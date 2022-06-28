Число жертв ракетного удара по торговому центру в Кременчуге превысило 20 человек

В результате попадания российской ракеты по торговому центру в городе Кременчуг Полтавской области Украины погибли более 20 человек, еще 59 получили ранения, более 40 человек все еще числятся пропавшими без вести. Об этом во вторник, 28 июня, сообщили в Офисе президента Украины.

Реклама Читать далее

«Вчера оккупанты нанесли подлый ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, когда там находились около тысячи человек. Уже известно более 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы. Также есть более 40 заявлений от родственников о без вести пропавших, которые могли находиться при обстреле в торговом центре», — заявил на брифинге в Киеве заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Поиски людей продолжаются, в разборе завалов торгового центра задействованы сотни спасателей, патрульных, нацгвардейцев и добровольцев. В городе объявлен трехдневный траур.

27 июня российская армия нанесла два ракетных удара по Кременчугу, ракеты попали в торговый центр «Амстор». При этом в российском Минобороны назвали удар «высокоточным». «В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил «Украинской правде», что удар по Кременчугу Россия нанесла ракетой Х-22, выпущенной с дальнего бомбардировщика Ту-22 М3 со стороны Курска. МВД Украины утверждает, что у следствия уже есть имена российских летчиков, которые могли совершить эти выстрелы по Кременчугу. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что расследование будет вестись как в отношении российских преступников, причастных к нанесению удара, так и в отношении людей, допустивших служебную халатность и не остановивших работу ТЦ во время воздушной тревоги.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться