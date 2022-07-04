Сто тридцать первый день войны России против Украины. Онлайн

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4 июля — 131-й день с начала российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI с первого дня войны следит за последними новостями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять страницу.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

14:12 В результате обстрела Белгорода погибли пять человек

Количество погибших в результате обстрела Белгорода в ночь на 3 июля возросло до пяти человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственницу жертв. По её словам, все погибшие – члены одной семьи.

«Погиб Олег, первая супруга Ольга, их двое детей (22 девочке было бы и мальчику 16 было бы в августе) и мама Ольги погибла, Татьяна», – цитирует агентство женщину.

В ночь на 3 июля Белгород подвергся самому масштабному обстрелу после начала войны. Были повреждены почти сто жилых домов, среди них – многоквартирные. Минобороны РФ заявило, что украинская армия ударила по городу ракетами «Точка-У», а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал произошедшее «серией громких звуков».

13:37 Шойгу доложил Путину об «освобождении ЛНР»

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об «освобождении» самопровозглашенной ЛНР и взятии Лисичанска под полный контроль. «Специальная военная операция продолжается», а потери украинской армии за последние две недели составили 5469 человек, добавил глава ведомства.

В ответ на это Владимир Путин сказал, что командующий группировки «Центр» генерал-полковник Александр Лапин получит звание Героя России. К награде представлен и заместитель командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майор Эседулла Абачев.

Кроме того, на встрече с главой Минобороны президент заявил, что подразделения, принимавшие участия в военных действиях в Луганской области должны «отдохнуть и нарастить свои боевые возможности». Все военнослужащие, отличившиеся во время боевых действий в самопровозглашенной ЛНР, также будут награждены, добавил Владимир Путин.

13:28 Глава Кривого Рога призвал жителей перейти на украинский язык

«Так исторически сложилось, что мы, криворожцы, привыкли преимущественно разговаривать на русском языке, но сейчас язык — это тоже наше оружие. В Кривом Роге мы не будем "рубить с плеча". Мы проводим постепенный процесс перехода на украинский язык и создаем комфортные условия для этого»,

– заявил глава Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, в городе уже начали работать бесплатные онлайн- и офлайн клубы украинского языка.

Кривой Рог в Днепропетровской области – родной город президента Украины Владимира Зеленского. Он родом из русскоязычной семьи и улучшал свое знание украинского уже после того, как решил баллотироваться на пост главы государства.

12:55 Флаг Украины вновь поднят над островом Змеиный

Над островом Змеиным в Черном море вновь поднят украинский флаг, сообщила начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Территория возвращена под юрисдикцию Украины, добавила она.

30 июня российская армия оставила позиции на острове Змеиный, назвав это «жестом доброй воли».

12:24 The Economist: Украина готовится к контрнаступлению на Херсон

Вооруженные силы Украины готовятся совершить контрнаступление, чтобы освободить Херсонскую область от российской армии, пишет The Economist со ссылкой на анонимного сотрудника украинской разведки.

По данным издания, украинские войска уже приблизились к пригородам Херсона «на расстояние снайперского выстрела». Источник журнала также добавил, что следующие две недели «будут еще интереснее», так как Украина готовится к контрнаступлению с запада, от Николаева, и с севера, из района Зеленодольска в Днепропетровской области.

Тем не менее, авторы материала отмечают, что происходящее сейчас пока не похоже на полноценное контрнаступление, а основные украинские силы до сих пор сосредоточены на востоке, где на прошлой неделе был потерян Лисичанск.

Кроме того, источники The Economist рассказывают о том, что украинской армии не хватает боеприпасов и пехоты. В войсках надеются на поставки западных ракетных систем.

11:37 Украинский «Энергоатом» сообщил о гибели сотрудника Запорожской АЭС, которого избивали и пытали россияне

В украинском «Энергоэтоме» утверждают, что 3 июля в больнице умер водолаз гидроцеха Запорожской АЭС Алексей Гончарук. По данным предприятия, россияне «избивали и пытали» его, заставляя придумывать обоснование для осушения охлаждающих бассейнов АЭС.

«Мужчина отказался, за что и поплатился жизнью», – говорится в сообщении.

Ранее «Энергоэтом» сообщал, что Алексея Гончарука доставили в больницу 29 июня. Руководство предприятия считает, что россияне собираются обвинить украинских сотрудников Запорожской АЭС в том, что они еще в марте «сбросили какое-то оружие» в бетонные чаши охлаждающих бассейнов. Для этого российские военные якобы планируют осушить бассейны, положить туда оружие и представить его международным структурам как доказательство того, что Украина подвергала угрозе безопасность станции, считают в «Энергоэтоме».

11:14 Харьков, Украина – 4 июля 2022

Пожарные работают на месте, где в результате российского ракетного удара была разрушена школа. Харьков, Украина. 4 июля 2022 REUTERS - LEAH MILLIS

10:46 Великобритания «очень внимательно» рассматривает возможность конфискации замороженных российских активов для их передачи Украине

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Идею о конфискации активов у россиян и передачи их Киеву также поддержала Канада, для этого уже было изменено законодательство.

Предполагается, что глава британского МИД объявит об этой концепции на конференции в швейцарском Лугано, где будут обсуждаться принципы восстановления Украины после войны.

