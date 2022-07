Сто сорок четвертый день войны России против Украины. Онлайн

ОНЛАЙН

17 июля — 144-й день с начала российского военного вторжения в Украину. RFI следит за событиями в режиме онлайн.

В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:30 В Виннице простились с 4-летней Лизой Дмитриевой, которую убила. Мама Лизы остается в больнице в тяжелом состоянии.

Сегодня в Виннице прощаются с большинством людей, которые стали жертвами российского ракетного удара, нанесенного по центру города 14 июля.

В результате удара погибли 24 человека, среди них — трое детей: 7-летний Максим Жория (вместе с ним погибла мама, 35-летняя Виктория Рекута), 8-летний Кирилл Пяхин (бежавший с семьей из оккупированного Херсона) и 4-летняя Лиза Дмитриева (ее мама, 34-летняя Ирина Дмитриева, получила тяжелые ранения).

История Лизы шокировала мир не только потому, что погибла совсем маленькая девочка, но и потому что всего за полтора часа до трагедии Ирина разместила в соцсетях селфи-видео прогулки вместе с дочерью. На этом видео — они обе счастливы.

Сегодня проститься с дочерью мама не смогла: Ирина находится в реанимации, ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

12:25 Гайдай: российские войска до сих пор так и не захватили Луганскую область.

Глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай заявил в интервью телеканалу 1+1 о том, что российским войскам пока не удается захватить всю Луганскую область.

По словам Гайдая, ВСУ продолжают обороняться в Белогоровке и Верхнекаменке.

Глава обладминистрации также сообщил:

— «тактическая пауза» россиян была обусловлена значительными потерями за четыре с половиной месяца, а также точными ударами ВСУ по складам с боеприпасами врага;

— количество российских обстрелов несколько уменьшилось, потому что украинские военные нарушили им логистику поставок боеприпасов и техники на передовую;

— в оккупированных россиянами городах мобилизация происходит постоянно, продолжается ее вторая волна;

— критическая инфраструктура, а именно газоснабжение, водоснабжение и электроснабжение, в Попасной, Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Горной общине и других населенных пунктах Лаганской области уничтожена до основания.

11:30 Группа The Rolling Stones спела вместе с украинскими детьми.

Хор мальчиков «Дзвiночок» и хор девочек «Вогник» специально приехали для этого из Киева в Вену. На концерте в столице Австрии они вместе исполнили хит 1969 года «You Can’t Always Get What You Want», сообщает издание «Украина сейчас». Выступление произошло вечером 15 июля.

«У нас был великолепный вечер! Спасибо Вене и отдельное спасибо украинским хорам — VOGNYK и DZVINOCHOK, которые присоединились к нам на You Can’t Always Get What You Want в этот вечер!», — написал Мик Джаггер у себя на страничке в Facebook.

11:00 «Настоящее время»: десятерых российских десантников командование заперло в гараже после их отказа ехать на войну в Украине.

Десятерых солдат 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ДШБ) из города Улан-Удэ, которые отказались воевать в Украине, командование заперло в гараже. Их сослуживец ефрейтор Илья Каминский сообщил об этом изданию «Настоящее Время».

"Их (…) запирают там снаружи. Кормят раз в день какой-то баландой, завтра отправят в СИЗО", – рассказал Каминский.

Ранее военнослужащие 11-й ДШБ заявили «Настоящему Времени», что не могут уволиться со службы, несмотря на свое желание. Командование оказывает на них давление и угрожает отправить в СИЗО. 78 человек из бригады хотели уволиться и покинуть территорию Украины, но после давления командования около 50 из них «передумали».

"Их держат в гараже, кормят раз в день, завтра отправят в СИЗО". Солдат 11 ДШБ рассказал, что командование делает с отказавшимися воевать https://t.co/Zh0c0JNPnN — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) July 16, 2022

13 июля фонд «Свободная Бурятия» сообщил о 150 военнослужащих из этого российского региона, которые отказались продолжать участие в войне и вернулись домой. А всего, по данным фонда, уже более 500 контрактников из Бурятии написали рапорты об увольнении.

10:00 Британская разведка: командование РФ серьезно относится к возможности украинского контрнаступления.

Опубликован ежедневный утренний отчет британской военной разведки. Ведомство сообщает о том, что российское командование всерьез относится к перспективе контрнаступления вооруженных сил Украины и готовится к обороне захваченных ранее украинских территорий.

Оккупационные силы укрепляют оборонительные позиции на юге Украины. Идет переброска живой силы и техники между Мариуполем и Запорожской областью, а также в Херсоне, усиливаются оборонительные меры в Мелитополе.

«Украинские войска уже более месяца оказывают давление на российскую оборонительную линию в Херсонской области. В недавних заявлениях президента Зеленского и вице-премьера* сообщалось о предстоящих наступательных операциях, направленных на вытеснение России из районов, которые она в настоящее время контролирует», — подчеркивается в британском обзоре.

«Российские оборонительные действия, вероятно, являются ответом на ожидаемое украинское наступление, на требования министра обороны Шойгу, высказанные во время его недавнего визита в Донбасс, а также на атаки, которые Украина проводит против командных пунктов, логистических узлов и сосредоточения российских войск…», — анализирует британская разведка.

*Очевидно, подразумевается вице-премьер Ирина Верещук, призвавшая в начале июля жителей оккупированных Запорожской и Херсонской областей эвакуироваться, так как там ожидаются «огромные бои» — Прим. RFI.

09:35 Генпрокуратура Украины: в результате вооруженной агрессии РФ погибли 353 ребенка, 662 ранены.

По меньшей мере «1015 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 17 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось — 353. Не изменились и данные по раненым — 662», — сообщил офис генерального прокурора Украины.

Ведомство еще раз подчеркнуло, что эти данные далеко не полные, «поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях».

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 353, Харьковской — 191, Киевской — 116…

«Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2138 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью», — сообщает генпрокуратура. Ведомство также дает контакты, которыми можно воспользоваться, чтобы «предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка».

