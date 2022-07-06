Сто тридцать третий день войны России против Украины. Онлайн

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Виктор Лазарь, справа, расчищает улицу перед своим домом в Салтовке в Харьковской области после российского удара. 5 июля 2022.

6 июля — 133-й день с начала российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI с первого дня войны следит за последними новостями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять страницу.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

14:52 МИД РФ: Москва проинформировала Индонезию о намерении Владимира Путина принять участие в саммите G20

В ведомстве подчеркнули, что формат участия президента России в мероприятии будет зависеть «от ситуации в мире» и от «эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии».

Саммит G20 должен пройти на индонезийском острове Бали 15-16 ноября 2022 года. Помимо лидеров «Группы двадцати», на него приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

14:20 Франция поможет восстановить Черниговскую область Украины

Париж намерен принять активное участие в восстановлении Черниговской области, говорится в коммюнике Министерства иностранных дел Франции по случаю конца конференции в Лугано. Регион особенно сильно пострадал от российских авиаударов в начале войны.

В заявлении ведомства подчеркивается, что Чернигов «издавна поддерживает связи с Францией» и что Париж с самого начала военных действий оказывает Украине гуманитарную, экономическую, финансовую, дипломатическую и военную поддержку. «Франция продолжит свое деятельное участие так долго, как потребуется», – отмечается в коммюнике французского МИД.

13:45 Госдума ввела в законодательство понятие «контрсанкционная информация»

Речь идет о сведениях, которые касаются сделок в области внешней торговли и могут повлечь введение ограничений со стороны «недружественных» государств. Теперь такую информацию законодательно запрещено распространять в СМИ и в интернете.

При этом письменное разрешение на распространение таких сведений не нужно получать органам государственной власти, председателю Центробанка и её заместителям.

13:28 Вадим Бойченко: на восстановление Мариуполя понадобится $14 млрд и 7-10 лет

Такие цифры привел мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он отметил, что эта сумма неокончательная: точные подсчеты можно будет сделать только тогда, когда город вернется под контроль Украины.

По словам Вадима Бойченко, в Мариуполе были разрушены по меньшей мере 1356 многоэтажных домов и около 40% частного сектора. Большинство из них не подлежат ремонту, подчеркнул мэр.

«Сотрудничаем с разными экспертами из городов, разрушенных во время Второй мировой войны. Это Гданьск, Варшава, Дрезден, Роттердам. Изучаем их опыт восстановления. Надеемся, что в "плане Маршала" для всей страны будет отдельный раздел для Мариуполя»,

– написал Вадим Бойченко в Telegram.

12:43 12 июля в Москве откроют посольство самопровозглашенной ДНР

Диппредставительство будет находиться в Грохольском переулке. В торжественной церемонии открытия примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

12:21 Премьер-министр Ирландии посетил Киев

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл в Киев. Во время визита он встретится с министрами Украины, чтобы уверить их в поддержке страны Дублином и Брюсселем.

«Народ Ирландии поддерживает Украину и её население перед лицом российской безнравственной и беспричинной войне террора. Бомбардировки и нападения на гражданских лиц – это военные преступления. Я использую свой визит для того, чтобы выразить поддержку Ирландии в действиях, направленных на то, чтобы привлечь тех, кто стоит за этими атаками, к ответственности», – заявил премьер Ирландии перед поездкой в Украину.

Глава ирландского правительства уже посетил Бучу и Бородянку под Киевом. «Ясно, как важно женщинам и детям добраться до Ирландии, чтобы сбежать от этой травмы и жестокости. Слава Украине!» – написал Михол Мартин у себя в Twitter.

It is difficult to comprehend the devastation and inhumanity of Russia's attacks on Irpin, Borodyanka and Bucha.



Clear how important it is for women and children to get to Ireland to escape trauma and brutality. We stand with Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/aFcfJLn9SM — Micheál Martin (@MichealMartinTD) July 6, 2022

11:50 Венгрия не будет поставлять оружие Украине, чтобы не подвергать опасности венгров в Закарпатье

Об этом в комментарии CNN заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия не хочет быть вовлеченной в войну между Россией и Украиной, при том как в западной части Украины живут около 150 тысяч венгров.

10:52 Силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР захватили поселок Спорное

О захвате поселка Спорное в Бахмутском районе, а также населенных пунктов Золотаревка и Белая Гора, расположенных юго-западнее Лисичанска, заявили в штабе теробороны самопровозглашенной ДНР.

Там добавили, что всего под полный контроль войск сепаратистских республик «при огневой поддержке ВС РФ» перешел 241 населенный пункт.

