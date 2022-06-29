Сто двадцать шестой день войны России против Украины. Онлайн
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29 июня — 126-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI с первого дня войны следит за последними новостями в режиме онлайн. Не забывайте обновить эту страницу.
В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).
10:08 Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- В Беларуси идет проверка боевой готовности вооруженных сил, с 28 июня по 16 июля в Гомельской области пройдут собрания с военнообязанными. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов из Беларуси по Украине.
- На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии позиции ВСУ в районах Сумской и Черниговской областей.
- На Славянском направлении основные усилия врага сосредоточены на штурме с целью выхода на рубеж Богородичное — Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск. Противник осуществлял обстрелы украинских позиций в районах Маяков и Серебрянки.
- На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск.
- На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Вовчояровка — Верхнекаменка.
- На Бахмутском направлении идет наступление в направлениях Медная Рыжая — Клиново. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). Для сохранения темпа наступления на указанном направлении оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группы.
09:14 Представитель оккупационных властей Херсонской области объявил о начале подготовки к референдуму о присоединении к России
В Херсонской области началась подготовка к референдуму о присоединении к России. Об этом заявил Кирилл Стремоусов, которого российские оккупационные силы назначили заместителем главы новой «военно-гражданской администрации» региона.
Точную дату голосования представитель «новой администрации» региона не назвал. «Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к РФ, станет полноценным субъектом», — объявил Стремоусов в видеообращении.
Ранее украинские власти заявляли, что референдум о присоединении к России сепаратистских регионов Донбасса и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей планируется провести 11 сентября.
08:52 Норвегия отказалась пропустить российские грузы на Шпицберген
Как сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, норвежский МИД, ссылаясь на западные санкции, не разрешил тресту «Арктикуголь» привезти в Баренцбург продовольственные товары для российских шахтеров. Тем самым, считает Косачев, Норвегия нарушает положения Парижского договора, определяющего международно-правовой статус архипелага.
«С данного момента, суверенитет этой страны над Шпицбергеном под большим вопросом», — написал, в свою очередь, коллега Косачева по Совету Федерации Андрей Клишас.
Согласно Парижскому договору, подписанному в феврале 1920 года, над архипелагом, считавшимся ранее свободной территорией, устанавливался суверенитет Норвегии, а государствам-участникам договора предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Норвегия обязалась в не сооружать и не допускать создания морских баз или укреплений на территории архипелага и не использовать ее для военных целей.
08:29 Власти Николаева сообщили о новом ракетном ударе по городу
В результате обстрела многоэтажки в Николаеве в среду утром погибли два человека, еще трое местных жителей и один сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям ранены. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Обстрелу также подверглись местный стадион и военный объект. Взрывной волной были повреждены восемь многоэтажных жилых домов, в которых выбиты стекла. Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич. Удар наносился из берегового ракетного комплекса «Бастион», расположенного в оккупированной Херсонской области, утверждает мэр.
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