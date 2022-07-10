Ракетный удар по пятиэтажке в Донецкой области: по меньшей мере 15 погибших

В результате удара по пятиэтажке в городе Часов Яр погибли по меньшей мере 15 человек, сообщили местные власти

Вечером в субботу российские военные обстреляли город Часов Яр в Донецкой области, ракеты попали в жилой дом, сообщили местные власти. Спасатели извлекли из-под руин тела пятнадцати погибших, более 20 человек могут оставаться под завалами.

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Глава Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что вечером в субботу российская армия атаковала пятиэтажный жилой дом в городе Часов Яр ракетами из систем залпового огня «Ураган».По его словам, в доме полностью уничтожены два подъезда, спасатели пытаются вытащить людей из-под завалов.

В службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что к часу дня спасатели извлекли из-под руин тела 15 погибших и пять пострадавших. В ГСЧС добавили, что был налажен звуковой контакт с двумя людьми под завалами, их пытаются спасти. По предварительной информации, под завалами могут находится еще 24 человека, среди которых мальчик 9 лет.

Вечером в субботу Минобороны РФ заявляло, что в районе города Часов Яр российские войска из «высокоточного оружия» нанесли удар по ангару с американскими 155-мм гаубицами М-777 и убили тем самым до тридцати украинских военнослужащих. В утренней воскресной сводке Минобороны РФ ничего не упоминается об ударе по этому городу.

За минувшие сутки российские военные наносили удары по другим населенным пунктам Донецкой области. По данным местных властей, в результате российских обстрелов 9 июля в регионе погибли трое мирных жителей, еще 23 пострадали.

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