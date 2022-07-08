Сто тридцать пятый день войны России против Украины. Онлайн

ОНЛАЙН

8 июля — 135-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять страницу, чтобы не пропускать последние новости.

Реклама Читать далее

►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время) ♦

12:20 Бельгия возобновит работу своего посольства в Украине

Посольство Бельгии вновь начнет работу в Украине 11 июля, главой дипмиссии станет Петер Ван де Вельде, сменив Акселя Ленаэртса, у которого подошел к концу срок полномочий. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на премьер-министра Бельгии Александра де Кроо.

Посольство Бельгии в Украине было закрыто 1 марта по соображениям безопасности, теперь, проанализировав ситуацию совместно с МИД и минобороны, правительство решило дать зеленый свет возвращению своих дипломатов.

«Возобновление работы нашего посольства должно позволить установить более тесные связи с украинскими властями, особенно в контексте ситуации с безопасностью и заявкой Украины на членство в ЕС», — цитирует издание Александра де Кроо.

Премьер-министр подчеркнул, что возвращение дипломатов в Украину также является знаком поддержки украинцев и важным решением для восстановления страны, в котором немалую роль должны сыграть бельгийские компании.

12:10 В Москве депутата Алексея Горинова приговорили к 7 годам колонии за высказывания о войне РФ против Украины

В Мещанском районном суде Москвы сегодня вынесли приговор муниципальному депутату Красносельского района столицы Алексею Горинову. Его обвинили в распространении «заведомо ложной информации» о российской армии по статье 207.3 УК РФ, введенной вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Эта статья карает за распространение сведений об армии РФ, которую власти сочтут «заведомо ложной».

Алексея Горинова приговорили к 7 годам колонии — это ровно тот срок, который потребовала прокуратура. По решению суда он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Горинов принес на заседание плакат со словами «Вам еще нужна эта война?».

Алексей Горинов в суде в день приговора 8 июля 2022. © AFP

60-летнему Горинову предъявили обвинение по статье 207.3 УК с отягчающими обстоятельствами — по предварительному сговору, с использованием служебного положения и по мотивам ненависти или вражды. По версии следствия, 15 марта 2022 года Горинов на заседании совета депутатов округа допустил высказывания, «содержавшие не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах РФ».

11:40 В России запрещены концерты осуждающих войну музыкантов

Список из музыкальных групп и исполнителей, которым из-за антивоенной позиции запрещено давать концерты в России, опубликовало издание «Фонтанка».

Joffrey Puente

В числе запрещенных музыкантов — настоящие «звезды»: группы ДДТ, «Ногу свело», «Би-2», «Несчастный случай», «Машина времени», певцы Валерий Меладзе, Земфира и другие.

Как отмечает издание, у одних музыкантов после начала войны возникли сложности с организацией концертов, другие уехали из России.

Список распространяется среди промоутеров, сейчас в нем 30 музыкантов, однако запрещенный лист «ежедневно корректируется и дополняется» .

11:25 «Наконец, чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия — то оружие, которое мы получили от наших партнеров. Его точность и вправду та, что нужна», — сказал в среду вечером в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорят и военные эксперты, которые анализируют ситуацию на фронтах войны. Значимыми результатами саммита НАТО, прошедшего в Мадриде, стали решения о всесторонней помощи Украине и заявление о готовности вести диалог о присоединении страны к Североатлантическому альянсу. Об этом и о том, насколько важны поставки западных вооружений, а также о перспективах развития ситуации в Украине Русская служба RFI поговорила с украинским военным экспертом Олегом Ждановым. ►►► Подробнее

10:50 Северодонецку грозит гуманитарная катастрофа

Руководитель Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Северодонецке.

«Город находится на грани гуманитарной катастрофы — отсутствуют централизованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение», — написал Гайдай в Telegram.

В результате обстрелов российских оккупантов в городе почти до основания уничтожены объекты коммунальной инфраструктуры и отремонтировать их нет возможности, так как даже в мирное время при наличии материалов и рабочих на это потребовалось бы не меньше полугода. Но сейчас нет ни того, ни другого.

Из-за того, что не работают очистные сооружения и насосные станции возникла большая проблема с канализацией: стоки накапливаются.

«Добавьте к этому температуру воздуха, которая сейчас находится во дворе. А еще вонь от умерших — тех, кого похоронили во дворах, а многие остаются в квартирах и подъездах, как в одной из многоэтажек в новых районах», — сообщает Гайдай.

10:33 За сутки в Харьковской области под обстрелами погибли четыре человека, сообщил утром 8 июля глава военной администрации украинского региона Олег Синегубов. Еще 9 мирных жителей, по его словам, получили ранения.

