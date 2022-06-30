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Тысячи погибших жителей Украины, разрушенные и стертые с лица земли города, гигантское падение экономики. Все это уже очевидные последствия нападения России на Украину. Пятый месяц в крупнейшей стране Евроопы идет война, точную дату окончания которой пока никто не может назвать. Цифры ущерба экономике страны ужасают. Тем не менее, руководство Украины уже сейчас думает не только, как защититься от агрессора, но и о путях восстановления страны. Об украинской экономике во время войны и после нее Русская служба RFI поговорила с советником президента Украины по экономическим вопросам, кандидатом экономических наук Олегом Устенко.

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RFI: 23 июня 2022 года Совет Европейского союза присвоил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Как это скажется на экономике страны?

Олег Устенко: Очевидно, что положительно и вот почему. Украинская экономика испытывает сейчас массу проблем, связанных прежде всего с агрессией России против Украины. Предварительная оценка стоимости разрушенных активов уже составляет около 650 миллиардов долларов. Если добавить к ущербу еще и непрямые потери, то сейчас можно говорить об ущербе для Украины около 1 триллиона долларов.

Эта гигантская сумма равна пяти ВВП страны за прошлый год, когда наша страна получила рекордно большой валовый внутренний продукт в объеме около 200 миллиардов долларов. Война с агрессором продолжается, враг не собирается останавливаться и продолжает громить активы, инфраструктуру Украины, сумма ущерба постоянно увеличивается: недавний удар по городу Кременчуг в Полтавской области — очередное подтверждение настоящего варварства. Мало того, что это огромные человеческие потери, продолжает увеличиваться и сумма ущерба.

Война в конце концов закончится. И после победы Украине придется восстанавливать разрушенную страну и ее экономику. Где брать средства для этого восстановления?

В данном случае часть средств потенциально либо уже зарезервированы, либо с высокой долей вероятности пойдут на восстановление украинской экономики. Имеются в виду арестованные средства Центробанка РФ, а это около 350 миллиардов долларов. Кроме того, еще около 150 миллиардов долларов составляют арестованные или находящиеся сейчас в процессе ареста активы российской номенклатуры.

Продолжают работать несколько больших международных групп, которые занимаются отслеживанием российских активов, на которые тоже может быть наложен арест, и они могут быть использованы в фонде финансирования восстановления Украины.

На данный момент можно говорить о сумме в 500 миллиардов долларов, в качестве компенсации за ущерб, нанесенный Россией Украине военными действиями. Но этих средств может не хватить и здесь возрастает роль союзников Украины. Об этом неоднократно было заявлено лидерами различных государств и, к слову сказать, недавно было подтверждено на заседании «Большой семерки». У наших союзников есть понимание, что Украина нуждается в средствах и для поддержания экономической ситуации сейчас, и для восстановления экономики после войны. Это действительно важнейшая помощь. Но кроме денег, что тоже более чем важно на теперешний момент времени, мы можем говорить еще и о серьезных институциональных изменениях, которые будут происходить в Украине на пути к Евросоюзу.

Членство в Европейском Союзе требует от стран-кандидатов выполнения неких условий и, если угодно, требований, в том числе непосредственно связанных с экономикой. Каковы эти условия для Украины?

Статус кандидата, с одной стороны, мотивирует внутри страны к достаточно быстрым изменениям, с другой — это своеобразная дорожная карта, которая фактически согласована с Европейским союзом и до вступления Украины в ЕС будет находиться в процессе и мониторинга. К слову сказать, опыт тех стран, которые присоединялись к Европейскому союзу в последние десятилетия, свидетельствует о том, что значительная часть изменений, особенно институциональных, потом реально влияет на качество бизнес-климата в стране. А качественный бизнес-климат означает потенциально более высокий ВВП и, следовательно, более высокий уровень жизни населения. Поэтому институциональные изменения, которые должны проходить в стране в период ее кандидатства, не просто важны, но и равнозначны тому финансированию, которое в том числе открывается для Украины в этот период.

Что подразумевают эти институциональные изменения?

Когда мы говорим институциональные изменения, нужно понимать, на что обращали внимание инвесторы, работающие в Украине. Почему они активно не увеличивали свои инвестиции в довоенный период. Они говорили о нескольких ограничителях, которые у них были. Первое — это недостаточная защита прав собственности, а когда ее нет, скорее всего придется разбираться с этими правами в суде. Отсюда вытекал второй очень важный момент — необходимость проведения реформы судебной системы в Украине и связанные с ней вопросы борьбы с коррупцией. Высокий уровень коррупции тоже, очевидно, тормозит развитие бизнеса. Эти три основные направления работы с Европейским союзом в период кандидатства, на мой взгляд, являются одними из наиболее важных с точки зрения улучшения инвестиционного климата в Украине.

