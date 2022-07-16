Сто сорок третий день войны России против Украины. Онлайн

ОНЛАЙН

Мемориал на месте российского ракетного удара. Винница. 14 июля здесь погибли 23 человека, из них трое — маленькие дети. Еще 4 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

16 июля — 143-й день с начала российского военного вторжения в Украину. RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

16:00 «Агрессивная война России против Украины является болезненным напоминанием о том, что произошло восемь лет назад»: Евросоюз опубликовал заявление к годовщине катастрофы MH17.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обнародовал заявление в связи с завтрашней годовщиной уничтожения из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» пассажирского самолета в небе над Донбассом 17.07.2014 г.

«17 июля мы отмечаем восьмую годовщину крушения рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, когда погибли 298 человек 17 различных национальностей. (…) Европейский Союз вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, достижению справедливости для 298 жертв крушения рейса MH17 и их ближайших родственников и привлечению виновных к ответственности в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении.

«Агрессивная война России против Украины является болезненным напоминанием о том, что произошло восемь лет назад с 298 людьми, находившимися на борту рейса MH17, и это усиливает необходимость установления ответственности», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

«Европейский Союз принимает к сведению все судебные разбирательства, которые ведутся в этой связи, и ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет в полной мере сотрудничать в усилиях по привлечению к ответственности (виновных)», — подчеркивается в заявлении.

15:20 Белый дом: российские представители дважды посещали аэродром в Иране, чтобы изучить беспилотники.

В июне и июле российская делегация как минимум дважды посещала аэродром Кашан в Иране. Цель — ознакомление с работой беспилотников (БПЛА) «Шахид-191» и «Шахид-129 (Shahed-191 и Shahed-129). Об этом сообщает телеканал CNN. Телеканал ссылается на информацию от нескольких американских чиновников и анализ спутниковых снимков.

A Russian delegation has visited an airfield in central Iran at least twice in the last month to examine weapons-capable drones, according to national security adviser Jake Sullivan and satellite imagery obtained exclusively by CNN https://t.co/h2puXKEcbM — CNN International (@cnni) July 16, 2022

«По нашим данным, официальной российской делегации недавно продемонстрировали БПЛА»; «у нас есть информация о том, что иранское правительство готовится предоставить России несколько сотен беспилотников, в том числе, ударных», — подтвердил CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Deutsche Welle напоминает: несколько дней назад администрация президента США сообщила, что Россия обратилась к Ирану с просьбой «в ускоренном порядке» предоставить ей «сотни» беспилотников. Как уточнил тогда Салливан, Вашингтону неизвестно, предоставил ли Тегеран уже какие-либо БПЛА Москве, но у разведки есть информация, что иранцы готовятся обучать российских военных их использованию уже в июле.

Официальный Тегеран заявлял, что не будет поставлять оружие «ни одной из сторон конфликта», напоминает Би-би-си. Речь о войне РФ против Украины.

Беспилотник Shahed-129 демонстрируется во время празднования годовщины «Исламской революции». Тегеран. 11.02.2016 AFP - ATTA KENARE

14:43 В Виннице завершили работы по разбору завалов после российского ракетного удара. Один человек остается «пропавшим без вести».

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) сообщила об окончании работ по разбору завалов на площади Победы в Виннице, куда утром 14 июля прилетели три российских ракеты «Калибр». Таким образом, работы длились более двух суток.

По данным ГСЧС, погибли 23 человека. Ранее сегодня утром глава областной администрации Сергей Борзов сообщал о 24 погибших («24 погибших… К сожалению, еще одна женщина скончалась сегодня в больнице — 85% ожогов…», — заявил Борзов).

«Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая», — сообщили в спасательной службе. «Подразделениями ГСЧС спасены 3 человека. 1 человек остается в розыске (пропал без вести)», — добавило ведомство.

14:10 Мэры городов в Сумской области призвали жителей уехать на выходные подальше от границы с РФ.

Мэр украинского областного центра Сумы Александр Лисенко накануне посоветовал жителям города покинуть его на выходные. Это связано с риском возможных обстрелов со стороны РФ. «Избегайте больших скоплений людей и не игнорируйте воздушную тревогу. Если есть возможность уехать из города, то лучше ею воспользоваться… Я думаю, что сегодня, завтра и послезавтра нужно уделить своей безопасности большое внимание. Прошу всех воспользоваться моим советом», — цитирует мэра издание «Украинская правда».

Сегодня Юрий Зарко, городской голова Белополья (примерно 40 км от Сум), также призвал жителей покинуть город и уехать подальше от границы c РФ.

