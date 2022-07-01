Сто двадцать восьмой день войны России против Украины. ОНЛАЙН

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1 июля — 128-й день с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Русская служба RFI с следит за последними новостями в режиме онлайн.

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10:30 ГСЧС Украины: число погибших в результате удара по ТЦ в Кременчуге — 19 человек

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в результате ракетного обстрела торгового центра в Кременчуге, по данным на 09 утра1 июля, погибли 19 человек, 62 человека пострадали, 36 госпитализированы. В ходе разбора завалов на территории ТЦ спасатели обнаружили 28 фрагментов тел. Ракетные удары по центру Кременчуга были нанесены днем 27 июня. Ракеты попали в торговый центр «Амстор» и расположенный рядом завод дорожных машин.

10:15 С 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для граждан РФ

Документы на визы принимает независимая международная компания-посредник VFS Global. Ее визовые центры работают в восьми городах России: Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Поданные заявления должны рассматривать украинские дипломаты в третьих странах.

Президент Украины Владимир Зеленский, объявляя в середине июня о визовом режиме для россиян, отмечал, что мера вводится «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности». Власти Украины отмечали, что виза не гарантирует въезд в страну — окончательное решение будут принимать пограничники.

10:03 В Николаеве число погибших при ударе, нанесенном по жилому дому в среду, выросло до восьми человек

При разборе завалов жилого дома в Николаеве, разрушенного в среду, 29 июня, в результате обстрела со стороны сил РФ, найдено тело еще одного погибшего. Об этом сообщили в областной спасательной службе ГСЧС. Таким образом, общее число жертв удара выросло до восьми. Еще шесть человек получили ранения.

Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким в эту пятницу подтвердил нанесенный утром удар по городу. Попали по предприятию. К счастью, обошлось без жертв, одну ракету сбила ПВО, — сообщил Ким.

09:30 Российский удар по жилым домам в районе Одессы: не менее 18 погибших

В ночь на 1 июля российские силы нанесли ракетные удары по Одесской области. Обстрелу подверглось курортный населенный пункт Сергеевка в Белгород-Днестровском районе. Ракеты поразили девятиэтажный дом, у которого разрушена наружная стена и перекрытие с 1 по 9 этаж, и жилые корпуса на базе отдыха.

По последним данным властей, в ракетном обстреле погибло 18 человек. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что среди погибших два ребенка. С ранениями госпитализировали 38 человек.

«Были спасены 41 пострадавший, а 16 человек, к сожалению, погибли в этом жилом доме», — сообщил первый замначальника службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области Игорь Будаленко, отметив, что в доме проживало 152 человека в 108 квартирах. На базе отдыха в результате удара — двое погибших.

Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование ВСУ «Юг» сообщил, что ракетный удар был нанесен самолетами стратегической авиации РФ Ту-22, было выпущено 3 ракеты Х-22 по многоквартирному дому и базе отдыха.

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