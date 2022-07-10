Сто тридцать седьмой день войны России против Украины. Онлайн

10 июля — 137-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:40 В ГСЧС Украины утверждают, что число погибших в городе Часов Яр достигло 15 человек. Под завалами могут оставаться до 24 жителей, сообщает экстренная служба.

13:30 Американская газета The New York Times пишет о «скрытой мобилизации» в России. По мнению журналистов, в Кремле не могут позволить себе массовую отправку призывников в Украину или всеобщую мобилизацию, опасаясь протестов и острой реакции общества — и поэтому набирают солдат через сайты по поиску работы.

Тем, кто согласится принять участие в «специальной военной операции», как ее называют официальные лица, предлагают зарплату от двух до шести тысяч долларов. Призывников из удаленных регионов России после окончания службы уговаривают подписать контракт, говоря, что у себя дома они не смогут найти работу. Речь идет в том числе о Бурятии. Ранее СМИ сообщали, что в этом регионе почти ежедневно хоронят погибших в Украине солдат.

NYT пишет, что в войне в Украине принимают участие служащие Росгвардии. В Чечне тех, кто критикует войну или попал под стражу за преступления малой тяжести, принуждают пойти в армию или дать взятку. В Санкт-Петербурге, как утверждает американское издание со ссылкой на «Важные истории», ЧВК «Вагнер» предлагал нескольким десяткам заключенных подписать контракт в обмен на амнистию и четыре тысячи долларов.

В так называемых «ДНР» и «ЛНР» — подконтрольных России областях Украины — объявлена мобилизация среди мужчин от 18 до 65 лет.

«Участие всех этих людей в войне едва ли позволит России одержать решительную победу, считает шведский историк и исследователь Йохан Норберг, — Но они могут помочь РФ удержать текущие позиции и улучшить свое положение в Донбассе».

12:45 По словам Специального представителя ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен, число изнасилований, совершенных военными в Украине, еще предстоит оценить. Сейчас зафиксировано 124 случая сексуального насилия, но эти данные – лишь верхушка айсберга. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

«Люди, которые выжили после сексуального насилия, считают это преступление стыдным и не рассказывают об этом. И это не уникальность украинского случая, а тенденция, которая наблюдается во время всех войн правозащитниками», - рассказала Би-би-си представитель «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук.

124 изнасилования, о которых сообщает ООН – лишь цифры на 3 июня. Реальные же масштабы сексуального насилия в Украине, вероятно, гораздо больше.

12:30 По данным украинских СМИ, число погибших в результате обстрела жилого дома в Донецкой области выросло до 10 человек

Последствия ракетного удара по жилому дому в Часов Яре AFP - MIGUEL MEDINA

12:10 Министерство обороны РФ опубликовало ежедневный брифинг.

Российское военное ведомство объявило об уничтожении трех самолетов ВСУ – двух Су-25 и одного МиГ-29

«Высокоточным оружием наземного базирования» был уничтожен склад в Славянске. Уничтожены более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777, произведенных в США, и 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град». Также были «уничтожены» до 100 человек личного состава

Российские ПВО перехватили три украинских беспилотника и 20 снарядов РСЗО «Ураган»

ВКС России за сутки уничтожили три пункта управления в Донецкой области Украины

По данным Минобороны, для восполнения потерь Украина будет использовать неподготовленных резервистов, которых «принудительно набирают» в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

11:51 Данные ежедневной сводки британской разведки:

Российская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска со стороны Изюма с севера и Лисичанска с востока. Силы РФ, вероятно, захватили небольшую часть территории около города Попасная в Луганской области, за который ведутся ожесточенные бои.

Атаки из Изюма по-прежнему нацелены на автомобильную трассу E40, связывающую Донецк и Харьков. Контроль за ней важен для России для того, чтобы глубже продвинуться в Донецкой области.

11:30 Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сожалеет, что страны Запада не могут осуществить военное вмешательство в Украину для защиты мирных жителей. Об этом она объявила в интервью Der Spiegel.

Министр хотела бы, чтобы Германия гарантировала бы безопасность гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей. «Но мы не можем этого обеспечить. Такое обещание должно быть подкреплено военными мерами. Хорошая внешняя политика означает, что вы сохраняете трезвую голову, даже когда в груди у вас все кипит», - цитирует Бербок DW.

11:15 Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России, считает министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

По мнению политика, речь идет о «наиболее вероятном» варианте развития событий. «Не рассматривать этот сценарий безответственно», считает глава французского Минфина.

Лучший способ побороть зависимость от российских энергоресурсов, как подчеркнули в правительстве – снизить потребление электричества и газа. Это касается как предприятий, так и частных лиц. Брюно Ле Мэр заявил, что власти обсуждают с представителями бизнеса, кто и как должен будет сократить траты энергии в ближайшем будущем.

11:05 Канада разрешит вернуть в Германию турбину «Северного потока-1», отправленную на ремонт в Монреаль. Об этом рассказал министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон.

Канада предоставит Siemens Canada «отзывное» и «ограниченное по времени» разрешение возврат турбины после обсуждения с Международным энергетическим агентством и «европейскими друзьями и союзниками», пишет «Интерфакс». По словам политика, эта мера позволит Европе получать доступную энергию, пока ЕС готовится к постепенному отказу от российской нефти и газа.

В Оттаве считают, что в случае, если бы турбины остались на заводе в Канаде, экономика Германии испытывала бы серьезные трудности, а немцы не смогли бы обогреть свои дома зимой.

Напомним, в июне «Газпром» на 60% сократил поставки газа по трубопроводу «Северный поток-1». В Москве это связали с техническими проблемами – а именно с оборудованием, застрявшем на ремонте в Канаде из-за санкций. В Германии опасались, что прокачка газа через «Северный поток» может вовсе остановиться – в июле его закрывают на плановую десятидневную профилактику. Как пишет DW, эксперты в Берлине считают, что после завершения работ Россия может не возобновить поставки по политическим причинам.

В Киеве призывали не возвращать турбины России и не поддаваться на «шантаж» Москвы. «Просим Канаду передать турбину Газпрома не в Германию, а в Украину. Мы передадим дальше в РФ. Может быть. После победы», — приводит слова главы компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергея Макогона Zn.ua.

10:40 Роскомнадзор заблокировал сайт немецкого издания Die Welt по требованию Генеральной прокуратуры.

С какой именно публикацией связаны ограничения, неизвестно. Ранее Die Welt стало известно об использовании российскими частными самолетами воздушного пространства ЕС в обход санкций.

Русской службы у газеты нет, материалы на сайте выходят на немецком языке.

10:10 Власти Донецкой области Украины сообщили об обстреле жилого дома в городе Часов Яр из «Ураганов». Глава региональной администрации Павел Кириленко обвинил в атаке Россию.

По предварительным данным, обстрел произошел вечером 9 июля. Под завалами находятся 34 человека, в том числе девятилетний ребенок. Целью обстрела стал пятиэтажный жилой дом. Из-под завалов удалось вытащить пять раненых, не менее шести человек погибли.

Система залпового огня «Ураган» находится на вооружении российской армии и применяется в ходе войны в Украине. Как утверждается в открытых источниках, его дальность стрельбы составляет около 35 километров, а точность – 170 метров. Украинские СМИ пишут, что армия РФ использует «Ураганы» для дистанционного минирования.

09:50 УНИАН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области сообщает об утренних обстрелах Харькова российской армией.

По данным агентства, ракеты попали в одно из учебных заведений и частный дом около 3:30 по местному времени. В результате пострадал по меньшей мере один человек, сообщают власти региона.

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