В Украине заявили об уничтожении склада боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке

В Украине сообщили, что в Новой Каховке ВСУ уничтожили склад боеприпасов РФ. В сети появились видео мощного взрыва в городе Херсонской области, который находится под российской оккупацией с первого дня полномасштабного вторжения.

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Об уничтожении российского склада боеприпасов вечером в понедельник написал спикер Одесской администрации Сергей Братчук. Утром во вторник он сообщил, что детонация боеприпасов в Новой Каховке продолжается.

Информацию о попадании в склад боеприпасов подтвердил советник главы Херсонской области Сергей Хлань. «Привозили, привозили, складывали, складывали и вот имеют фейерверк на ночь. У людей вылетают окна, но они все равно радуются… потому что это значит, что ВСУ близко», — написал он.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в районе взорвавшегося склада боеприпасов стояли полные бензовозы.

В соцсетях появились видео мощного взрыва в оккупированном городе.

Оккупационные власти заявляют, что в результате удара ВСУ взорвались не склады с боеприпасами, а склады с селитрой.

Как отмечает «Би-би-си», на видео из Новой Каховки слышно, как что-то продолжает постоянно взрываться. Это характерно для склада боеприпасов и маловероятно для склада селитры, которая, скорее всего, взорвалась бы вся сразу без последующих мелких взрывов.

Поставленные РФ оккупационные власти говорят о жертвах и разрушениях в результате украинского удара. Глава оккупационной «военно-гражданской администрации Каховского района» Владимир Леонтьев заявил, что в результате удара по Новой Каховке погибли не менее семи человек, порядка 80 пострадали. По его словам, повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры.

Ранее вечером 11 июля представитель украинской Одесской областной администрации Сергей Братчук заявил, что в результате попадания ракет HIMARS «по штабу в Херсонской области» погибли 150 российских военных, включая пять офицеров (в том числе одного генерала).

Накануне главное управление разведки Украины сообщало о 12 погибших российских военных в результате удара по «главному командованию» российских войск на херсонском направлении. ГУР сослалось, как утверждается, на перехват разговора двух военных РФ. Как утверждается, один их них также рассказывает о неправильном хранении боеприпасов, что привело к уничтожению всех боеприпасов при ударе украинской артиллерии.

Накануне «Би-би-си» написала, что в последние пару недель в глубоком тылу российских войск на оккупированной территории Украины случилась «взрывная серия». По подсчетам журналистов, взорвались как минимум 14 российских складов. Издание отмечает, что еще до недавнего времени эти арсеналы были недостижимой целью для ВСУ.

23 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщал о прибытии на украинский фронт долгожданных американских РСЗО HIMARS.

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