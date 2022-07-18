Владимир Зеленский назначил исполняющего обязанности главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 18 июля назначил временно исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка — первого заместителя председателя службы.

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«Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины», — говорится в указе Владимира Зеленского, опубликованном 18 июля.

«Украинская правда» отмечает, что Василий Малюк считается близким руководителя офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова. У Ивана Баканова, отстраненного с должности главы СБУ, и Андрея Ермака был давний конфликт за влияние на президента, утверждает «УП».

Накануне Владимир Зеленский отстранил от должности главы СБУ Ивана Баканова, который до недавнего времени считался его близким другом и соратником. Отстранена была также Ирина Венедиктова с должности генерального прокурора.

Президент Украины объяснил это большим числом дел о государственной измене и коллаборационизме среди сотрудников силовых структур.

Заместитель главы офиса президента Андрей Смирнов отдельно отметил, что Баканова и Венедиктову не уволили, а отстранили для проведения расследования.

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