«Похоже, нас ждут непростые выходные. Поэтому я бы посоветовал тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км. В первую очередь это касается тех, у кого есть маленькие дети! Берегите себя!» — заявил Зарко.

Сумская область Украины граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ.

От города Сумы до границы с Россией — примерно 50 км.

13:20 Украина получит от США не две единицы, а две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

В начале июля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 820 миллионов долларов. Среди прочего было заявлено о поставке двух систем передовых зенитно-ракетных систем NASAMS.

Теперь представитель командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат уточнил, что речь идет не о двух единицах, а сразу о двух батареях.

В одну батарею входит до 12 систем.

#Ukraine will receive two batteries of the Air-Defense System #NASAMS - The representative of the command of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, Yuri Ignat. pic.twitter.com/C4I0K7dgPX — Giorgi Revishvili (@revishvilig) July 16, 2022

NASAMS – зенитно-ракетные комплексы средней дальности (около 160 километров; основное предназначение – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях), сообщает 24 канал.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — комплексы ПВО, разработанные совместно США и Норвегией. Они, в том числе, охраняют небо над Вашингтоном, напоминает Би-би-си.

Юрий Игнат подчеркнул, что пока не может обнародовать точное число NASAMS, которые получит Украина.

12:00 Шойгу поручил наращивать действия группировок «на всех операционных направлениях».

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу поручил наращивать действия группировок российских войск «на всех операционных направлениях» в Украине. Об этом он заявил во время инспекции участвующих в войне группировок «Юг» и «Центр». Шойгу заявил о том, что это должно делаться якобы «в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».

Напомним, российские войска с первого дня войны ведут массированные обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине, в результате чего уже погибли тысячи мирных жителей.

11:35 В Никополе из-под завалов извлекли тела двоих людей.

Два человека погибли в результате российских ракетных ударов по городу Никополь Днепропетровской области в субботу утром, их тела вытащили из-под завалов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

10:40 Скончалась еще одна женщина, попавшая под российский ракетный удар в Виннице.

В винницкой больнице умерла женщина, которую пытались спасти с 14 июля, когда по центру города был нанесен ракетный удар высокоточными российскими ракетами «Калибр». Теперь погибших — 24 человека, еще 4 до сих пор не найдены. Об этом сообщил глава Винницкой областной госадминистрации Сергей Борзов.

«24 погибших… К сожалению, еще одна женщина скончалась сегодня в больнице — 85% ожогов. Продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых — четверо детей. 4 остаются в розыске как пропавшие без вести…», — сообщил Борзов.

09:45 Британская разведка: украинские силы успешно отражают российские атаки с тех пор, как отступили из Лисичанска.

Опубликована ежедневная сводка военной разведки Великобритании.

В заявлении говорится о том, что украинские войска «успешно отражали российские атаки с тех пор, как отступили из Лисичанска, а линия украинской обороны была сокращена и выпрямлена». Это позволило ВСУ «сконцентрировать силы и огневую мощь против ослабевших российских атак» и способствовало снижению темпов продвижения захватчиков. Их наступательные операции остаются ограниченными по масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены на Северске и Бахмуте. «И это несмотря на то, что российские войска зашли в окрестности Северска в начале недели». Ранее Россия уже делала преждевременные и ложные заявления об успехе. Вероятно, это было хотя бы частично направлено на демонстрацию успеха перед внутренней аудиторией и «укрепление морального духа» военных.

09:10 Ночью россияне обстреляли Одессу, Николаев и Чугуев.

Как сообщает Meduza, в Чугуеве (Харьковская область) в результате ракетного удара есть погибшие. По данным главы областной госадминистрации Олега Синегубова, погибли двое мужчин 60 и 68 лет, а также 70-летняя женщина. Была разрушена школа, магазин стройматериалов и несколько жилых домов, пишет агентство УНИАН. Спасатели разбирают завалы.

В Одессе после ночного обстрела начался сильный пожар. Позднее спикер областной госадминистрации Сергей Братчук сообщил, что удар был нанесен по складу, а в оперативном командовании «Юг» уточнили что был поврежден гражданский объект. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Удар по Николаеву был нанесен около четырех утра. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

09:00 Местные власти: российские войска обстреляли из «Градов» жилые кварталы Никополя.

Российские войска из «Градов» по жилым кварталам 105-тысячного города Никополя (Днепропетровская область).

Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. По предварительным данным, как минимум два человека находятся под завалами разрушенных квартир.

Также госпитализировали женщину. На месте работают спасатели.

Кроме того, россияне обстреляли еще несколько населенных пунктов в Днепропетровской области (в Криворожском районе). По предварительным данным, без жертв.

Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на главу Днепропетровской обладминистрации Валентина Резниченко.

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