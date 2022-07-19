Обстрелы Краматорска и Славянска, Рада уволила глав СБУ и генпрокуратуры. Война. День 146-й

19 июля — 146-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI день за днем в режиме онлайн рассказывает о событиях российско-украинской войны. Не забывайте обновлять страницу, чтобы видеть последние новости.

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► ОБНОВИТЬ ► В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

20:45 Украина ведет переговоры по гарантии безопасности в будущем

О переговорах по предоставлению в будущем гарантий безопасности для страны рассказал в интервью украинскому изданию «Новое время» глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак назвал сторонами таких переговоров США, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Польшу, Турцию, Австралию «и многие другие».

Со слов Ермака, Украина после войны «либо окажется в НАТО, либо будет какой-то другой оборонительный альянс с нашими международными друзьями и партнерами».

20:23 Глава МИД Франции: новые санкции коснулись 55 человек

Катрин Колонна, французский министр иностранных дел, заявила об этом во вторник, в ходе своего выступления перед французским Сенатом, — пишет «Коммерсант». В ходе своего выступления министр сообщила, в том числе, что помимо запрета на импорт золота, ограничительные меры введены против 9 организаций и 55 человек.

Ранее сообщалось о том, что под санкциями могут оказаться:

гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын;

мэр Москвы Сергей Собянин;

глава «Ростеха» Сергей Чемезов;

актеры Владимир Машков и Сергей Безруков.

20:00 В Тегеране начались трехсторонние переговоры лидеров России, Ирана и Турции

Об этом сообщает Коммерсант.

Ранее, во вторник, Путин, по прибытию в Тегеран, провел встречи с главой Турции и главами Ирана.

Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером страны Али Хаменеи, — сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

19:45 Шесть дополнительных орудий Caesar для Украины уже в пути

Шесть дополнительных орудий Caesar, флагмана французской артиллерии, обещанных Эммануэлем Макроном в июне, скоро прибудут в Украину.

Об этом во вторник сенатскому комитету по иностранным делам, обороне и вооруженным силам в Париже заявила глава французского МИД Катрин Колонна. Таким образом, Украина получит 6 дополнительных орудий к 12, которые поступили в Украину ранее.

Глава французского МИД не уточнила предполагаемую дату прибытия дополнительных орудий Caesar на территорию Украины.

С начала военного наступления, начатого Москвой в Украине 24 февраля, Париж поставил в Киев, кроме орудий Caesar, противотанковые ракеты Milan и зенитные ракеты Mistral. В конце июня министр вооруженных сил Себастьян Лекорню заявил, что Франция, кроме того, направит «значительные количества» бронетранспортеров. Лекорню также упомянул, что вопрос поставок противокорабельных ракет, запрошенная Киевом для возможности пробить бреши в «морской блокаде, введенной Россией и лишающей многие страны поставок зерна и сырья», «была частью проверенных дел» был рассмотрен.

19:30 Губернатор Николаевской области: по 100 долларов за каждого коллаборанта

Губернатор Николаевской области, находящейся под непрерывными бомбардировками, объявил во вторник вознаграждение в размере 100 долларов для тех, кто поможет выявить коллаборационистов, — сообщает во вторник AFP.

Виталий Ким предлагает находить и предоставлять информацию о «тех, кто выдает оккупантам места дислокации украинских войск» или помочь им установить координаты потенциальных целей бомбардировок, написал глава области в своем телеграм-канале.

«После тщательной проверки и подтверждения предоставленной информации вы получите бонус в размере 100 долларов», — пишет Ким.

Губернатор также указал, что планирует на несколько дней «закрыть» город Николаев, чтобы нейтрализовать предателей и коллаборационистов.

«Мы хотим положить этому конец. Мы рассматриваем меры по комендантскому часу. У нас большая база данных. Мы закроем город на несколько дней, мы пойдем и постучим в дверь к этим людям»,

— сказал он в эфире программы Ходорковский Live. Эти заявления были сделаны после того, как президент Украины Владимир Зеленский уволил главу спецслужб и генерального прокурора, обвинив их в недостаточных усилиях в борьбе со шпионами и пособниками Москвы.

Более 650 расследований по фактам «государственной измены» и «сотрудничества» с Москвой ведутся в отношение сотрудников украинской прокуратуры и правоохранительных органов, что вызывает «очень серьезные вопросы» к работе двух лидеров, — цитирует Зеленского AFP.

19:20 УНИАН: Возле шлюза Каховской ГЭС вчера была уничтожена российская станция радиоэлектронной борьбы «Реппелент-1», призванная выводить из строя украинские беспилотники

Минобороны эту информацию пока не прокомментировало.

19:17 Владимир Путин о вопросе зерна в Тегеране:«Благодаря вашему посредничеству мы продвинулись вперед»

Президент России Владимир Путин во вторник обсудил ход переговоров об экспорте зерна из Украины через Черное море и поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана во время встречи в Тегеране.

«Благодаря вашему посредничеству мы продвинулись вперед. Еще не все вопросы решены, это правда, но движение есть, и это хорошо», — цитирует Путина со ссылкой на пресс-релиз Кремля AFP.

18:41 После обстрела Славянка под завалами до сих пор находятся люди

Кадры последствий обстрела Славянска во вторник опубликовало «Настоящее время». Также корреспондент издания «Донбасс. Реалии» сообщает о том, что под завалами, по предварительным данным, находятся два человека.

