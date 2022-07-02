Сто двадцать девятый день войны России против Украины. ОНЛАЙН

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Житель Харькова Виктор Шевченко стоит в воронке от снаряда, — чтобы показать, какой глубины она образовалась, — после российской атаки на харьковский район Салтовка. 01.07.2022

2 июля — 129-й день с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Русская служба RFI с следит за последними новостями в режиме онлайн.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:55 В Гданьске рядом с российским консульством открыли площадь имени Героического Мариуполя.

Также в этом польском городе организовали выставку «Мариуполь — героический город», которая показывает, как он выглядел в мирное время и как выглядит сейчас.

Об этом сообщает канал «Громадське».

11:05 Пентагон: Украина начала успешно применять против захватчиков реактивные системы залпового огня HIMARS.

Телеканал CNN со ссылкой на анонимного представителя минобороны США, сообщает, что Украина добилась значительных успехов в применении американских реактивных систем HIMARS для атак на российские командные пункты и для «снижения российских возможностей на поле боя». Теперь Вашингтон готовится отправить в Украину новую партию боеприпасов для этой современной ракетной системы.

Поставленные Украине установки HIMARS имеют дальность примерно 40 миль (около 64 километров), что позволяет ВСУ наносить удары издалека и с большей точностью, чем артиллерия меньшей дальности, отметил источник.

«Украинцы могут тщательно выбирать цели, которые будут подрывать усилия России более систематическим образом, чем они могли бы сделать с артиллерийскими системами меньшей дальности», — сказал представитель Пентагона.

По меньшей мере четыре установки HIMARS уже доставлены в Украину, еще четыре обещаны властями США, напоминает Би-би-си.

10:20 Минобороны РФ сообщило о том, что глава генштаба Герасимов проверил группировки, задействованные в войне против Украины.

Ведомство заявило, что «генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск», которые ведут войну против Украины (дословно: «задействованные в специальной военной операции на Украине»). Проверка проводилась, в том числе, «в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск». Где именно был генерал, не сообщается.

Накануне советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, со ссылкой на «свои источники», что «Путин, не удовлетворённый ходом вторжения в Украину», собирается отправить Герасимова в отставку. А сам Герасимов «на фоне приближающейся отставки стал злоупотреблять спиртным и фактически уже месяц как де-факто отстранён от планирования и руководства войсками».

В начале мая украинские власти сообщали о приезде Герасимова на территорию Украины. Газета The New York Times, со ссылкой на военных аналитиков, тогда отметила, что присутствие такого высокопоставленного генерала на передовой крайне необычно, и произошло на фоне непрекращающихся проблем российских войск в Украине.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Герасимов был в узком кругу людей, принимавших решение о начале масштабной войны против соседнего государства. В этот «узкий круг» входили, помимо Путина, министр обороны Сергей Шойгу и секретарь совета безопасности Николай Патрушев.

09:45 Генпрокуратура Украины: в результате вооруженной агрессии РФ погибли 344 ребенка, 640 ранены

Генпрокуратура подчеркивает, что эти данные — далеко не полные, «поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях».

«Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью», — также сообщило ведомство.

09:20 Британская разведка: российская армия, вероятно, вынуждена использовать старые ракеты из-за нехватки современного и более точного оружия.

Опубликована ежедневная утренняя сводка британской военной разведки. Главное:

— Российские силы продолжают незначительно продвигаться вперед возле Лисичанска, нанося авиационные и артиллерийские удары. Украинские войска, вероятно, продолжают блокировать россиян у юго-восточной окраины города.

— РФ продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования для нанесения ударов по наземным целям: вероятно, из-за сокращения запасов более современного и более точного оружия. Торговый центр в Кременчуге 27 июня, скорее всего, поразила ракета Х-32 — модернизированная версия советской ракеты Х-22 (принятой на вооружение в 1968 году — Прим. Rfi).

— Удары по Одесской области 30 июня, вероятно, были нанесены ракетами Х-22. Это еще менее точное оружие. Его применение российскими войсками неоднократно приводило к жертвам среди гражданского населения в последние недели.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/fwzYduGXwf



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VTNFQTqnjK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 2, 2022

08:35 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почётным гражданином Одессы.

Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал в интервью BBC и каналу «Суспільне». «Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мною было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней».

Таким образом, Джонсон автоматически получает звание почетного гражданина Одессы, отмечает «Украинская правда».

«Это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе господин Джонсон станет первым почетным гражданином города, подданным Великобритании, за все время существования награды, с 1862 года», — подчеркнул мэр, отметив также, что если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию, как британцы, то Украина уже давно победила бы оккупантов.

08:27 Мэр Славянска: россияне обстреляли город кассетными боеприпасами. Погибли четыре человека.

В результате обстрела Славянска (Донецкая область, город находится под контролем Украины) кассетными боеприпасами накануне вечером, 1 июля, погибли четыре человека, семеро получили ранения. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

«Вчерашний вечер показался очень тяжелым. Под обстрел попал мкр-н Лиманы. […] Мирный частный сектор, где нет военных объектов.

В итоге — четверо погибших, семь раненых. Славянск обстреливаются кассетными снарядами. Они раскрываются над головой, как фейерверк, но вместо красоты несут смерть. Такие снаряды не наносят тотальных разрушений постройкам. Но очень опасны для людей. 90% убитых и раненых находились на улице. Учитывайте это. Не выходите из помещений без необходимости. Избегайте массовых скоплений народа», — призвал мэр.

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