По оценкам специалистов, из-за военных действий в Украине были разрушены по меньшей мере 120 тысяч домов. На восстановление экономики и инфраструктуры страны требуются миллиарды евро.

«Восстановление Украины после войны и агрессии России станет символом победы демократии над автократией. Это покажет Путину, что его попытки уничтожить Украину лишь создали более сильную, успешную и объединенную нацию», – собирается заявить в Лугано Лиз Трасс.

По просьбе президента Украины Владимира Зеленского помощь Великобритании будет сосредоточена на восстановлении Киева и Киевской области.

10:25 Зеленский о сдаче Лисичанска: «Землю отвоюем, а людей надо беречь»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отвод украинских войск от Лисичанска, на прошлой неделе перешедшего под полный контроль российской армии.

«Мы бережем жизни наших воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование нашей армии и забирает людей из определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, — в частности, это касается Лисичанска — это означает только одно: что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия. Украина ничего не отдает. А когда кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области — пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что они имеют за это время и сколько они за это заплатили. Потому что нынешние их доклады так же пойдут прахом, как тогдашние. Постепенно мы двигаемся вперед — и на Харьковщине, и в Херсонской области, и на море: Змеиный — хороший пример тому. Будет день, когда то же самое скажем и о Донбассе»,

– сказал Владимир Зеленский в видеообращении.

9:47 Вячеслав Володин – о создании базы НАТО в приграничном финском городе Лаппеенранта

«В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура»,

– написал спикер Госдумы у себя в Telegram-канале.

На прошлой неделе мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярва заявил, то готов предложить местный аэропорт для размещения базы НАТО. Он добавил, что скорое присоединение Финляндии к альянсу дает жителям Южной Карелии чувство безопасности.

9:35 Американский Институт изучения войны опубликовал ежедневную сводку

Главное:

Российские войска, по всей видимости, вышли на границы Луганской области, но пока не контролируют регион полностью.

Российская армия, скорее всего, начнет наступление на Северск в Донецкой области, хотя может и предпринять более серьезные атаки на Бахмут или Славянск. Украинские войска, вероятно, продолжат с боями отступать к шоссе Е40, которое идет из Славянска через Бахмут в сторону Дебальцево.

Россияне осуществили нападение на населенные пункты к северу от Славянска и к северо-востоку от Бахмута, но не завоевали новых территорий.

Россия провела обширные артиллерийские обстрелы на юге Украины, что могло сорвать контрнаступление украинских войск.

2 июля украинские партизаны пустили под откос российский бронепоезд с боеприпасами под Мелитополем.

9:22 Олег Синегубов: российская армия нанесла удар по школе в Харькове

В четыре утра 4 июля российские войска нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В результате пострадало здание одной из гимназий города. Внутри никого не было, сейчас спасатели разбирают завалы. По предварительным данным, никто не погиб. Раненых также нет.

Олег Синегубов добавил, что за последние сутки российские военные также обстреляли населенные пункты в Харьковском, Изюмском и Богодуховский районы Харьковской области. В селе Безруки в результате обстрела погибли трое мирных жителей, еще шестеро были ранены.

9:10 Сергей Гайдай: Российские войска закрепились в Лисичанске и форсировали Северский Донец

Российские войска закрепились в Лисичанске, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, им также удалось форсировать реку Северский Донец и захватить Белогоровку и Золотаревку. В районе первой продолжаются бои.

В свою очередь, украинская армия держит оборону небольшой части Луганской области, чтобы успеть построить там защитные редуты.

Сергей Гайдай добавил, что на территориях, которые обороняли ВСУ, инфраструктура разрушена на 90%. Восстановлению не подлежат 60% зданий.

При этом в Северодонецке остались около 8 тысяч человек, в Лисичанске — более 10 тысяч.

8:51 Министерство обороны Великобритании опубликовало ежедневную сводку

Украинские войска покинули Лисичанск, вероятно, отступив на подготовленные оборонительные позиции. Минобороны РФ ранее заявило, что российские силы завершили окружение Лисичанска и установили полный контроль над городом. Бои в городе и в его окрестностях в Луганской области за последнюю неделю активизировались, и российские войска быстро продвигались вперед.

Город был последним крупным населенным пунктом Луганской области, остававшимся под украинским контролем. Теперь Россия почти наверняка переключит свое внимание на захват Донецкой области, значительная часть которой остается под контролем украинских войск. Битва за Донбасс была тяжелой и изнурительной, и в ближайшие недели ситуация вряд ли изменится.

Во время сбора урожая, российское вторжение продолжает оказывать разрушительное воздействие на сектор сельского хозяйства Украины. Война привела к серьезным сбоям в цепочках поставок семян и удобрений, на которые рассчитывают украинские фермеры. При этом блокада Россией Одессы продолжает серьезно ограничивать экспорт украинского зерна. Из-за этого экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины в 2022 году вряд ли составит более 35% от общего объема 2021 года.

После вывода войск с острова Змеиный в Черном море Россия сделала вводящее в заблуждение заявление о том, что «мяч теперь на стороне Украины» в отношении улучшения ситуации с вывозом зерна. На самом деле, именно разрушение Россией сельскохозяйственного сектора Украины продолжает усугублять мировой продовольственный кризис.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/rihoxEds3Z



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qH7DudnPCh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 4, 2022

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