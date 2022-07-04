Больше всего заплатить должны россияне: в Лугано началась конференция по восстановлению Украины

В швейцарском городе Лугано 4–5 июля проходит международная конференция по восстановлению Украины. Война еще идет, и неизвестно, когда закончится, но уже сейчас нужно начинать поиск средств для «воскрешения» уничтожаемой путинскими войсками мирной страны: постройки новых домов и общественных зданий, восстановления дорог, железнодорожных путей, вокзалов, аэропортов, реконструкции предприятий… Предстоит выполнение гигантской задачи, стоимость которой премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже оценил в 750 миллиардов долларов. А главным источником финансирования восстановления Украины должны стать конфискованные российские активы, подчеркнул премьер, выступая в Лугано.

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Украинский план

Для украинского Плана уже создан специальный сайт recovery.gov.ua.

На первой странице сайта обозначен девиз Плана: «Сильная европейская страна — магнит для иностранных инвестиций». План рассчитан на 10 лет, начало осуществления намечено на 2023-й год; почти половину суммы на восстановление планируется потрать в 2023–2025 гг. (350 млрд.) — и это логично, учитывая, как много придется восстанавливать, и как сильно могут увеличиваться побочные траты в случае промедлений с восстановлением ключевых элементов инфраструктуры.

Вот, например, только в Киевской области, где российские оккупанты пробыли полтора месяца, нужно построить и (или) восстановить 167 школ, 122 больницы, 1400 км дорог, 7,5 млн кв. м. жилья. Что уж говорить про юг Украины и особенно про Донбасс…

Зеленский: «Восстановление Украины — общая задача всего демократического мира»

«Я благодарен Еврокомиссии за инициативу создать специальную европейскую платформу восстановления Украины. Однако все инициативы, планы, амбиции должны быть в единой системе… Поэтому Украина предлагает свой национальный план восстановления, на фундаменте которого можно будет реализовать каждую инициативу», — сказал сегодня президент Зеленский, открывая (по видеосвязи) конференцию в Лугано.

«Эта война не просто наша, не просто локальная где-нибудь на востоке Европы. Это нападение России на все, что является ценностью для нас с вами. Поэтому и восстановление Украины — это не локальный проект, не проект одного народа, а общая задача всего демократического мира. Всех стран, которые могут сказать о себе — мы цивилизованные», — подчеркнул Зеленский (цитата по агентству «Интерфакс-Украина»).

Выступление Зеленского. AP - Alessandro della Valle

Президент Украины отметил, что при восстановлении страны придется учесть необходимость обеспечения совершенно иного уровня безопасности, чем было предусмотрено до 24 февраля (например, в конце июня в Украине приняли закон о том, что каждый новый дом должен строиться с бомбоубежищем — Прим. RFI): «Конечно, это означает огромное финансирование и колоссальные инвестиции.

Конечно, это означает совершенно новый уровень безопасности по всей нашей стране, которой и дальше жить рядом с Россией».

Восстановление должно проводиться на «новом технологическом уровне», подчеркнул украинский лидер: «Это означает также возможность наших с вами стран, наших с вами компаний, наших с вами специалистов показать, почему свобода — мощнее, чем любая тирания».

Как сообщает «Укринформ», среди ключевых принципов восстановления Украины Зеленский назвал максимальную безопасность, максимальную технологичность, максимальное соблюдение экологических стандартов, максимальное применение зеленых технологий, максимальную прозрачность при планировании и использовании средств…

Зеленский рассказал, что «еще весной» украинские власти «начали предлагать партнерам присоединиться к проекту восстановления Украины». «Уже тогда было очевидно, что это будет самый большой проект нашего времени: экономический, технологический, социальный, а главное — мировоззренческий», — подчеркнул он.

«Я приглашаю все страны цивилизованного мира, амбициозные компании и специалистов присоединиться к нашим усилиям», — призвал Зеленский.

В ожидании «Декларации Лугано»

В свою очередь хозяин мероприятия, президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что международное сообщество должно предоставить Украине шанс на восстановление, принципы которого планируется по итогам этой конференции записать в «Декларацию Лугано».

Стоит задача «заложить основы для эффективного и прозрачного» процесса восстановления — «с принципом регулирования, с четкими критериями оказания помощи, распределения ролей между Украиной, другими государствами, финансовыми институтами и частным сектором», — заявил Кассис.

«То, что объединяет нас — это желание в это время ужаса, разрухи и горя предоставить украинцам перспективу возвращения к самостоятельной жизни, к миру и светлому будущему. Путь впереди долгий, но никогда не поздно подготовиться ко времени, когда оружие замолчит»

, — также сказал швейцарский президент.

Кассис отметил, что Украине в любом случае крайне необходимо провести реформы, которые вместе с планом восстановления составляют единое целое. Он подчеркнул важность продолжения борьбы с коррупцией, создания независимой судебной системы: ни одну из этих задач «война не отменяет». «Реформа и реконструкция не отменяют друг друга, напротив, они друг друга усиливают», — подчеркнул президент Швейцарии.

Мероприятие в Лугано задумано не как конференция доноров — когда каждый объявляет сумму своего «чека» — а как определение принципов и приоритетов процесса реконструкции.

В конференции, которая должна разработать контуры этого «плана Маршалла для Украины» участвуют более 40 государств и более 20 международных организаций.