Одно дело, когда ты просто получаешь средства из европейского бюджета и совершенно другое, когда к тебе поступают средства не только из бюджета ЕС, но еще и от частных инвесторов. Важно понимать, что качество бизнес-климата в данном случае является производной от тех реформ, которые происходят в стране. Если резюмировать, то есть три основные направления институциональных изменений: защита прав собственности, судебная реформа, и вопросы, связанные с борьбой с коррупцией.

В разговорах о послевоенном восстановлении Украины все чаще звучит словосочетание «план Маршалла». Из истории мы знаем, что это была программа помощи Европе после Второй мировой войны. В чем особенность нынешнего плана по восстановлению послевоенной Украины?

Подобные инициативы рассматриваются сразу на нескольких площадках, на разных уровнях. Мы слышали заявления канцлера Германии Олафа Шольца по поводу плана Маршала, активно разрабатываются идеи на площадке Варшава-Братислава. Есть аналогичные подвижки со стороны Вашингтона и обсуждение в Лондоне. Естественно, план восстановления Украины обсуждается в Киеве. В настоящий момент работа идет в разных географических центрах, но тем не менее если проанализировать то, о чем говорят все эти группы, можно найти массу точек пересечения. И в конце концов очевидно, что инициатива, которая имеет географический размах, будет идти со стороны Киева. Понятно, что в этом будут принимать участие все наши союзники.

Что касается «плана Маршалла», то я бы сказал, что мы решаем систему из двух уравнений. Первое — каким образом будет сформирован фонд финансирования, каковы источники его формирования, как точно технически он будет функционировать. Фонд должен формироваться в пределах той суммы, которую я вам озвучил раньше. И здесь нужно сказать, что ожидается участие Европейского союза, США, других стран, которые заявляли о своей готовности помочь Украине — это Канада Австралия, Япония.

Второе уравнение — каким образом будут использоваться эти средства. Это уже артикулировалось президентом Владимиром Зеленским, и здесь важно обратить внимание на несколько моментов. Прежде всего на то, что касается обороноспособности и безопасности страны. Имея под боком агрессивного соседа, Украине очевидно нужно более чем активно думать о безопасности и обороне. Это значит развитие ВПК, оборонной программы и мер, связанных с безопасностью страны.

Второе важнейшее направление — отстраивание страны. Речь идет и о социальной инфраструктуре, и о строительстве дорог, мостов, тоннелей. Одним словом, всего того, что было разрушено российской армией. И это тоже глобальные большие проекты. Например, у нас есть государственная компания «Укрзализниця» (Украинские железные дороги). Очевидно, что экономические связи с Россией на десятилетия прерваны, следовательно и железнодорожные пути нужно будет перенаправить. А значит, возникает вопрос: стоит ли нам оставлять размер той колеи, которая была со времен Советского Союза или имеет смысл ее полностью переделать и ориентироваться на размер колеи в Евросоюзе? Еще одна проблема связана с логистикой. Понятно, что это будет движение в сторону Евросоюза, логистического развития в направлении России или Белоруссии не будет. Это по большому счету даже не обсуждается. Но речь идет о том, как обезопасить нашу инфраструктуру, которая находится в приграничных с Россией и Белоруссией территориях.

Проблемы логистики на примере вывоза зерна, кажется, почувствовали далеко за пределами Европы…

Именно поэтому рассматривается вопрос, связанный с развитием в Украине в будущем не только сельского хозяйства, но и переработкой сельхозпродукции продукции. Кризис, который касается вывоза зерна, созданный Россией, показал более чем существенную важность этой проблемы. Украина входит в топ 5 стран по продаже пшеницы на мировой рынок. Мы контролируем от 10 до 15% продажи зерна и 50% мировых поставок подсолнечного масла. С этой точки зрения важно решить вопрос не только с логистикой и развитием сельского хозяйства, но и с переработкой сельхозпродукции внутри страны.

Какое время может занять восстановление экономики Украины?

Украинская экономика существенно разрушена. В результате действий российской армии часть предприятий не работает вообще, либо работает неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, либо находится до сих пор в зоне постоянного обстрела. Часть бизнеса в Украине также не работает. И, если говорить об экономическом падении в этом году, я бы ориентировался на цифру около 40%. Это гигантское падение, но через 2–3 года после того, как мир придет в Украину можно будет выйти на показатели довоенного уровня.

Что касается восстановления инфраструктуры, то мы думаем о том, есть ли смысл отстраивать полностью разрушенные дома хрущевского типа, если можно построить новые энергоэффективные, с высоким уровнем теплоизоляции, надо ли отстраивать предприятия на том технико-технологическом уровне, на котором они были до войны, или вс е же их нужно строить по новым технологиям, с более высокой производительностью труда, более эргономичные. То есть на месте разрушенного старого построить новое, совершая скачок, который впоследствии будет основой для более высоких темпов экономического роста в стране.

В моем понимании мы можем вернуть Украину на довоенный уровень за 2–3 года, для этого нужно обеспечить относительно высокие темпы экономического роста, как минимум от 10% в год. Что касается восстановления предприятий, это может занять больше времени. Сейчас, насколько я знаю обсуждается период до 5 лет.

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