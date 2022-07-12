Первые иностранные суда зашли в украинские порты для вывоза зерна

Впервые с начала российского полномасштабного вторжения иностранные корабли зашли в порты Украины для вывоза зерна

Иностранные суда впервые с начала полномасштабного российского вторжения зашли в украинские порты для экспорта агропродукции, сообщают военно-морские силы Украины в фейсбуке.

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Восемь иностранных судов зашли в украинские порты для загрузки зерна. Его экспортируют по каналу Дунай-Черное море.

«По просьбе министерства инфрастурктуры Украины военно-морские силы вооруженных сил Украины присоединились к организации перевозки агропродукции гражданскими судами через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море», — говорится в сообщении ВМС.

Военные отмечают, что использование этого канала стало возможным благодаря освобождению от российских войск черноморского острова Змеиный. «Остров имеет стратегическое значение, так как позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на юге Украины, чем пользовался оккупант, блокируя движение гражданские судов в южной части нашей страны», — объясняют ВМС Украины.

Военные указывают, что большинство украинских портов до сих пор закрыты, а некоторые из них оккупированы. При этом российские войска продолжают наносить удары по критически важным объектам инфраструктуры и гражданским судам в Черном море, говорится в сообщении ВМС Украины.

В Украине также обвиняют Россию в краже и перепродаже украинского зерна. В РФ утверждают, что Украина сама препятствует вывозу зерна из своих портов. Посредником в переговорах на эту тему выступает Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 июля провел телефонные переговоры с президентами РФ и Украины, в ходе которых обсуждался вывоз украинской сельскохозяйственной продукции.

В ООН указывают, что экспорт зерна через канал Дунай-Черное море важен, но его мало для предовтращения голода. Лучшим способом предотвращения голода является разблокирование Черного моря, отметил координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс.

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