Сто двадцать шестой день войны России против Украины. Онлайн

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Мешки с песком на окнах в здании Министерства иностранных дел Украины. 28 июня 2022 г.

29 июня — 126-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI с первого дня войны следит за последними новостями в режиме онлайн. Не забывайте обновить эту страницу.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

10:08 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

В Беларуси идет проверка боевой готовности вооруженных сил, с 28 июня по 16 июля в Гомельской области пройдут собрания с военнообязанными. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов из Беларуси по Украине.

На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии позиции ВСУ в районах Сумской и Черниговской областей.

На Славянском направлении основные усилия врага сосредоточены на штурме с целью выхода на рубеж Богородичное — Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск. Противник осуществлял обстрелы украинских позиций в районах Маяков и Серебрянки.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск.

На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Вовчояровка — Верхнекаменка.

На Бахмутском направлении идет наступление в направлениях Медная Рыжая — Клиново. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). Для сохранения темпа наступления на указанном направлении оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группы.

09:14 Представитель оккупационных властей Херсонской области объявил о начале подготовки к референдуму о присоединении к России

В Херсонской области началась подготовка к референдуму о присоединении к России. Об этом заявил Кирилл Стремоусов, которого российские оккупационные силы назначили заместителем главы новой «военно-гражданской администрации» региона.

Точную дату голосования представитель «новой администрации» региона не назвал. «Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к РФ, станет полноценным субъектом», — объявил Стремоусов в видеообращении.

Ранее украинские власти заявляли, что референдум о присоединении к России сепаратистских регионов Донбасса и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей планируется провести 11 сентября.

08:52 Норвегия отказалась пропустить российские грузы на Шпицберген

Как сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, норвежский МИД, ссылаясь на западные санкции, не разрешил тресту «Арктикуголь» привезти в Баренцбург продовольственные товары для российских шахтеров. Тем самым, считает Косачев, Норвегия нарушает положения Парижского договора, определяющего международно-правовой статус архипелага.

«С данного момента, суверенитет этой страны над Шпицбергеном под большим вопросом», — написал, в свою очередь, коллега Косачева по Совету Федерации Андрей Клишас.

Согласно Парижскому договору, подписанному в феврале 1920 года, над архипелагом, считавшимся ранее свободной территорией, устанавливался суверенитет Норвегии, а государствам-участникам договора предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Норвегия обязалась в не сооружать и не допускать создания морских баз или укреплений на территории архипелага и не использовать ее для военных целей.

08:29 Власти Николаева сообщили о новом ракетном ударе по городу

В результате обстрела многоэтажки в Николаеве в среду утром погибли два человека, еще трое местных жителей и один сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям ранены. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Обстрелу также подверглись местный стадион и военный объект. Взрывной волной были повреждены восемь многоэтажных жилых домов, в которых выбиты стекла. Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич. Удар наносился из берегового ракетного комплекса «Бастион», расположенного в оккупированной Херсонской области, утверждает мэр.

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