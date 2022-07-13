Сто сороковой день войны России против Украины. Онлайн

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13 июля — 140-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

14:02 В Стамбуле начались переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу вывоза украинского зерна

Министерство обороны Турции анонсировало начало четырехсторонних переговоров о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры были согласованы с российским министром Сергеем Шойгу и украинским министром Алексеем Резниковым.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 5 июля, что соглашение о вывозе украинского зерна может быть достигнуто в течение 10 дней.

13:29 Пять человек погибли в результате утреннего обстрела Николаевской области

Утром 13 июля россияне нанесли 28 ударов по разным населенным пунктам Николаевской области. По данным заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в результате была повреждена больница и жилые дома. Также был артобстрел по Витовскому району, погибли по меньшей мере пять мирных жителей.

12:55 Евросоюз на следующей неделе может одобрить очередной пакет санкций против России

14 июля послы ЕС начнут консультации по поводу введения новых ограничений против Россиию. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Джозвяк. «По оптимистическому сценарию, меры должны быть одобрены на следующей неделе», — написал журналист.

consultations among EU ambassadors on new EU sanctions on #Russia will start tomorrow. optimistically the measures should be approved next week. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 13, 2022

12:26 С начала войны в Украине подтверждена гибель 349 детей, еще 652 ребенка получили ранения

Об этом 13 июля сообщает Офис генпрокурора Украины. Реальное число пострадавших во время войны детей намного выше, однако для подтверждения данных требуется время, подчеркивает ведомство.

Больше всего детей пострадали в Донецкой и Харьковской областях. 12 июля стало известно, что во время обстрела города Часов Яр Донецкой области погиб девятилетний мальчик. Также в Северске Донецкой области ранения получили 17-летний подросток и двухлетний ребенок.

11:50 Ежедневный брифинг Минобороны России

Главное:

На территории судостроительного завода в городе Николаев высокоточными ракетами убиты свыше 350 военнослужащих ВСУ и уничтожены 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка».

В восточной части Николаева ударом по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады убиты до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ и уничтожены десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше десяти единиц автомобильной и специальной техники.

В районе Дементиевки в Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пятеро украинских военнослужащих убиты, еще 10 захвачены в плен.

За сутки ВКС России уничтожили два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорье Запорожской области.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102-х районах, а также живую силу и военную технику ВСУ в 123-х районах.

Сбиты четыре самолета ВВС Украины и девять беспилотников.

Перехвачены пять украинских баллистических ракет «Точка-У». Сбиты в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

11:13 Иран опроверг продажу России боевых беспилотников

«У нас разные формы сотрудничества с Россией, в том числе и в сфере обороны: но мы не будем помогать ни одной из сторон, вовлеченных в эту войну, потому что считаем, что ее необходимо остановить», — заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан в интервью итальянской газете La Repubblica на вопрос журналиста о возможной поставке дронов с ракетами.

При этом американский институт изучения войны утверждает, что Москва закупит иранские разведовательные беспилотники, которые могут улучшить точность стрельбы по позициям в Украине.

10:41 Число жертв удара по жилому дому в городе Часов Яр возросло до 47 человек

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на спикера Донецкой областной военной администрации Татьяну Игнатченко. Разбор завалов еще продолжается.

«Где-то на 85% уже разобран завал. Спасатели отмечают, что они сегодня уже наверняка подходят к завершению этой спасательной операции», — заявила Игнатченко.

Российские войска нанесли удар по Часовому Яру 9 июля. Минобороны России заявило, что ракетным ударом «было уничтожено более трех сотен националистов».

10:16 Германия полностью откажется от российского угля с 1 августа, от российской нефти — с 31 декабря

Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил заместитель министра финансов Йорг Кукис на конференции в Сиднее. По его словам, на Россию приходилось 40% поставок угля и 40% поставок нефти в Германию.

В начале апреля Евросоюз объявил о запрете на импорт российского угля с 10 августа в рамках пятого пакета санкций. В шестом пакете санкций страны ЕС согласовали частичный запрет на поставки российской нефти с конца 2022 года. Эмбарго вводится на поставки нефти по морю. Однако Германия и Польша прекратят закупать нефть и по трубопроводу «Дружба».

09:50 В Москве формируют «собянинский полк» наемников для войны в Украине

Об этом говорится в расследовании издания «Медуза». Вербовщики и сами наемники называют его «собянинским полком». Подразделение как минимум частично финансируется из бюджета Москвы.

Набор в «собянинский полк» начался 1 июля. По информации «Медузы», в основном в него записываются не москвичи, а жители других регионов. По условиям набора, записаться могут мужчины в возрасте вплоть до 60 лет. Им обещают платить больше 200 тысяч рублей в месяц.

09:27 Ежедневная сводка американского Института изучения войны

Кратко:

Сообщается, что Кремль закупает иранские БПЛА, которые, вероятно, улучшат российскую воздушную разведку и точность стрельбы по позициям в Украине.

Российские войска провели ограниченные и безуспешные наземные атаки севернее Славянска и восточнее Северска.

Российские силы продолжали наносить авиационные и артиллерийские удары по Бахмуту и Авдеевке.

Российские войска провели несколько безуспешных наземных атак к северу от Харькова.

Российские силы, вероятно, совершили атаку под чужими флагами на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Российские и украинские источники сообщили, что 10 июля в результате украинских ударов в Херсоне погибло несколько российских офицеров.

Украинские силы продолжали наносить удары по российским складам боеприпасов на южном направлении.

09:02 В Брянской области обстреляли приграничный поселок

Вечером 12 июля артиллерийскому обстрелу подвергся поселок Белая Березка в Трубчевском районе. «На территорию поселка было выпущено порядка 18 минометных снарядов. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет», — написал в своем телеграме губернатор Александр Богомаз.

08:45 Луганск обстреляли из ракетных установок HIMARS

Как утверждают представители самопровозглашенной ЛНР, в ночь на 13 июля вооруженные силы Украины выпустили по городу девять ракет из реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS. Удар наносился по военной части ПВО.

Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай в свою очередь объявил, что «в Луганске стало меньше складов с боеприпасами». О жертвах или пострадавших в результате обстрела пока не сообщается.

08:28 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

На Северском направлении россияне обстреляли позиции украинских войск из минометов в районе Волковки Сумской области.

На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов.

Харьков и близлежащие населенные пункты подверглись обстрелу из ствольной и реактивной артиллерии.

На Славянском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы.

Украинские войска успешно отбили штурм в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.

На Краматорском направлении враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии и минометов.

На Бахмутском направлении противник нанес ракетно-авиационные удары по Торецку и Райскому и авиаудары неподалеку от Берестового. Вел воздушную разведку из БПЛА типа «Орлан-10» и задействовал диверсионно-разведывательные группы.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях для сковывания украинских войск враг вел артиллерийские обстрелы и нанес авиационные удары недалеко от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении противник вел артиллерийский огонь, чтобы помешать перегруппировке войск ВСУ.

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