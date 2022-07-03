Сто тридцатый день войны России против Украины. Онлайн

3 июля — 130-й день с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Ночью стало известно о серии взрывов в центре Белгорода. Российские власти сообщили о сбитых под Курском украинских беспилотниках, а Украина — об ударах по Харькову. Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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11:30 Российские войска продолжают наступление в Луганской области Украины. Как сообщают официальные источники как в России, так и в Украине, войска РФ продвигаются вперед в Лисичанске.

«Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятной жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания», — сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В Министерстве обороны РФ объявили, что закрыли кольцо вокруг Лисичанска. Таким образом военные из Украины могли попасть в «котел» — об этом рассказал и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, Лисичанск может попасть под контроль России в эти выходные. Однако пока войска РФ не контролируют город полностью, отметил политик.

Лисичанск называют одним из последних крупных населенных пунктов, которые украинские войска занимали в Луганской области. Другой важный оплот армиии Украины – Севердонецк – был оставлен ВСУ 24 июня.

11:10 Министерство обороны России обвинило Украину в «преднамеренном ударе» по Белгороду тремя ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. В Москве уверены, что рядом нет никаких военных объектов, и атаку нанесли по жилым кварталам.

«Российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями уничтожены в воздухе. В результате поражения украинских ракет, обломки одной из них упали на жилой дом в городе», — объявили в военном ведомстве.

На подлете к Курску также были уничтожены для беспилотных летательных аппарата Ту-143 «Рейс», говорится в официальном сообщении.

10:45 Власти Харькова сообщили о ракетных ударах по городу. Губернатор Олег Синегубов отметил, что российские ракеты попали в «один из объектов критической инфраструктуры» в Киевском районе города. О пострадавших не сообщается.

Еще один боеприпас попал в частный дом, пишет УНИАН. Ранения получила местная жительница, которую доставили в больницу. В доме и соседней школе выбиты окна.

В Институте по изучению войны (ISW) утверждают, что ВСУ планируют нанести удар по путям снабжения российских войск вокруг Харькова с помощью западного оружия, в том числе американских систем HIMARS.

10:20 Губернатор Курской области Роман Старовойт показал обломки беспилотников, которые, по его данным, были сбиты в небе над регионом. По его словам, речь идет о двух летательных аппаратах, которые не достигли цели «благодаря грамотным действиям военных».

Украина пока не комментировала информацию Старовойта.

9:55 В Белгороде в ночь на 3 июля произошла серия взрывов. В результате погибли по меньшей мере три человека, еще четверо получили ранения. Повреждены несколько десятков жилых домов.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, серия «громких звуков» была слышна в городе около трех часов ночи. Что именно вызвало взрывы, неизвестно — власти региона сообщили, что, вероятно, сработало ПВО.

В социальных сетях публикуют видео, на которых взрывы произошли вначале в небе, а после на земле.

Сенатор Андрей Клишас назвал произошедшее «актом агрессии со стороны Украины», который, по его мнению, требует «самого жесткого, в том числе военного» ответа.

Издание «База» сообщает, что речь идет об ударах по Белгороду. Оно публикует видео, на которых видны взрывы в небе и на земле.

В Киеве пока не сообщили, наносила ли Украина удары по российской территории сегодня ночью.

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