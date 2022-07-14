Сто сорок первый день войны России против Украины. Онлайн
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14 июля — 141-й день с начала российского военного вторжения в Украину. RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять страницу, чтобы не пропускать последние новости.
►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).
13:00 Сейм Латвии одобрил запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года
Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об энергетике, предполагающие запрет на поставки природного газа из России.
«Поддерживая это предложение, мы посылаем сигнал обществу, участникам газового рынка, нашим стратегическим и международным партнерам, а также самому агрессору о нашем отказе финансировать развязанную Россией на Украине войну», — пресс-служба парламента Латвии, цитата по LSM.lv.
12:43 Референдум о вхождении Запорожской области в состав России состоится в начале осени — глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
12:26 Президент Украины Владимир Зеленский о ракетном ударе по Виннице:
Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист.
11:58 Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните: нынешний порядок транзита в Калининград останется в силе до тех пор, пока литовские ведомства не установят новые правила на основе рекомендаций Еврокомиссии.
11:44 Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность «иностранных агентов» и «лиц, находящихся под иностранным влиянием»
Речь о поправках к новому законопроекту «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
11:30 Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
▪️Украина избирательно наносит удары по социальным объектам ДНР и ЛНР;
▪️США предоставляли Киеву разведданные и направили инструкторов для применения установок HIMARS, чтоб наводить удары по жителям Донбасса;
▪️Диппредставительствам Украины предписано провести мобилизацию проживающих за рубежом украинцев, легально это сделать невозможно;
▪️Россия при возникновении угроз, связанных со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, примет военно-технические меры, в том числе и в акватории Балтийского моря;
▪️МИД РФ начнет публиковать наиболее резонансные случаи травли российских журналистов с момента признания ДНР и ЛНР и начала специальной военной операции;
▪️Агрессивные призывы представителей США нанести удары по РФ опасны и дестабилизируют ситуацию;
▪️Заявления США о готовности контактировать с РФ по вопросам обмена своих граждан — классическая информационная кампания. Обсуждать вопрос обмена американской баскетболистки Грайнер преждевременно;
▪️Москва призывает власти США не спекулировать на теме контактов с РФ по обмену граждан и не пытаться оказывать давление.
— ТАСС.
11:12 В результате ракетного удара по Виннице погибли восемь человек, в том числе ребенок
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
10:57 Министерство обороны РФ заявило о восстановлении муниципальной власти и поставок продовольствия на всех территориях Украины, находящихся под контролем России.
10:34 Financial Times: Ряд европейских дипломатов считает, что лоистические проблемы с поставками товаров в Калининградскую область возникли из-за неясно сформулированных правил Еврокомиссии.
10:13 В Виннице прозвучали несколько взрывов
Национальная полиция Украины сообщила о двух погибших и шестерых раненых.
9:51 В ночь на 14 июля по Харькову были нанесены два ракетных удара. Об этом сообщил глава областной госадминистрации Олег Синегубов. Также сообщалось, что обстрелу подвергся Николаев.
9:32 Президент Казахстана поручил создать благоприятные условия для релокации компаний, покинувших российский рынок
Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании правительства. По его словам, «каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка».
9:16 The Guardian: Гражданин США попал в плен к пророссийским сепаратистам в Украине
Об этом сообщает The Guardian. По данным издания, 8 июня в районе Херсона 35-летний Суэди Муркези отправился за бензином и пропал, через несколько дней его друзья заметили его на видео, распространенном сепаратистами Донбасса. В июле он вышел на связь с близкими и рассказал, что его обвиняют в участии в проукраинских протестах.
9:01 Запрет на импорт российского газа не войдет в новый пакет санкций
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в новый пакет санкций в отношении России не будут включать запрет на импорт российского газа. Туда войдет запрет на импорт золота, экспорт в Россию продукции двойного назначения, также будут расширены персональные санкции. Слова Фиалы приводит Reuters.
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