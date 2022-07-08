Украинский военный эксперт Олег Жданов: Если Запад будет тянуть с поставками вооружения, нам будет очень тяжело

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«Наконец, чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия — то оружие, которое мы получили от наших партнеров. Его точность и вправду та, что нужна», — сказал в среду вечером в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорят и военные эксперты, которые анализируют ситуацию на фронтах войны. Значимыми результатами саммита НАТО, прошедшего в Мадриде, стали решения о всесторонней помощи Украине и заявление о готовности вести диалог о присоединении страны к Североатлантическому альянсу. Об этом и о том, насколько важны поставки западных вооружений, а также о перспективах развития ситуации в Украине Русская служба RFI поговорила с украинским военным экспертом Олегом Ждановым.

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RFI: На прошлой неделе в Мадриде завершился саммит НАТО. Повлияют ли как-то его решения на ситуацию в Украине?

Олег Жданов: Первое, что важно отметить: альянс как военно-политическое объединение готов предоставить гуманитарную, техническую и медицинскую помощь. Второй момент: альянс анонсировал программу перевооружения вооруженных сил Украины, переход на западные образцы вооружений, но как я понимаю, осуществляться эта программа будет только после окончания войны для того, чтобы Россия не могла обвинить НАТО в участии в этой кампании. И третий, самый главный на мой взгляд вывод, — альянс заявил о готовности вести диалог о членстве Украины в НАТО.

Сыграла ли в этом случае свою роль история со Швецией и Финляндией, которые в ближайшее время станут членами НАТО, минуя статус кандидатов?

Нет, ситуация немного другая. После ратификации протоколов Швеции и Финляндии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба задал вопрос генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу вопрос: «Как нам интерпретировать то, что НАТО готово к диалогу о членстве Украины? Мы пойдем по такой же сокращенной процедуре или по стандартной, то есть с планом подготовки членства в альянсе?». Поэтому надо набраться терпения.

Вы сказали, что НАТО готово помогать, но нелетальным оружием. В то же время украинское руководство говорит, что очень ждет от Запада поставок новых вооружений для того, чтобы не только обороняться, но и наступать. Какое-то оружие уже начало появляться на фронтах. Означает ли это, что речь идет об инициативе каждой конкретной страны?

Для того чтобы не поднимать ранг войны до уровня мировой — как того хочет Путин, а он просто мечтает превратить эту войну в мировую — каждая страна участвует вне рамок НАТО, то есть как страна-партнер Украины напрямую. А чтобы это не выглядело хаотично и носило какой-то согласованный характер, был создан координационный штаб после первого заседания в Рамштайне. И конференция в формате Рамштайн проводится для того, чтобы согласовать вопросы поставок от стран-партнеров Украине. Но это прямые поставки вне рамок НАТО.

Зачем Путину нужно превращать эту войну в мировую?

Для того, чтобы переговоры он мог вести с Байденом или первыми лицами стран-членов НАТО.

Венгрия отказалась поставлять оружие Украине, мотивируя это тем, что «не хочет, чтобы венгерское население Закарпатья подверглось обстрелам». Это звучит довольно странно…

Они просто нашли повод отказать нам в поставках оружия, которое даст возможность защитить в том числе и венгров от ударов со стороны Российской Федерации. Сегодня российские ракеты могут лететь в любую точку Украины. И, кстати, на Закарпатье они тоже уже прилетали, при этом Путин вообще не считался с тем, что там живут венгры или словаки, он понимает, что это территория Украины. Я думаю, причина отказа в поставке оружия намного глубже. К сожалению, премьер-министр Венгрии открыто демонстрирует пророссийские взгляды и настроения. Поэтому абсолютно неудивительно, что в последний момент Венгрия отказалась давать вооружение Украине, так нелепо обосновав свое поведение.

В самом начале войны президент Украины призывал страны Запада «закрыть небо»? Сейчас мы практически ничего подобного не слышим. Поясните для тех, кто не очень понимает, что значит «закрыть небо» и почему этот призыв исчез из актуальной повестки?

«Закрыть небо» — значит гарантировать безопасность с воздуха. Все, что влетает в наше пространство со стороны России или Белоруссии и несет угрозу, должно быть сбито средствами ПВО и противоракетной обороной НАТО. Тогда просьба звучала таким образом, чтобы Альянс гарантировал нам защиту от российских ракет и авиации.

В самом начале войны этот вопрос звучал очень остро, потому что у нас противовоздушная оборона была разбалансирована, и российская авиация летала практически по всей территории Украины, нанося ракетно-бомбовые удары. Впоследствии пришло понимание, что Альянс не может это сделать не физически, а политически, по той же самой причине, которую я вам уже обозначил — тогда война приобретет мировой характер и Путин заявит, что альянс вступил в войну на стороне Украины.

На сегодняшний день мы просим только средства противоракетной обороны, потому что мы смогли восстановить нашу систему ПВО, систематизировать ее работу, и сегодня российская авиация не летает в воздушном пространстве Украины, за исключением зоны боевых действий.

Единственное, что у нас осталось проблемным, — это ракетные удары. Понятно, что Альянс не может закрыть наше небо от российских ракет, поэтому мы обратились к странам партнерам с просьбой предоставить нам системы противоракетной обороны.

