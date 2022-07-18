Сто сорок пятый день войны России против Украины. Онлайн

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18 июля — 145-й день с начала российского военного вторжения в Украину. RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять страницу, чтобы видеть последние новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:00 Петербургское издание «Ротонда» пишет, что городские военкоматы распространили по муниципалитетам брошюру «Социальный справочник участника специальной военной операции». В ней говорится о премиях «за успешное выполнение боевых задач». За сбитый самолет российским добровольцам предлагают 300 тысяч рублей, за танк — 100 тысяч.

Убийство украинских солдат оценивается следующим образом: 100 тысяч рублей за взвода 50 тысяч за отделение.

12:00 Европейские танкеры стараются перевезти как можно больше российской нефти до вступления в силу санкций в декабре.

Об этом пишет The Wall Street Journal. В статье говорится, что поставки российской нефти в страны Азии возросли после принятия энергетических санкций. Так, по данным поставщика энергетических данных Vortexa, Китай почти удвоил потребление российской сырой нефти по сравнению с июнем 2021 года. Еще больше возросло потребление Индии.

По данным брокеров, на которые ссылаются авторы статьи, греческие танкеры, представляющие около трети мирового флота, перевезли около половины объемов российской сырой нефти в мае и июне.

По оценкам Lloyd's List Intelligence, в течение этих двух месяцев греческие суда 151 заходили в российские порты в Черном и Балтийском морях. Греческие танкеры также заходят в порты Китая.

Энергетические санкции, запрещающие покупку российской нефти, вступят в силу 5 декабря.

11:20 Шесть человек погибли от российского обстрела города Торецка.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале Служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В сообщении говорится:

С самого утра город Торецк подвергся обстрелу, в результате попадания снаряда разрушено двухэтажное здание, в котором находились люди. Во время проведения поисково-спасательных работ сотрудниками Службы спасения были обнаружены и изъяты тела 5 погибших, спасены из-под завала 3 человека, 1 из которых умер в больнице.

10:45 Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и главы СБУ Иван Баканов не уволены, а временно отстранены от занимаемых должностей. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Андрей Смирнов.

По его словам, решение будет принято по итогам служебного расследования.

«Это связано с тем, — уточнил Смирнов, — что президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению от коллаборантов и государственных изменников».

Накануне президент Зеленский объяснил отстранение тем, что несколько десятков людей из обоих ведомств пошли на сотрудничество с Россией.

10:23 ВСУ нанесли ракетные удары по оккупированному российскими войсками городу Новая Каховка в Херсонской области. Как свидетельствует видео, опубликованные телеграм-каналом «Политика страны», ракета ударила по военному складу российской армии.

10:00 В Одесской области объявлена воздущная тревога.

Местные жители сообщают, что в области раздаются взрывы.

09:20 Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции Ирина Верещук Верещук в эфире «Суспільне» заявила об ожидаемой новой волне внутреннего перемещения с востока на запад Украины.

По ее словам, Запорожская область и, в частности, город Энергодар отрезаны от газоснабжения, и восстановить его пока нет возможности. Вследствие этого перед наступлением холодов жители области будут вынуждены искать убежище на западе Украины.

Верещук также сообщила, что оценивает число беженцев в 7 миллионов человек.

09:06 Верховный представитель ЕС по международным делам и безопасности Жозеп Боррель призвал европейские страны не ослаблять санкции против России.

Европа должна проявить стратегическое терпение. Война будет долгой, испытание на прочность будет продолжаться. У нас нет другого выбора. Позволить России одержать верх — значит позволить ей разрушить наши демократии и саму основу международного миропорядка, основанного на правилах, написал Жозеп Боррель.

08:25 Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил группировку «Восток», участвующую в боях в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Шойгу дал приказ командующему группировкой генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову ликвидировать ракетные и артиллерийские средства большой дальности армии Украины.

Ранее минобороны РФ заявляло, что Шойгу «проинспектировал» группировки войск «Юг» и «Центр» и поручил наращивать «действия группировок на всех операционных направлениях».

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08:18 Из утренней сводки Генштаба ВСУ

Отбиты атаки российских вооруженных сил на Донецком и Бахмутском направлениях, а также в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка, Угледар и возле Углегорской ТЭС,

К югу от Бахмута идут бои в районе Новолуганского, Углегорской ТЭС и Семигорья.

Российская армия штурмует Григоровку к северо-востоку от Северска, Отбиты атаки у Спорного, Верхнекаменского и Серебрянки.

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