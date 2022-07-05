Следы смерти и разрушений: международные наблюдатели о последствиях российской оккупации в Украине

Жестокость по отношению к мирным жителям, разрушения, системное мародерство — так последствия российской оккупации описывает международная мониторинговая миссия, побывавшая на освобожденных территориях севера и северо-востока Украины.

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В мае этого года международная мониторинговая миссия, организованная украинским благотворительным фондом «Восток SOS» в партнерстве с немецкой организацией DRA (Немецко-русский обмен), побывала в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины.

Российские войска отступили из этих регионов в конце марта, оставив за собой следы смерти и разрушений, говорится в итоговом докладе (.pdf).

Обстрелянная машина в Ирпене с надписью «Дети» на лобовом стекле, Киевская область, фото от 19 апреля AFP - SERGEI SUPINSKY

Миссия заявляет, что выявила свидетельства многочисленных нарушений прав человека со стороны захватчиков, которые могут представлять собой военные преступления и преступления против человечности.

«Злоупотребления в отношении гражданского населения и зверства, совершавшиеся российскими военными безудержно и совершенно безнаказанно, имеют такие масштабы, что нужно ставить вопрос об их системном и преднамеренном характере», — утверждают наблюдатели.

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«Главный страх — что это может повториться»

В докладе отмечается, что в марте в этих регионах было несколько ротаций подразделений оккупантов. Местные жители, с которыми говорили наблюдатели, описывают последние «смены» (пришедшиеся на период растущего давления украинского контрнаступления) как самые жестокие и разрушительные.

Члены миссии подчеркивают, что в каждом освобожденном населенном пункте, который они посетили, им рассказывали о похищениях, пытках или убийствах гражданских в период оккупации. В некоторых случаях члены миссии непосредственно видели следы преступлений.

«Мы приезжали в населенные пункты, общались со свидетелями, с местными жителями. При возможности общались с родственниками [жертв]. Например, в Черниговской области мы встречались с сыном одного из убитых», — объясняет исполнительный директор «Восток SOS» Юлия Красильникова.

Мужчина с пакетами в городе Тростянец (Сумская область), освобожденном от российской оккупации, 29 марта 2022 г. AFP - FADEL SENNA

Наблюдатели побывали в том числе на железнодорожной станции в городе Тростянец Сумской области, которую российские войска использовали как штаб и место содержания в неволе местных жителей. Тростянец оставался в оккупации месяц. По словам мэра Юрия Бовы, в вокзальном подвале россияне содержали 30 похищенных.

Начальница вокзала Ольга Триплицкая рассказала наблюдателям, что на следующий день после отступления российских войск лестница, ведущая в подвал, была в крови, а местные жители обнаружили в подвале пятерых похищенных со связанными проволокой руками. Команда наблюдателей опубликовала фотографию из подвала, где на стене видно множество следов, напоминающих следы крови.

Члены миссии поговорили с одним из бывших узников — электриком Русланом из Тростянца. Он рассказал, что оккупанты схватили его на улице, когда тот чинил поврежденные провода, заставили полностью раздеться, искали у него на теле связанные с армией татуировки и допрашивали. По словам Руслана, российские военные запрещали местным жителям выходить на улицу, а любого, кто выходил, принимали за шпиона. Он заявил, что его сосед был убит, когда вышел за водой к колодцу.

«Местные жители с ужасом вспоминают период оккупации. Главный коллективный страх — что это может повториться. Все очень боятся, что может быть повторное наступление», — говорит исполнительный директор фонда «Восток SOS».

Респонденты в Киевской, Черниговской и Сумской областях также рассказывали наблюдателям о том, что российская армия из артиллерийских установок и самолетов обстреливала жилые дома, школы и больницы, говорится в докладе.

По данным ООН, большинство погибших мирных жителей с начала полномасштабного российского вторжения стали жертвами применения оружия с широкой зоной поражения, включая тяжелую артиллерию, ракетные и авиаудары.

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«Руины, разруха, все выкручено и вынесено»

Наблюдатели отмечают, что во всех населенных пунктах, которые они посетили в рамках мониторинговой миссии, имело место системное мародерство со стороны российских военных. Утверждается, что оккупанты грабили как жилые дома, так и магазины, аптеки, госучреждения. «Особенно востребованными были технические и бытовые приборы, такие как ноутбуки и стиральные машины», — говорится в отчете.

Миссия побывала в школе села Катюжанка (Киевская область), где, как говорится в докладе, российские военные разграбили школу.

«Из компьютерных классов были вынесены все компьютеры, но вынесены таким образом: системный блок был просто раскручен, из него была вытянута вся начинка, но сами пустые коробки оставались с какими-то кусками проводов. Фактически это уничтоженная техника, которую дальше невозможно использовать. Но люди, которые это делали, даже не знали, как этим пользоваться», — говорит Юлия Красильникова.

Школьный директор утверждает, что российские военные, державшие село в оккупации, «не знали, как пользоваться многими предметами повседневного обихода, и часто не понимали, что они награбили, просто брали все, что казалось ценным». Похожие истории рассказывали респонденты в других населенных пунктах, которые посетила миссия.

Наблюдатели отмечают, что из школы в Катюжанке в период оккупации пропали не только ценные вещи, но и, например, посуда. Уходя, российские военные, порезали провода, уничтожили средства связи, сломали двери и оставили за собой огромное количество мусора, говорится в отчете.

«Очень сильно таким же образом пострадали инфрастуктурные, образовательные учреждения. Везде, где базировались российские военные, остались руины, разруха, все выкручено, вынесено», — продолжает исполнительный директор «Восток SOS».

Помощь следствию и судам

В Буче и других украинских городах работают украинские и иностранные следователи. Международный уголовный суд (МУС) направил в Украину рекордную по численности команду экспертов. В Украине уже начались первые суды. НКО содействуют официальным расследованиям.

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Эксгумация тел из массового захоронения в Буче, 8 апреля 2022 г. AFP - GENYA SAVILOV

Фонд «Восток SOS» (помимо помощи пострадавшим от войны) занимается документированием военных преступлений с 2015 года. Юлия Красильникова рассказывает, что еще до полномасштабного российского вторжения у фонда было налажено сотрудничество с правоохранительными органами в Луганской и Донецкой областях. Организация передавала им собранные свидетельства, собирала их в формате, чтобы они могли быть использованы и для национального правосудия, и для международных судов.

В других регионах Украины, которые до 2022 года не были затронуты войной, правоохранители оказались «более закрыты» для сотрудничества с НКО, отмечает исполнительный директор «Восток SOS». По ее словам, сотрудничество с ними постепенно выстраивается.

«[Правоохранители в этих регионах] не понимали, чем мы можем быть им полезны. Говорили: „Вы видите пострадавших, вы просто должны их уговорить прийти к нам и дать показания“. Они не понимают, что часто пострадавшие не готовы говорить с правоохранителями, и что это очень хороший механизм — когда есть организации, которые поддерживают этих людей, которые останутся с ними в контакте, к ним больше доверия, и с ними легче людям говорить. Процесс надо выстраивать таким образом, чтобы сведения, собранные этими организациями, могли дальше использоваться для расследований, судов», — говорит Юлия Красильникова.

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