10:35 Сергей Гайдай: ВСУ сдерживают российские войска на границе Луганской и Донецкой областей

Украинские военные задержали российскую армию на границе Луганской и Донецкой областей, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, российским войскам не удалось перерезать дорогу Бахмут-Лисичанск. Украинские власти считают, что контроль над этой трассой – одна из главных задач российских сил после захвата Лисичанска.

По данным Сергея Гайдая, российская армия испытывает трудности с подвозом боеприпасов. Он добавил, что в последние две недели на оккупированных территориях украинские военные уничтожили несколько российских оружейных складов.

10:27 «КоммерсантЪ»: в России остановился крупнейший завод по производству вторичного свинца

Как выяснило издание, подмосковный завод «Фрегат» по производству вторичного свинца приостановил работу. Это крупнейшее в России предприятие такого профиля.

Причина — полное прекращение экспорта: с середины мая на вывоз металла нужно получать лицензию, но за полтора месяца Минпромторг не выдал ни одной. Внутренний же спрос на вторичный свинец очень низкий.

«Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта», – говорят во «Фрегате».

В прошлом году на экспорт ушло 127,3 тысяч тонн вторичного свинца, почти половину от этого объема купили ЕС и Швейцария. Однако пятый пакет санкций запрещает европейцам приобретать российский свинец с 10 июля.

«КоммерсантЪ» отмечает, что Минпромторг предлагал производителям искать новых партнеров среди «дружественных» стран, но без лицензии на экспорт вести переговоры сложно. Тем не менее, теоретически российским свинцом могут заинтересоваться Турция, Китай, Гонконг и Сербия.

10:11 Тинькофф-банк приостановил отправку исходящих SWIFT-переводов в валюте

Решение вступает в силу сегодня, 6 июля, и действует до 1 октября. Банк продолжит принимать SWIFT-входящие переводы в валюте, но «возможность их дальнейшего получения полностью зависит от западных партнеров», сообщили в кредитной организации.

В Тинькофф-банке отмечают, что введенные ограничения — «это не способ заработка, а призыв менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий».

В свою очередь, все средства, полученные от комиссий по валютным счетам и переводам, «Тинькофф» пообещал «направить на благотворительные цели».

6 июня Тинькофф-банк повысил комиссии за SWIFT-переводы. С 16 июня банк увеличил их минимальную сумму до $20 тысяч, а также ввел комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере 3% суммы – минимум 200 у.е.

09:48 На территории Херсонской области отключили YouTube и Instagram

Об этом сообщил пресс-секретарь пророссийской администрации области Сергей Мороз.

«У нас несколько дней назад отключили YouTube. Мы теперь без YouTube, Instagram. Но ничего, обходимся, нормально», – заявил он в своем Telegram-канале.

Херсонская область находится под контролем российских войск с середины марта. В регионе ходят рубль и гривна, работает сотовая связь с кодом +7 и ведут трансляцию российские телеканалы.

09:20 Российские войска ночью на 6 июля нанесли удары по Харькову

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, удары были нанесены с территории РФ.

В частности, были обстреляны Основянский, Новобаварский и Киевский районы города. Было разрушено здание вуза, пострадало и одно из административных зданий.

Всего за прошедшие сутки в результате обстрелов в регионе пострадали три человека. Среди них маленький ребенок в возрасте 1 года и 11 месяцев и 64-летний мужчина. Третий пострадавший — мужчина в возрасте 50 лет.

09:13 346 детей погибли в Украине с начала войны

Об этом заявили в офисе генпрокурора Украины. Не менее 645 детей пострадали. Больше всего пострадавших несовершеннолетних – в Донецкой области.

В частности, известно о гибели четырехлетней девочки, которая была тяжело ранена 3 июля в результате обстрела Бахмута в Донецкой области.

5 июля двухлетний мальчик был ранен в результате обстрела послека Печенеги в Харьковской области.

09:05 Ежедневная сводка британской разведки

Россия, вероятно, продолжает укреплять контроль над Лисичанском и Луганской областью. К северу она направила большую часть оставшихся в наличии подразделений из группировок войск «Восток» и «Запад» на Изюмское направление.

За последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 километров по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с крайне решительным украинским сопротивлением.

Российские силы из группировок войск «Восток» и «Запад», вероятно, сейчас находятся примерно в 16 километрах к северу от Славянска. Поскольку город также находится под угрозой со стороны группировок войск «Центр» и «Юг», существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/T09p9Rgd73



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5E5JLGbY82 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 6, 2022

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