Трое мирных жителей были убиты и пятеро получили ранения в ходе ударов по Немышлянскому району. 71-летняя женщина погибла в селе Циркуны. В течение суток в Чугуевском районе получили ранения 2 человека, еще 2 гражданских ранены в Циркунах, Харьковского района, — написал Синегубов.

Глава региона отметил, что сам Харьков впервые за несколько недель не подвергался ночным обстрелам.

10:10 Послу Великобритании в РФ запретили посещать Совет Федерации

Официальным представителям дипмиссии Великобритании в России, в том числе послу Деборе Броннерт, запрещено посещение здания Совета Федерации на неопределенный срок. Такое решение принял комитет верхней палаты парламента РФ.

Как сообщает «Интерфакс», это решение — российский ответ на ограничение доступа в здание британского парламента дипломатам РФ в Великобритании, введенное 20 июня.

«В этой ситуации мы не можем оставаться безмолвными», — цитирует издание председателя комитета по регламенту Совфеда РФ Вячеслава Тимченко.

Между тем, как было отмечено на заседании комитета, представители посольства Великобритании еще ни разу не посещали здание Совфеда России.

09:43 Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин встретился в Украине с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщает Генштаб Украины.

«Мы очень плодотворно поработали на пункте управления, обсудили до деталей планы будущих операций. Как военные люди, понимаем ситуацию такой, как она есть, и отдаем все силы борьбе за свободу», — говорится в сообщении, где также цитируются слова Радакина:

«Я восхищен ВСУ, их мужеством, стойкостью и изобретательностью в противостоянии незаконной и варварской агрессии России. (...) Мой 48-часовой визит дал мне возможность лучше понять оперативные перспективы и обсудить, как Великобритания может продолжать поддерживать Украину. И как мы можем содействовать другим международным партнерам и союзникам в помощи ВСУ в ближайшие недели и месяцы".

09:17 Министры иностранных дел западных стран, присутствовавшие на встрече G20 в Индонезии, отказались от традиционной групповой съемки с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Об этом сообщает «Медуза», ссылаясь на японское агентство Kyodo.

Согласно сообщению, представители стран G7 также отказались участвовать в приветственном ужине из-за присутствия Лаврова.

Reuters также сообщает, что во время совместной съемки Сергея Лаврова с министром иностранных дел Индонезии их зале раздались крики «Когда вы остановите войну?!».

09:07 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

Российские войска предприняли попытки наступление на Славянском и Харьковском направлениях, которые были остановлены украинскими силами.

Наступление на Краматорском направлении имело частичный успех. На Бахмутском направлении бои продолжаются.

09:00 В Шахтерске (Донецкая область) раздаются взрывы, наблюдатели сообщают о сильном пожаре, идет эвакуация жителей южной части города.

Возможно, горит склаж боеприпасов, в соцсетях появилась неподтвержденная информация о бомбардировке скалада украинскими вооруженными силами.

В поледнее время ВСУ нанесли несколько ударов по военым объектам в тылу противника.

08:45 Британская разведка сообщает, что ВСУ продолжают наступление в районе Херсона, Россия готовится к атакам на Славянск и Краматорск

«Россия, вероятно, собирает военную технику на передовой линии в направлении Северска, примерно в 8 км к западу от нынешних передовых позиций. Российские силы, по всей видимости, приостановили наступление для пополнения запасов перед началом новых атак в Донецкой области;

Украинские силы продолжают постепенное наступление на юго-западном направлении в районе Херсона», — цитирует Русская служба ВВС сводку британского военного ведомства.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/YEHaB5kPAg



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/u2asPHxXhf — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 8, 2022

Россия, вероятно, концентрирует технику на линии фронта в направлении Северска и делают паузу для пополнения запасов перед началом новых наступательных операций в Донецкой области, — также говорится в сообщении. Ближайшей тактической целью РФ британская разведка называет город Северск.

08:30 Украина намерена обратиться к странам ЕС в случае, если Канада одобрит решение об исключении из санкционного режима турбин для газопровода Nord Stream.

В июне российский «Газпром» заявил, что сокращает поставки природного газа по газопроводу «Северный поток-1» на 40% (а в Германию на 60%,) «из-за «несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens». Ремонт турбин осуществляется в Канаде.

Канада намерена одобрить решение об исключении турбин из санкционного режима. Такое решение может создать прецедент снятия эмбарго с определенного продукта по требованию России.

Киев проинформировал канадское правительство, что РФ обладает техническими возможностями возобновить поставки и транзитом через украинскую территорию, и что точечное снятие санкций нужно Москве для создания такого прецедента.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться