Сто тридцать четвертый день войны России против Украины. Онлайн

ОНЛАЙН

7 июля — 134-й день с начала российского военного вторжения в Украину. RFI с первого дня войны следит за последними новостями в режиме онлайн.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

09:35 Британская разведка: Кремль выбрал «специальные экономические меры» вместо мобилизации.

Военная разведка Великобритании опубликовала ежедневную сводку. Содержание передает русская служба Би-би-си.

— 6 июля продолжались массированные обстрелы вдоль линии фронта в районе Донецка, однако российским войскам не удалось продвинуться значительно. Российские подразделения, участвовавшие в «успешных наступлениях» на прошлой неделе, сейчас, вероятно, восстанавливают свою боеспособность.

— 5 июля российская Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве властей вводить «специальные меры» в экономике. Он позволит властям привлекать сотрудников к работе во внеурочное время, расконсервировать мобилизационные мощности, «разбронировать» ценности из госрезерва...

— Законопроект свидетельствует о попытке Кремля ввести экономические меры для поддержки «специальной военной операции» без официального объявления о мобилизации, которая остается для россиян «болезненной темой». Закон также позволит Кремлю не признавать, что Россия участвует в войне и оказалась неспособной победить украинскую армию, которая уступает российской и по числу военнослужащих, и по объемам вооружения.

09:00 Институт изучения войны: впервые с начала конфликта Россия не объявила о новом захвате украинской территории.

Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете отмечает, что впервые с начала конфликта, с 24 февраля, Россия не заявила о каких-либо территориальных «приобретениях» в Украине. «Приобретений» нет с 3 июля. Американский аналитический центр рассматривает это как признак возможной «оперативной паузы» со стороны Москвы.

При этом захватчики продолжают «ограниченные» наземные атаки, чтобы создать условия для следующих масштабных наступательных операций. Москва продолжает готовиться к затяжной войне.

08:40 346 детей погибли в Украине с начала войны.

Об этом заявили в офисе генпрокурора Украины. Не менее 646 детей получили ранения. Cообщается, что в среду, 6 июля, российские войска обстреляли Торецк Донецкой области и Скадовск Херсонской области. В Торецке под завалами одного из разрушенных домов найдена 17-летняя девушка, а в Скадовске один ребенок получил телесные повреждения.

Онлайн-трансляцию важнейших событий предыдущего дня войны можно прочитать здесь.

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