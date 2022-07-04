В Украине пресекли канал незаконной миграции в ЕС

В Киеве Служба безопасности Украины задержала организатора преступной группы, наладившей нелегальную выдачу украинских документов россиянам и выходцам из стран Ближнего Востока и Центральной Азии, пытавшихся в том числе эмигрировать в страны Европейского союза под видом беженцев.

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За оформление вида на жительство в Украине и удостоверение беженца с клиентов брали от $10 до 15 тысяч в зависимости от страны происхождения и сроков подготовки бумаг.

«Установлено, что незаконная деятельность организована заместителем начальника центрального межрегионального управления государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области», — сообщает Служба безопасности Украины.

Организатора преступной схемы и его сообщника задержали при получении очередной суммы в $10 тысяч. При обыске в общей сложности у подозревамых обнаружили около 13 млн в гривневом эквиваленте (более $440 тыс.).

«По данным следствия, часть нелегалов пыталась в дальнейшем уехать в страны ЕС», — сообщает СБУ.

Задержанные подозреваются в нарушении двух статей уголовного кодекса Украины: незаконная переправка лиц через госграницу и извлечение неправомерной выгоды должностным лицом. В настоящее время решается вопрос об их заключении под стражу и привлечении к отвественности других участников группировки.

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