру в Кременчуге

По состоянию на утро вторника, 28 июня, 36 человек считаются без вести пропавшими после российского удара по торговому центру в Кременчуге. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.

«К сожалению, по состоянию на данный момент уже известно о 18 погибших в результате российского удара. Еще 36 человек считаются пропавшими без вести. Продолжаем поиски. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, разбор завалов ТРЦ «Амстор» в Кременчуге продолжается. «Всю ночь на руинах работали более тысячи человек —спасателей, полицейских, медиков и волонтеров. Я благодарен всем, кто делает свою работу, не покладая рук и тем, кто помогает», — написал он.

08:55 В результате обстрела Очакова в Николаевской области погибли три человека. Среди них — шестилетняя девочка

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Николаевской ОДА Виталий Ким.

«Ночью был нанесен ракетный удар по Николаеву, около 11 ракет. Часть из них сбило ПВО. Сейчас разбираемся, — написал он. — Также был обстрел Очакова. Три погибших, шесть раненных. Погибла девочка шести лет, трёхмесячный ребёнок в коме».

08:50 Эмманюэль Макрон назвал ракетный удар по торговому центру в Кременчуге «полным ужасом»

Французский президент опубликовал заявление в своем твиттере на русском языке. «Российский народ должен увидеть правду», — написал он.

Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге – это полный ужас. Мы разделяем боль семей жертв. И гнев перед лицом такой подлости. Российский народ должен увидеть правду:pic.twitter.com/7drortbGSE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2022

08:20 Лидеры «большой семерки» осудили ракетный удар в Кременчуге

«Слепые удары по невинным мирным жителям являются военным преступлением», — говорится в совместном заявлении лидеров G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония). «Президент России Путин и другие виновные должны будут понести ответственность», — заявили они.

В заявлении также отмечается, что страны «большой семерки» будут продолжать оказывать « финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку» Украине «столько времени, сколько потребуется».

08:00 Жертвами ракетного удара по торговому центру в Кременчуге стали 18 человек

Обновленные данные утром, 28 июня, публикует МВД Украины. За медицинской помощью обратились 59 человек, 25 из них были госпитализированы.

«18 погибших… Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать», — написал в своем телеграм-канале глава Полтавской военно-областной администрации Дмитрий Лунин.

Накануне Офис генпрокурора Украины сообщал о 13 погибших и 59 пострадавших. Еще 40 человек числились пропавшими без вести.

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