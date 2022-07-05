Западные военные аналитики о захвате Лисичанска и о том, чего ждать теперь

КОММЕНТАРИИ

Приводим некоторые оценки западных военных экспертов о захвате Россией Лисичанска и о вероятных сценариях дальнейшего развития российско-украинской войны.

Реклама Читать далее

Специалист в сфере военной разведки Форбс Маккензи в интервью Sky News сказал, что отступление ВСУ из Северодонецка и Лисичанска дорого обошлось российским войскам. Намерение ВСУ «состояло в том, чтобы измотать россиян, насколько это возможно, в районе Северодонецка и Лисичанска».

«У россиян нет больших тактических успехов, кроме того, что они могут поднять свой флаг над руинами Лисичанска. Но им, действительно, пришлось тратить людей и средства так, как им бы этого не хотелось», — отметил аналитик.

По его мнению, в ближайшие «пару недель» в войне можно ожидать «оперативной паузы», поскольку «уровень потерь ужасен для обеих сторон». Однако затем, как считает Маккензи, бои возобновятся с новой силой: украинцы будут продолжать максимально изматывать российские войска. Аналитик подчеркивает, что Москве важно добиться своих целей до того, как Украина сможет значительно нарастить военный потенциал за счет поставок западного оружия.

«Я думаю, [захват Лисичанска] — это тактическая победа России, но достигнутая огромной ценой. Им понадобилось 60 дней, чтобы добиться очень медленного прогресса», — отметил в интервью Reuters Нил Мелвин из лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). Он сравнивает битву за Северодонецк и Лисичанск с масштабными кровопролитными сражениями Первой мировой войны за скудные территориальные приобретения.

«Россияне могут объявить о какой-то победе, но главное сражение еще впереди», — полагает аналитик. По его мнению, ключевая битва, вероятно, произойдет не на востоке, а на юге Украины, где ВСУ начали контрнаступательные действия. «Я думаю, что, скорее всего, мы увидим, как импульс перейдет к Украине, когда она попытается перейти в широкомасштабное контрнаступление», — считает Мелвин.

Отставной австралийский генерал Мик Райан, которого цитирует France-Presse, считает, что юг Украины — «стратегически намного более важный фронт», чем Донбасс. Контроль над черноморским побережьем Украины дал бы Москве сухопутный коридор в аннексированный Крым и доступ к украинским морским портам.

Однако высокопоставленный военный отмечает, что украинские контратаки на юге ставят Москву перед дилеммой: продолжить наступление на востоке или значительно усилить свои позиции на юге?

Французский военный эксперт, полковник в отставке, вице-президент института Themiis Пер де Жон в интервью RFI сказал, что Лисичанск был важен Украине для отведения на запад сил ВСУ из Северодонецка, что было сложным маневром с пересечением реки. Однако после завершения вывода военных из Северодонецка Лисичанск «потерял стратегическую значимость» для Украины, говорит Пер де Жон.

По его словам, для России захват Лисичанска — это «еще один шаг к полному захвату Донбасса», но о возможном новом этапе войны можно будет говорить только в случае захвата Россией Краматорска, что означало бы падение Донбасса.

Он отметил, что украинские силы находятся в оборонительной позиции, и военные опции у них ограничены, а российские войска сейчас «довольно хорошо маневрируют». Российская армия, воюя на земле в Донбассе, обстреливает Харьков, Николаев, Одессу и таким образом не дает перебросить дополнительные силы ВСУ для усиления донбасского фронта.

Академический директор Средиземноморского фонда стратегических исследований (FMES) Пьер Разу в комментарии France-Presse отметил, что сейчас в вопросе возможного развития российско-украинской войны «все опции открыты». По его мнению, Россия может продолжить наступать на востоке и «может надеяться» на захват Славянска и Краматорска.

Однако, как отмечает эксперт, начало полномасштабной войны показало, что российские войска не справлялись со своими военными задачами, когда заходили далеко вглубь украинской территории. Российская военная машина «хорошо работает рядом со своими границами, своими логистическими центрами и авиабазами», но «чем дальше они уходят, тем сложнее им становится», — говорит Пьер Разу.

Эксперт не исключает, что Россия может попытаться «разрезать» украинские силы на северо-востоке и окружить Харьков, чтобы поставить Украину перед выбором: защищать Харьков или контратаковать в направлении Херсона. По словам эксперта, битва за Харьков с населением 1,4 млн человек была бы крайне разрушительной, а осада могла бы длиться год.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться