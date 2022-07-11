Удар по пятиэтажке в городе Часов Яр: украинские спасатели извлекли тела 26 погибших

Растет число погибших в результате ракетного удара, который был нанесен в субботу вечером по жилому дому в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Украинские спасатели вторые сутки ведут поисковые работы в руинах пятиэтажки. По последним данным на понедельник, 11 июля, из-под завалов извлечены тела 26 погибших.

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Тела уже 26 погибших извлекли украинские спасатели из-под завалов жилого дома в городе Часов Яр, разрушенного ракетным ударом российских войск в минувшую субботу. Живыми обнаружены в обще сложности 9 человек. Об этом в понедельник днем, 11 июля, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 14:30 из-под завалов спасен еще один мужчина. Всего с начала работ обнаружены и освобождены из-под завалов 26 погибших, спасены 9 человек», — говорится в сообщении ГСЧС. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Чуть ранее экстренная служба сообщала, что работающие на месте сотрудники «визуально наблюдают» тела еще пятерых погибших.

Как заявляли украинские власти, в субботу вечером, 9 июля, силы РФ из РСЗО «Ураган» нанесли удар по городу Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в пятиэтажный жилой дом, в котором были полностью разрушены два подъезда. Глава Донецкой области Украины Павел Кириленко вскоре после удара заявлял, что под завалами могли находиться по меньшей мере 30 человек, в том числе 9-летний ребенок.

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