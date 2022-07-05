Франция передаст Украине ДНК-лабораторию для расследования преступлений сил РФ

Франция передаст Украине мобильную лабораторию для анализа ДНК в рамках помощи в расследовании преступлений, совершенных российской армией на украинской территории после вторжения 24 февраля. О передаче лаборатории в дар украинским правоохранителям объявил во вторник, 5 июля, представитель МИД Франции на международной конференции по восстановлению Украины, которая завершается в Лугано.

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Генеральный секретарь французского МИД Франсуа Делатр в своем выступлении на конференции в Швейцарии отметил, что при обсуждении «будущего Украины Франция уделяет особое внимание вопросам правосудия для всех жертв российской агрессии». Дипломат напомнил, что Франция направила в Украину группу экспертов-криминалистов для сбора доказательств преступлений, совершенных на территориях, которые временно находились под контролем сил РФ в начале полномасштабного вторжения. Сотрудники Института криминалистики Национальной жандармерии (IRCGN) Франции работают в Украине с начала апреля, проводя анализы ДНК и баллистические экспертизы.

«На этой неделе в Украину будет доставлена мобильная ДНК-лаборатория, чтобы украинцы могли полностью задокументировать эти преступления», — сообщил Франсуа Делатр, отметив, что собранные доказательства будут приобщены к расследованиям военных преступлений и преступлений против человечности, которые проводит Международный уголовный суд, украинская Генпрокуратура и правоохранительные органы ряда стран, в том числе Франции, Германии и Испании.

На конференции в Лугано, где представители десятков стран и международных организаций с понедельника обсуждали пути восстановления Украины, Франсуа Делатр заявил:

Единственным ответом на такую агрессию и вопиющее пренебрежение принципами мира, международного порядка и верховенства закона должны быть твердость и единство с Украиной. Поэтому Франция сделала решительный выбор в пользу предоставления Украине значительной военной помощи, включая тяжелое вооружение.

«Мы будем продолжать и усиливать нашу поддержку до тех пор, пока это будет необходимо, что мы подтвердили на саммите G7 в Эльмау», — заявил генеральный секретарь французского МИД Франсуа Делатр, бывший посол Франции в ООН и США.

На конференции в Лугано Украина предложила ведущим странам мира взять на себя обязательства по восстановлению конкретных областей страны, пострадавших от российского вторжения.

Франция, по словам Делатра, сосредоточит свои усилия на восстановлении Черниговской области. «Этот регион особенно сильно пострадал от российских бомбардировок в первые недели войны», — указал дипломат, напомнив о давних связях Чернигова с парижским регионом Иль-де-Франс.

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