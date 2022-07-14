Сто сорок первый день войны России против Украины. Онлайн

ОНЛАЙН

14 июля — 141-й день с начала российского военного вторжения в Украину. RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:00 Сейм Латвии одобрил запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года

Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об энергетике, предполагающие запрет на поставки природного газа из России.

«Поддерживая это предложение, мы посылаем сигнал обществу, участникам газового рынка, нашим стратегическим и международным партнерам, а также самому агрессору о нашем отказе финансировать развязанную Россией на Украине войну», — пресс-служба парламента Латвии, цитата по LSM.lv.

12:43 Референдум о вхождении Запорожской области в состав России состоится в начале осени — глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

12:26 Президент Украины Владимир Зеленский о ракетном ударе по Виннице:

Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист. — телеграм-канал Зеленского.

11:58 Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните: нынешний порядок транзита в Калининград останется в силе до тех пор, пока литовские ведомства не установят новые правила на основе рекомендаций Еврокомиссии.

11:44 Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность «иностранных агентов» и «лиц, находящихся под иностранным влиянием»

Речь о поправках к новому законопроекту «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

11:30 Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

▪️Украина избирательно наносит удары по социальным объектам ДНР и ЛНР; ▪️США предоставляли Киеву разведданные и направили инструкторов для применения установок HIMARS, чтоб наводить удары по жителям Донбасса; ▪️Диппредставительствам Украины предписано провести мобилизацию проживающих за рубежом украинцев, легально это сделать невозможно; ▪️Россия при возникновении угроз, связанных со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, примет военно-технические меры, в том числе и в акватории Балтийского моря; ▪️МИД РФ начнет публиковать наиболее резонансные случаи травли российских журналистов с момента признания ДНР и ЛНР и начала специальной военной операции; ▪️Агрессивные призывы представителей США нанести удары по РФ опасны и дестабилизируют ситуацию; ▪️Заявления США о готовности контактировать с РФ по вопросам обмена своих граждан — классическая информационная кампания. Обсуждать вопрос обмена американской баскетболистки Грайнер преждевременно; ▪️Москва призывает власти США не спекулировать на теме контактов с РФ по обмену граждан и не пытаться оказывать давление. — ТАСС.

11:12 В результате ракетного удара по Виннице погибли восемь человек, в том числе ребенок

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

10:57 Министерство обороны РФ заявило о восстановлении муниципальной власти и поставок продовольствия на всех территориях Украины, находящихся под контролем России.

10:34 Financial Times: Ряд европейских дипломатов считает, что лоистические проблемы с поставками товаров в Калининградскую область возникли из-за неясно сформулированных правил Еврокомиссии.

10:13 В Виннице прозвучали несколько взрывов

Национальная полиция Украины сообщила о двух погибших и шестерых раненых.

9:51 В ночь на 14 июля по Харькову были нанесены два ракетных удара. Об этом сообщил глава областной госадминистрации Олег Синегубов. Также сообщалось, что обстрелу подвергся Николаев.

9:32 Президент Казахстана поручил создать благоприятные условия для релокации компаний, покинувших российский рынок

Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании правительства. По его словам, «каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка».

9:16 The Guardian: Гражданин США попал в плен к пророссийским сепаратистам в Украине

Об этом сообщает The Guardian. По данным издания, 8 июня в районе Херсона 35-летний Суэди Муркези отправился за бензином и пропал, через несколько дней его друзья заметили его на видео, распространенном сепаратистами Донбасса. В июле он вышел на связь с близкими и рассказал, что его обвиняют в участии в проукраинских протестах.

9:01 Запрет на импорт российского газа не войдет в новый пакет санкций

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в новый пакет санкций в отношении России не будут включать запрет на импорт российского газа. Туда войдет запрет на импорт золота, экспорт в Россию продукции двойного назначения, также будут расширены персональные санкции. Слова Фиалы приводит Reuters.

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