Сто сорок второй день войны России против Украины. Онлайн

ОНЛАЙН

15 июля — 142-й день с начала российского военного вторжения в Украину. RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

9:22 По данным украинских властей, в результате ракетного обстрела Винницы погибли 23 человека, более 100 пострадали

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что 117 человек обратились за помощью, 66 пострадавших госпитализированы, из них 34 находятся в тяжелом состоянии, а пять — в критическом. 39 человек пропали без вести.

9:16 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России

Ограничение продлили на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты до 24 июля.

9:11 Мэр Николаева заявил о взрывах в городе

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе прогремели более десяти взрывов. Глава областной администрации Виталий Ким в свою очередь заявил, что российские военные выпустили по Николаеву не менее 10 ракет, два крупнейших университета города получили повреждения. В соцсетях Ким разместил видео, на котором, как он утверждает, видны результаты обстрела.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89 — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022

9:01 Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» работу Bellingcat и The Insider на территории страны

Генеральная прокуратура признала «нежелательной» деятельность на территории Российской Федерации неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), издания The Insider (Латвия) и Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute) (Чехия).

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