Франция подтвердила отправку в Украину новой партии вооружений

Франция направит в Украину «значительное количество» бронетехники. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Le Parisien, опубликованном в понедельник вечером, 27 июня. Речь идет о самоходных гаубицах, бронетранспортерах, противотанковых и зенитных ракетах.

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«Чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника, […] поэтому Франция поставит в значительных количествах транспортные средства типа VAB („бронированная машина переднего края“), которые оснащены вооружением», — заявил министр.

Лекорню также подтвердил отправку в Украину шести дополнительных самоходных артиллерийских установок типа CAESAR («Цезарь»), флагмана французской артиллерии, помимо двенадцати, поставленных ранее в Украину. О сроках поставки вооружений министр ничего не сказал.

Что касается поставки противокорабельных ракет, которые Киев просит, чтобы «пробить морскую блокаду, установленную Россией и лишившую многие страны поставок зерна и сырья» из Украины, то этот вопрос, по словам министра, «находится на рассмотрении».

С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину Париж уже поставил Киеву, помимо САУ «Цезарь», противотанковые ракеты «Милан», а также зенитные ракеты «Мистраль». В середине апреля предшественница Лекорню на посту министра обороны Флоранс Парли, оценивала французскую военную помощь Украине в более чем сто миллионов евро.

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