Сто двадцать седьмой день войны России против Украины. Онлайн

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30 июня — 127-й день с начала российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI с первого дня войны следит за последними новостями в режиме онлайн. Не забывайте обновить эту страницу.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:58 Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля — Йенс Столтенберг.

13:47 ЕСПЧ потребовал от России не приводить в исполнение смертный приговор Шону Пиннеру и Эйдену Аслину.

Европейский суд по правам человека потребовал от России не исполнять смертный приговор, вынесенный гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину в самопровозглашенной Донецкой народной республике за их участие в военных действиях на стороне Украины.

►В «ДНР» двух британцев и марокканца приговорили к смертной казни

Аналогичное требование ранее было выдвинуто касательно гражданина Марокко Брагима Саадуна, которого суд «ДНР» также приговорил к казни.

Пиннера, Аслина и Саадуна обвинили в «наемничестве», «насильственном захвате (или удержании) власти», а также в «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности». Процесс над ними длился три дня. Все они были военнослужащими вооруженных сил Украины и начали служить по контракту задолго до российского военного вторжения.

13:33 Госдума РФ приняла закон о зеркальных мерах в ответ на действия стран, подвергающих дискриминации российские СМИ.

В соответствии с законом Генеральный прокурор РФ и его заместители наделяются полномочиями по «запрету на территории РФ деятельности иностранного средства массовой информации при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом», — сайт Госдумы РФ.

Также закон наделяет генпрокурора и его заместителей правом потребовать приостановления деятельности СМИ на срок не более трех месяцев в случае, если распространения им информация будет признана противоправной или опасной. Речь идет в том числе о «недостоверных общественно значимых сведениях, информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ или связанной с введением иностранными государствами санкций».

Если редакция удалит запрещенную информацию,ее работа может быть возобновлена. Повторное нарушение предписания может повлечь за собой приостановку деятельности на срок до шести месяцев. Неоднократно распросранение материалов, считающихся запрещенными, могут привести к аннулированию регистрации СМИ и блокировке его сайта.

13:03 Российский танкист Михаил Куликов, которого судят за обстрел жилого дома, признал вину — «Суспильне».

Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. Слушания начались в киевском суде 24 июня. Куликова обвиняют в обстреле жилого дома на окраине Чернигова. По версии следствия, Куликов совершил выстрелил по жилому зданию по приказу своего командира Леонида Щеткина. Куликов и Щеткин были взяты в плен, Щеткина обменяли.

Слушания возобновятся 19 июля, по данным «Суспильне».

12:47 Швеция направлит Украине пятый пакет военной помощи на сумму около 50 млн долларов.

Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист. В пакет включены противотанковое вооружение, стрелковое оружие и саперное оборудование.

12:13 Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил российскому коллеге Владимиру Путину обращение с просьбой о поставках нефти — Daily Mirror.

11:52 Amnesty International признала атаку на драматический театр в Мариуполе военным преступлением.

«После нескольких месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых снимков и опроса десятков очевидцев мы пришли к выводу, что эта атака является безоговорочным военным преступлением, и совершили его российские военные», — генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Эксперты правозащитной организации заключили, что российские военные, вероятно, сбросили на здание театра две 500-килограммовые бомбы. В основу этого вывода легли показания очевидцев и иные материалы.

11:37 Акции Сбербанка снизились почти на 7% на фоне решения не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Ранее аналогичное решение принял «Газпром». Его акции упали на 30%.

11:22 Украина получила от США грант в размере 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования госбюджета на 7,5 млрд долларов — премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Grateful to 🇺🇸 @POTUS for unprecedented support. Sanctions, weapons & funds are all approaching 🇺🇦 victory. Received a grant of $1.3 billion under the state budget financing package of $7.5 billion. We thank @worldbank, @DavidMalpassWBG for quick decisions & funding mechanism! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 29, 2022

11:09 Россия в последние месяцы стала ведущим поставщиком фосфорных удобрений в Индию.

Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Indian Express.

10:49 Минобороны РФ заявило о выводе войск с острова Змеиный

«Cегодня в качестве шага доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон», — цитирует РИА Новости заявление ведомства. В минобороны отметили, что таким образом «мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», кроме того, Киев не сможет «спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».

10:38 Границы Румынии за сутки пересекли 11 749 граждан Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе пограничной полиции Румынии.

10:19 Акции «Газпрома» упали на 30% после отказа от выплаты дивидендов.

Собрание акционеров корпорации постановило не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — Садыгов.

10:04 ВСУ сообщили об обстрелах острова Змеиный.

Оперативное командование «Юг» передает, что был уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

9:57 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал перспективы расширения НАТО.

9:41 В завершении первого дня саммита НАТО в Мадриде британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о выделении еще одного миллиарда фунтов стерлингов военной помощи Украине. Таким образом, с начала войны Великобритания выделила Украине военную помощь на общую сумму 3,8 млрд фунтов (4,6 млрд долларов) — русская служба ВВС.

9:22 Количество работающих кинозалов в России сократилось на 36%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров.

9:13 Сводка министерства обороны Великобритании

Украинские военные удерживают позиции в Лисичанске.

Бои, вероятно, сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Российские силы продолжают добиваться ограниченного успеха, пытаясь, наступая из Изюма, окружить ВСУ в северной части Донецкой области.

Ключевым фактором в исходе кампании, вероятно, будет способность украинских военных затягивать бои и отводить войска, не попадая в окружение.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/e6OC5lhAxv



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RkEw9ka5F9 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 30, 2022

8:59 Международная группа по блокировке российских активов в рамках санкций за 100 дней работы заблокировала активы на сумму 30 миллиардов долларов.

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