Сейчас в пакет помощи, который был анонсирован США включены системы ПВО, мы ведем переговоры с Германией о передаче нам противоракетных комплексов IRIS, и вполне возможно, что в каком-то следующем пакете могут быть противоракетные комплексы типа Patriot, но пока процесс идет очень медленно. Если Запад будет тянуть с поставками вооружения, нам будет очень тяжело.

Из того оружия, которое уже поступило, что наиболее важно для украинских вооруженных сил в нынешней ситуации?

Все важно, поскольку за четыре месяца войны мы практически исчерпали весь свой запас. Сегодня мы воюем практически с колес только за счет той помощи, которую нам предоставляют страны Запада. Самое критичное и самое эффективное из того, что к нам сегодня приходит это дальнобойная артиллерия и реактивные системы залпового огня. Вот это очень существенно и начинает влиять на характер войны в Украине. Те четыре установки HIMARS, которые Украина получила, дали возможность добиться паритета на одном отдельно взятом направлении — Северодонецк и Лисичанск мы смогли удерживать только благодаря западной артиллерии, но преимущества это нам не дало, и вооруженные силы Украины вынуждены были оставить эти города.

По вашему мнению, российское руководство не отказалось от наступления на Николаев и Одессу?

Задача не изменилась с 2014 года. Путин хочет полного поглощения Украины — через военную интервенцию или через политическую, ему все равно. Он считает, что Украина не должна существовать как государство, а украинцы как нация. Это было изложено в статье, которую опубликовали месяц назад на РИА Новости. Там практически план геноцида расписан, и Путин не отступится от своих целей, потому что без Украины он не может воссоздать империю, как он говорит, все страны, которые будут вливаться должны стать частью России, намекая в первую очередь на Беларусь.

Эти планы разложены по этапам: первый — Донбасс, второй — Николаев, Одесса, Молдова, этап номер три — снова поход на Киев и поглощение Украины. Единственное, что может забрать себе Польша, по словам Путина, это Галичина. То есть он уже все распределил, нарисовал новую карту Европы и теперь говорит, что все идет по плану. К сожалению, наше проседание в Луганской области его еще больше окрыляет и создает нам дополнительные трудности, поскольку потерянные территории придется отвоевывать и освобождать.

В последние дни все чаще обсуждается вопрос вступления в войну Белоруссии. По вашему мнению, стоит ли этого ожидать?

У Лукашенко нет политической возможности для участия в этой войне, его заставляют, но он старается увильнуть. Путину кровь из носа нужен второй фронт в Украине, чтобы облегчить себе задачу, чтобы ВСУ воевали и на севере, и на востоке. Поэтому он принуждает Лукашенко вступить в войну всеми доступными и недоступными ему способами.

На учениях «Союзная решимость» в январе этого года Россия и Белоруссия отработали вопросы создания единой системы безопасности союзного государства. И как только Лукашенко отдает приказ на выступление белорусской армии, она автоматически переходит в подчинение Генштаба Российской Федерации.

Следующий шаг — это оформление Союзного государства. Кто будет против этого оформления? Конечно же Лукашенко. Что будет делать Путин? Конечно же, устранять Лукашенко от власти, от жизни, от чего угодно. Главное поглотить Белорусию и двигаться дальше. Поэтому Лукашенко и не отдает приказ, отсюда его заявления. Он ярко и открыто поддержал Россию, но при этом сказал, что «белорусы всегда будут защищать спину русского человека», тем самым дал понять, что белорусская армия будет стоять во втором эшелоне и пока в войну ввязываться не будет.

Среди территорий, которые на данный момент контролируют российские войска, — Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Украинское руководство говорит о том, что намерено вернуть под свой контроль оккупированные территории. Можно ли безболезненно отвоевать атомную электростанцию, все-таки это необычный объект?

Во-первых, Запорожская АЭС хорошо защищена как инженерное сооружение. Но вы правы, рисковать и вести активные боевые действия в районе атомной станции — это, конечно, самоубийство. Дело в том, что Энергодар действительно находится под контролем россиян и они привозят персонал из России для того, чтобы управлять станцией и отключить ее от нашей системы энергообеспечения, полностью переключив на российскую. Хотя физически это очень сложно себе представить, потому что на сегодняшний день у нас с Россией все линии отключены. Это первое.

Второе — если вы посмотрите на карту, то Энергодар вместе с атомной станцией находится в своего рода «кармане» под водохранилищем, то есть мы можем его вообще не штурмовать. Наша главная задача на Запорожском направлении — выдвинуться в направлении Мелитополя и, если продвижение будет успешным, то Энергодар автоматически попадает в кольцо. Сколько там продержится русский гарнизон, если не предпочтет отступить, чтобы не попасть в окружение, можно догадаться.

В начале этой недели обсуждался вопрос о разрешении военнообязанным в Украине покидать границы места проживания. Президент Зеленский публично обратился к Генеральному штабу и попросил без его ведома подобных решений не принимать. Сейчас ситуация разрешилась. Как бы вы ее прокомментировали?

На мой взгляд ситуация высосана из пальца, потому что Генштаб в лице Валерия Залужного ничего нового не сказал. Эта норма введена в закон еще в 1992 году. Здесь, на мой взгляд внутриполитическая борьба. Офис президента очень ревностно относится к рейтингам, а рейтинг Залужного растет на глазах. Поэтому периодически возникает конфликтная ситуация.

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