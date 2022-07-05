Сто тридцать второй день войны России против Украины. Онлайн

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Уборщица выносит сохранившуюся бумагу для принтера из разрушенной российским ударом школы в Харькове, Украина. 4 июля 2022.

5 июля — 132-й день с начала российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI с первого дня войны следит за последними новостями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять страницу.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

15:20 The Jerusalem Post: Россия потребовала прекратить деятельность в стране Еврейского агентства «Сохнут»

По данным издания, агентство получило письмо с таким требованием российского правительства в начале недели. «Сохнут» помогает евреям со всего мира репатриироваться в Израиль и проводит образовательные программы.

В самом агентстве опровергают факт получения письма.

«В рамках работы делегации Еврейского агентства в России нам иногда приходится вносить коррективы по требованию властей. Контакты с властями происходят постоянно, с целью продолжения нашей деятельности в соответствии с правилами, установленными компетентными органами», — цитирует издание представителей «Сохнута».

14:58 Центробанк РФ установил официальные курсы доллара и евро на среду, 6 июля

доллар — 58,51 рубля (+3,43)

евро — 60,16 рубля (+2,98)

Курс евро превысил 60 рублей впервые с середины июня.

14:18 В Донецке взорвался склад боеприпасов

Пользователи соцсетей публикуют фотографии и видео взрывов в «Камаз центре» в Донецке, где располагается российский склад боеприпасов.

По неподтвержденным данным, два человека погибли, еще двое получили ранения.

13:49 Госдума приняла законопроект об обеспечении армии при операциях за рубежом в первом чтении

Законопроект, подписанный лично премьер-министром Михаилом Мишустиным, позволяет российскому правительству вводить специальные экономические меры во время проведения «контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации», то есть фактически поставить экономику «на военные рельсы».

Для физических лиц это означает разрешение переработок, работы ночью, в выходные и праздники, а также отмену отпусков.

Юридическим лицам документ запрещает отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа.

13:18 «Медуза» выяснила, что «Единая Россия» рекомендует говорить своим кандидатам на выборах о войне

По данным издания, московское отделение «Единой России» подготовило «рекомендации по освещению спецоперации» для кандидатов от партии, которые будут участвовать в муниципальных выборах в сентябре.

Членам ЕР предлагаются «Четыре тезисных линии», которые следует использовать для разговоров о военных действиях в Украине. Первая «линия» посвящена истории России и Украины, вторая — «восстановлению мирной жизни» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, третья — конфликту России и Запада, четвертая — «героям Z», то есть российским военным, участвующим в «спецоперации».

В частности, избирателям рекомендуют рассказывать о том, что Украина — это «приграничная территория России», а не самостоятельное государство. Упоминается и о том, что украинский народ якобы «придумали» только в конце XIX века.

Что касается самопровозглашенных ДНР и ЛНР, то, по мнению авторов методички, одна из главных задач «спецоперации» — «сделать жизнь людей на Украине и в народных республиках Донбасса лучше, освободив их от гнета националистического правительства, которое мало заботится о гражданах». Россия же наоборот заботится о жителях Донбасса, говорится в тексте. В частности, поставляет гуманитарную помощь.

Кандидатам также рекомендуется сообщить избирателям, что войну в Украине начал Запад. «Запад развязал конфликт на Украине ради уничтожения своего главного геополитического конкурента — России», говорится в методичке. Вашингтон «был заинтересован в конфликте, чтобы генерировать поводы для новых антироссийских санкций» и искал более весомый повод для давления на Москву, считают авторы текста.

А российских военных в «Единой России» советуют называть «героями, которые положат конец украинскому неонацистскому режиму».

«В действительности главным врагом украинских граждан является не Россия и российский народ, а США и их марионеточный киевский режим, которые втянули Украину в кровопролитную войну ради достижения своих политических целей», – утверждают авторы текста.

12:15 Вячеслав Володин: «Они сами ведут всё к тому, чтобы наши войска не останавливались в границах ЛНР и ДНР»

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал военные действия в Украине на заседании нижней палаты парламента.

«Украина превратилась в террористическое государство, её президент возглавляет преступный режим. Нам надо делать всё для того, чтобы успешно была завершена специальная военная операция. Наша задача в том, чтобы обеспечить всем необходимым наших солдат, офицеров, решить вопросы, связанные с укреплением военно-промышленного комплекса. Что касается их действий, конечно, они носят преступный характер, и ответ будет очень жестким. Но вы видите, мир несправедлив, и в этой части позиция президента США, глав европейских государств заключается в том, чтобы как можно дольше война шла на Украине. Для них граждане Украины — расходный материал. Поставляют оружие с целью затянуть вооруженный конфликт. Поэтому они сами ведут всё к тому, чтобы наши войска не останавливались в границах ЛНР и ДНР. Потому что удары наносятся с территории Харьковской области, с других регионов. Надо верить в свою страну, верить в её вооруженные силы. И всё у нас будет хорошо»,

– сказал Вячеслав Володин.

11:55 Лисичанск, 4 июля 2022

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11:28 Ежедневная сводка института изучения войны

Главное:

Российское руководство может готовить условия для оперативной паузы после захвата Лисичанска и выхода на границу Луганской области.

Российские войска укрепляют территориальный и административный контроль над Северодонецком и Лисичанском.