France-Presse отмечает, что конференция в Лугано была запланирована задолго до войны и первоначально должна была сосредоточиться на реформах в Украине, включая борьбу с коррупцией*.

Впрочем, Зеленский и сам подчеркнул: реформы необходимы – тем более, что Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС: «Движение к обретению полноправного членства предполагает реформы, но и восстановление Украины предусматривает реформы. Мы должны еще больше усилить наши институты, обновлять стандарты жизни. Наша цель в том, чтобы Украина стала не только самой свободной страной в Европе, наиболее удобной для жизни и бизнеса, но и чтобы мы быстрее всех, кто двигался в Европейский Союз, выполнили политическую часть работы».

Фон дер Ляйен: «Масштабы разрушений ошеломляют. И расходы растут с каждым днем этой нелепой войны»

Председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен энергично произнесла «Слава Украине!» в завершение своей речи, в которой она настаивала на том, что Украина должна быть восстановлена в еще лучшем виде, чем была до войны.

Если ЕС поможет Украине выиграть войну, «мы также должны убедиться, что Украина выиграет мир, который, несомненно, наступит», — подчеркнула она.

«Перед нами стоит колоссальная задача. Все вы здесь, в зале, и многие другие хотят поддержать и помочь восстановить Украину. Это не только в наших интересах, это также наша моральная обязанность», — заявила фон дер Ляйен. «Масштабы разрушений ошеломляют. И расходы растут с каждым днем этой нелепой войны», — напомнила она.

«Цель Кремля — военное, политическое, экономическое разрушение Украины. Они хотят подорвать существование Украины как государства. Мы не можем и никогда не позволим этому произойти»,

— заверила глава Еврокомиссии.

«Украина хочет быть частью нашего Европейского Союза. И мы хотим, чтобы Украина стала членом. Украина очень мотивирована работать с нами в этом направлении, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать эти усилия. Потому что путь к более сильной Украине и путь евроинтеграции — это одно и то же», — заявила фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен с президентом Швейцарии (слева) Иньяцио Кассисом. Лугано. 04.07.2022 REUTERS - POOL

Она считает, что принципы, которые будут заложены во время конференции в Лугано, станут «первым блоком принципов, направляющих наш путь, станут основой, чтобы восстановить и реконструировать Украину».

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ, финансово-кредитное учреждение Евросоюза) предложит создать новый фонд для Украины, объем которого может составить 100 млрд евро, сообщили France-Presse источники, знакомые с планом.

Более половины средств на восстановление Украины должны составлять конфискованные активы РФ

Но не является ли такая конференция преждевременной с учетом того, что войне пока не видно конца, и каждый ее день приносит Украине новый колоссальный ущерб? Даже если говорить только об экономике.

Важно начать восстановление уже сейчас, во время военных действий, чтобы облегчить его после завершения войны, отметила президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)**, француженка Одиль Рено-Бассо: «Чем больше мы будем поддерживать Украину сейчас, тем проще и эффективнее будет восстановление потом».

Более половины средств на восстановление Украины должны составлять конфискованные активы РФ, заявил Маттео Патроне, директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа.

«Возможно, есть и другие мнения. Но разбивка должна быть такова: 60% — конфискованные (российские) активы и 40% — частный сектор (инвестиции). Если говорить о росте ВВП, то роль частного сектора должна быть больше», — сказал Патроне.

«Кто должен платить за план реконструкции, который уже оценивается в 750 миллиардов долларов?» — такой вопрос задал в ходе своего выступления премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, прежде чем самому дать на него тот же ответ:

«ключевым источником» финансирования должна стать конфискация активов России и российских олигархов, активов, замороженных в рамках международных санкций, принятых в попытке остановить войну.

Оценки сумм замороженных активов колеблются от 300 до 500 миллиардов долларов, сказал Шмыгаль, который также изложил трехэтапный план восстановления Украины, подготовленный правительством.

Первый этап — срочная помощь населению, пострадавшему от войны, второй этап — финансирование тысяч проектов реконструкции; а в долгосрочной перспективе (на третьем этапе) мы должны построить «европейскую, зеленую и цифровую» Украину, пояснил премьер.

«Всех нас в этом зале, в пору ужаса, бессмысленных разрушений и горя, объединяет желание предоставить народу Украины перспективу возвращения к нормальной жизни на базе самоопределения, мира и светлого будущего. Этот путь долог, но никогда не рано начинать готовиться к тому времени, когда пушки наконец умолкнут», — заявил президент Швейцарии (цитата по swissinfo).

Конференция в Лугано продолжится завтра, 5 июля.

Участники конференции в Лугано. 04.07.2022 AP - MICHAEL BUHOLZER

P. S. Организатором следующей конференции по восстановлению Украины, которую планируется провести в 2023 году, станет Великобритания. Об этом объявила, выступая в Лугано, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

* В своем отчете за 2021 год неправительственная организация Transparency International поставила Украину на 122-е место из 180. Это лучше, чем в 2014 году (142-е место), и лучше, чем в России (136-е место), но все еще очень далеко от соседей по ЕС (Болгария, занимающая самую низкую позицию из стран Евросоюза, находится на 78-м месте).

** К слову, ЕБРР, активно работавший в России, 28 марта объявил об уходе из РФ и Беларуси – в связи с войной, развязанной против Украины.

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