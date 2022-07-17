Зеленский отстранил от должностей главу СБУ и генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отстранил от должностей главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

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В указе об отстранении Баканова говорится, что это сделано на основании 47-й статьи Дисциплинарного устава ВС Украины.

Эта статья предполагает отстранение от службы из-за «неисполнения (ненадлежащего исполнения) должностных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или иным тяжким последствиям или создало угрозу наступления таких последствий».

Сообщается, что обязанности генпрокурора вместо Венедиктовой будет исполнять Алексей Симоненко, который был заместителем генпрокурора. О назначении нового председателя СБУ не объявлялось.

В своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский объяснил причину своих решений тем, что в Украине расследуется множество дел о государственной измене и коллаборационизме среди сотрудников силовых структур.

«На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам поставлено в известность о подозрении», — заявил президент Украины.

«В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между сотрудниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из этих вопросов получит надлежащий ответ», — заявил Зеленский.

В день подписания президентского указа об отстранении главы СБУ Государственное бюро расследований Украины сообщило о задержании сотрудника СБУ, которого обвиняют в работе на спецслужбы РФ и передачу им секретных данных. Отмечается, что до марта 2022 года задержанный возглавлял одно из региональных управлений Службы безопасности.

«Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СБУ и источник в правоохранительных органах днем ранее сообщала, что речь идет о главе управления СБУ по Автономной республике Крым Олеге Кулиниче. После аннексии Крыма Россией управление СБУ располагалось в Херсоне — городе, захваченном российскими войсками в самом начале полномасштабного вторжения.

Отстраненный от должности главы СБУ Иван Баканов — давний друг Владимира Зеленского, с которым они учились в одной школе, а затем в одном институте. Баканов рабтал юристом в студии «Квартал-95». В 2017 году он возглавил партию «Слуга народа», а затем руководил предвыборным штабом Владимира Зеленского.

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