Сто тридцать восьмой день войны России против Украины. Онлайн

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Местная жительница выносит свои вещи из дома, частично разрушенного в результате российского удара по поселку Часов Яр в Донецкой области. В результате российского удара, нанесенного 9 июля, был разрушен пятиэтажный жилой дом. 18 человек погибли.

8 июля — 138-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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08:50 Число погибших в результате российского ракетного удара по Часовому Яру достигло 18 человек

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), по состоянию на 08:45 11 июля в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру Донецкой области погибли 18 человек.

По данным спасателей, из-под завалов удалось спасти шесть человек. Спасатели также переговариваются с двумя людьми, которые по-прежнему остаются под завалами.

Ранее сообщалось о 15 погибших и шести пострадавших. Глава Донецкой ОВА сообщал, что под завалами могут находиться 24 человека.

08:35 Зеленский приказал разработать планы освобождения оккупированных районов на побережье Черного моря

Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на интервью британской The Times министра обороны Украины Алексей Резников, президент Украины Владимир Зеленский отдал соответствующий приказ военным.

По словам Резникова, президент приказал «отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны».

«Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны», — цитирует издание слова главы минобороны Украины.

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