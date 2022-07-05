Amnesty International: удар по Мариупольскому театру — военное преступление, совершенное российской армией

Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад, в котором называет бомбардировку здания Драматического театра в Мариуполе, совершенную 16 марта российскими войсками, военным преступлением. К такому выводу в своем расследовании пришли эксперты организации, опросившие свидетелей и проанализировавшие спутниковые снимки и данные радаров..

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Собранные экспертами Amnesty International доказательства говорят о том, что бомбардировка, совершенная 16 марта 2022 года российскими вооруженными силами и приведшая к гибели мирных жителей, была проведена сознательно. Две 500-килограммовые бомбы, сдетонировавшие одновременно, были сброшены на театр, в здании которого укрывались горожане.

В расследовании под названием «"Дети": нападение на Донецкий областной академический драматический театр в Мариуполе» говорится, что Драмтеатр был превращен в бомбоубежище по указу городских властей с самого начала обстрелов Мариуполя. В здании укрывались от бомбардировок сотни людей.

Amnesty International собрала показания 53 очевидцев, 28 из которых находились в театре или непосредственно рядом с ним в момент бомбардировки.

Эксперты провели анализ спутниковых снимков непосредственно перед атакой и после нее. Среди других проанализированных документов были архитектурные планы здания, данные радаров и снимки и видео из соцсетей.

Точное число жертв атаки установить до сих пор не удалось. Мариупольский горсовет заявлял после бомбардировки о 300 погибших. Однако, по всей видимости, многие успели покинуть театр по эвакуационным коридорам до удара. Некоторые части здания, в том числе подвал, уцелели при бомбардировке, там могли прятаться люди. Под прямым попаданием скорее всего оказались зрительный зал и сцена, говорится в докладе.

Театр Мариуполя, 10 апреля 2022. REUTERS - STAFF

Эксперты проверили различные версии того, какие силы могли совершить бомбардировку. В том числе были исследованы версии, выдвигавшиеся российской стороной, о том, что украинская армия сама взорвала театр или что здание было превращено ВСУ в военный объект. Вопреки уверениям российской пропаганды, опросы свидетелей не показали, что украинская армия использовала театр как военную базу. Украинские военные появлялись на территории театра только в момент открытия эвакуационных коридоров, чтобы помочь жителям покинуть здание. Рядом с театром также не было военных объектов.

Две группы экспертов пришли к выводу, что мощность сдетонировавших бомб составила или 400-800 кг в тротиловом эквиваленте, или 600-1200 кг. Изучение арсенала российской армии позволило предположить, что с истребителей Су-25, Су-30 или Су-34, которые базировались на соседних российских аэродромах и совершали вылеты над городом, на театр были сброшены две 500-килограммовые бомбы.

Я шел по улице, ведущей к драмтеатру… Театр был передо мной, примерно в 200 метрах… Я слышал шум самолета… но в то время не особо обратил внимание, потому что летали постоянно … Потом я увидел, как взорвалась крыша здания… Она подскочила на 20 метров, а затем рухнула… а потом я увидел много дыма и обломков… Я не мог поверить своим глазам, потому что театр, это было святое. Там были две большие надписи «ДЕТИ». Григорий Головнев, очевидец

Доказывая, что театр, в котором спасались от обстрелов мирные жители, стал сознательной мишенью бомбардировок, эксперты приводят следующие аргументы. Красная крыша театра и его специфическая архитектура хорошо выделялись на фоне городской застройки. По обе стороны театра на асфальте крупными буквами было выведено слово «ДЕТИ». Здание театра от других построек отделял парк, а сам театр являлся узнаваемым культурным памятником Мариуполя.

«В нападении [на театр] не было военной необходимости, — говорится в докладе. — Донецкий областной академический драматический театр легко идентифицировался как гражданский объект. При отсутствии какого-либо значительного военного присутствия можно предположить, что российские силы, скорее всего, преднамеренно нанесли удар, что является военным преступлением.

При любой разумной интерпретации трех других менее вероятных сценариев — что театр являлся целью как военный объект, что удар был ошибочным или нанесен в результате неизбирательной бомбардировки, нападение все равно будет считаться военным преступлением. Следователи, расследующие инцидент, в том числе прокуратура МУС, должны тщательно рассмотреть наиболее вероятное объяснение инцидента, а также другие правдоподобные объяснения и провести соответствующее расследование. Оставшиеся в живых после теракта, семьи погибших и жители Мариуполя, как минимум, этого заслуживают».

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