Российские войска продолжали наступательные действия к востоку от Бахмута для подготовки наступления на Бахмут и Северск.

Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные атаки к северу от Харькова.

Активность украинских партизан нацелена на российские железнодорожные пути вокруг Мелитополя и Токмака.

Российское руководство может готовить условия для призыва на военную службу граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях.

10:53 Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и его шведская коллега Анн Линде подписали документы утром 5 июля. Официальная церемония, в которой также участвовали послы 30 стран-участниц НАТО, прошла в штаб-квартире блока в Брюсселе.

Когда все 30 членов НАТО ратифицируют эти протоколы, Финляндия и Швеция станут полноправными участницами Североатлантического альянса.

«Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации. Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий. Это хороший день для Финляндии, Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами-членами, а наши народы будут чувствовать себя еще безопасней, когда мы переживаем крупнейший кризис безопасности за десятилетия»,

– заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, открывая церемонию.

В свою очередь министры иностранных дел Финляндии и Швеции поблагодарили страны НАТО, выразили надежду на скорейшую ратификацию документов и пообещали вносить вклад в развитие альянса.

One more important step forward. ⁰

Today, #NATO Allies signed the Accession Protocols for 🇫🇮 and 🇸🇪. We want to extend a sincere thank you to all Allies.



The next step on the road towards membership is the ratification process in all national parliaments.

#FinlandNATO pic.twitter.com/lUHKBPkncy — Finland at NATO (@FinMissionNATO) July 5, 2022

10:20 «КоммерсантЪ»: Volvo Group сокращает штат в России

Как выяснило издание, Volvo Group собирается уволить часть сотрудников завода грузовиков в Калуге, который простаивает с начала войны в Украине. Из-за санкций Евросоюза, запрещающих поставки некоторых деталей, компания не может собирать автомобили в России.

«Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в РФ. Адаптация будет означать сокращение персонала в подразделениях Volvo Group в России в течение этого года», – цитирует «КоммерсантЪ» представителей производителя.

Сейчас российский офис обдумывает масштабы сокращений, но о полном уходе с местного рынка речи не идет.

В российских подразделениях компании работают более 1270 человек. С 2014 года Volvo Trucks выполняла в РФ сварку, окраску и сборку кабин грузовиков, у неё также был экспортный проект. В прошлом году на Россию приходилось 3% продаж компании.

Легковое подразделение Volvo Cars не имеет отношения к Volvo Group и сейчас принадлежит китайской Geely.

10:08 Росавиация продлила ограничения на полеты на юге России до 12 июля

Ограничения на полеты гражданских самолетов продлены еще на неделю – до 12 июля.

24 февраля, в день начала войны в Украине, российские власти запретили авиакомпаниям летать в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

09:58 Япония ввела новые санкции в отношении России

Всего ограничения введены против 57 физических лиц и шести российских компаний. Среди попавших в черный список – вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава «Росгеологии» Сергей Горьков, сооснователь девелоперской компании «Киевская площадь» Год Нисанов, виолончелист Сергей Ролдугин и родственники председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова.

В список попали и пятеро представителей пророссийских администраций Херсонской и Запорожской областей Украины.

Кроме того, Токио ввел экспортные ограничения в отношении 65 российских и 25 белорусских компаний в сферах авиастроения и судостроения, а также запрет на импорт российского золота.

С 5 сентября японским компаниям будет запрещено предоставлять россиянам услуги по консалтингу, аудиту и бухгалтерскому учету.

Таким образом под санкции Японии уже попали около 800 граждан России и Беларуси, около 300 российских компаний и организаций.

09:31 Губернатор Курской области сообщил об обстреле приграничных населенных пунктов

«Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Тёткино», – написал Роман Старовойт у себя в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. При этом в селе Попово-Лежачи повреждены несколько домов: в них выбиты стёкла, пострадали фасады. В Тёткино и Попово-Лежачах нет электричества.

09:16 Губернатор Брянской области заявил об обстреле со стороны Украины

Глава Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что утром 5 июля были зафиксированы 18 артиллерийских выстрелов по селу Зерново в Суземском районе.

О пострадавших или разрушениях пока не сообщается.

09:10 Ежедневная сводка британской разведки

Относительно быстрый захват Россией Лисичанска расширяет её контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей заявлять о существенном прогрессе в достижении целевой задачи, которую она представила как непосредственную цель войны, а именно «освобождение» Донбасса.

В отличие от предыдущих фаз войны, Россия, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между по крайней мере двумя группировками войск: Центральной группировкой, вероятно, под командованием генерал-полковника Александра Лапина, и Южной группировкой, вероятно, под командованием недавно назначенного генерала Сергея Суровикина.

Украинские силы, вероятно, были отведены, в основном, в хорошем состоянии в соответствии с существующими планами. Удерживаемый украинцами район Северодонецк-Лисичанск представлял собой выступ, который русские могли атаковать с трех сторон. Существует реальная вероятность того, что теперь украинские силы смогут отступить к более удобной для обороны выпрямленной линии фронта.

Битва за Донбасс характеризовалась медленными темпами наступления и массированным использованием Россией артиллерии, в ходе которой города сравнивались с землей. Бои в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком же ключе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NVYkvuvi87



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9YeKlckkjI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 5, 2022

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