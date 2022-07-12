Сто тридцать девятый день войны России против Украины. Онлайн

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12 июля — 139-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

09:00 ВСУ нанесли удар по российскому военному складу в оккупированной российскими войсками Новой Каховке (Херсонская область). Об этом сообщило Оперативное командование ВСУ «Юг».

«По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял ... склад с боеприпасами в Новой Каховке», — говорится в сообщении..

08:40 Из утренней сводки Генштаба ВСУ

ВСУ отбили штурм вооруженных сил РФ на Славянском направлении.

На Харьковском направлении также была отбита попытка штурма в районе Дементьевки.

08:30 Число погибших от ракетного удара в городе Часов Яр Донецкой области достигло 34 человек. Среди них девятилетний ребенок.

Удар был нанесен в субботу вечером по жилому дому в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Украинские спасатели продолжают вести поисковые работы в развалинах пятиэтажки. Расчищено около около 70% завалов.

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