18:34 Мэр Николаева Александр Сенкевич призывает к эвакуации

Мэр города Николаева Одесской области, Александр Сенкевич, заявил во вторник, что силы ПВО города и области не справляются с обстрелами.

«Город каждый день обстреливают несколько недель. Это значит, что лучше покинуть город, чтобы спастись», — цитирует Сенкевича ВВС.

Сообщалось, что при бомбардировке Николаева в понедельник российскими войсками были применены кассетные боеприпасы.

Россия использование кассетных бомб отрицает

18:21 Россия категорически отрицает обвинения в похищении детей в Украине

Об этом, со ссылкой на заявление первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, пишет во вторник ТАСС.

Со слов Полянского, Россия передаст генсеку ООН материалы о включении данных 327 детей в базу данных сайта «Миротворец».

«Миротворец» — украинский сайт, содержащий персональные данные оппозиционных власти политиков, журналистов и граждан.

17:56 Лондонский суд разрешил Петру Авену оплачивать “основные нужды”. Для Петра Авена это 140 тысяч фунтов стерлингов

Об ослаблении санкций против российского миллиардера сообщает во вторник Bloomberg.

Лондонский суд принял решение разрешить Петру Авену оплачивать “основные нужды”, которые на сегодняшний день составляют около 160 тысяч в долларовом эквиваленте. Основные статьи расходов это, в основном, оплата охраны и страхование коллекции произведений искусства, оцениваемая в 300 миллионов фунтов. Уточняется, что адвокаты миллиардера настаивали на полном размораживании счетов.

Со слов источника ТАСС, находящийся под санкциями, наложенными на него после полномасштабного вторжения России в Украину, Петр Авен мог тратить на “основные нужды” 3000 долларов в месяц.

17:24 Северный поток-1 может снова начать работу в четверг

Проход по газопроводу «Северный поток-1» должен возобновиться в четверг как и планировалось в конце ежегодного технического обслуживания. Об этом во вторник сообщили два источника Reuters.

Работа газопровода, на долю которого приходится более трети экспорта российского природного газа в Евросоюз, остановлена 11 июля. Ранее, во вторник, The Wall Street Journal со ссылкой на еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана, писала, что Брюссель не ожидал возвращения в строй Северного потока — 1.

Анонимные источники Reuters сообщили что газопровод должен возобновить свою работу в четверг, но на сниженном уровне, то есть около 160 миллионов кубометров в сутки.

Кремль сократил экспорт газа по «Северному потоку-1» на 40% со ссылкой на задержку турбины, стоявшей на ремонте в Канаде. Источник агентства сообщил, что Газпром вернется к «уровням, которые были до 11 июля»

«Газпром» и «Северный поток-1» не ответили на запросы агентства Reuters.

Трубы на участках берегового примыкания газопровода «Северный поток-1», Германия, 8 марта 2022 года. REUTERS - HANNIBAL HANSCHKE

17:10 В результате первого ракетного удара ВСУ в понедельник повреждена диспетчерская судоходного шлюза ГЭС Новой Каховки

Если обстрелы продолжатся, это может привести к полной блокировке судоходства по Днепру, — цитирует «пресс-секретаря» Каховской оккупационной районной администрации Виктора Васильева ТАСС.

Ранее, во вторник сообщалось о новом ракетном ударе по пригороду Новой Каховки.

17:00 Пригород Новой Каховки подвергся очередному ракетному удару

Об этом во вторник сообщает Интерфакс со ссылкой на «главу» временной администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«За пределами города, от четырех до шести ракет. Виден пожар, но информации о том, что именно горит, пока у нас нет. Удар был в районе населенных пунктов Райское, Тополевка и Масловка. Информацию о повреждениях уточняем»,

— сказал он.

О жертвах информации пока нет.

16:46 Бывшая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова может стать послом Украины в Швейцарии

О том, что Ирина Венедиктова может получить дипломатическое назначение пишет во вторник Интерфакс- Украина со ссылкой на главу фракции «Слуга народа» Давида Архамию.

«Мы ожидаем уже через несколько дней, возможно, через неделю, ее новое назначение на дипломатическом фронте», — сказал Арахамия в эфире Национального телемарафона во вторник.

Эту информацию подтвердил народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко

«Подтверждаю, что Венедиктову рассматривают кандидатом на роль посла Украины в Швейцарии», — написал Гончаренко в Телеграмме.

Ранее, в воскресенье, Владимир Зеленский сообщил об оставке Ирины Венедиктовой как генпрокурора. Верховная Рада проголосовала за отставку Венедиктовой во вторник, 19 июля.

«Я рада, что сегодня государство получило наконец-то антикоррупционного прокурора, который возглавит это важное направление», — цитирует Ирину Венедиктову Интерфакс-Украина.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, массовое захоронение в Буче на окраине Киева, 13 апреля 2022 года. © FADEL SENNA / AFP

18:29 «Газпром» подписал меморандум о «взаимопонимании» с национальной нефтяной компанией Ирана: сумма проектов составляет около 40 млрд долларов

Подписание меморандума между российским Газпромом и Иранской национальной укомпанией, проходившего в онлайн режиме, цитирует во вторник агентство Shana (Иран) DW.

Сумма сделка РФ и Ирана составляет 40 млрд долларов. В число планируемых проектов входит разработка двух газовых и шести нефтяных месторождений, завершение проектов по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) и строительство экспортных газопроводов. В онлайн встрече участвовали заместитель председателя «Газпрома» Виталий Маркелов и глава NIOC Мохсен Хойстемер.

В этот же день Владимир Путин прибыл в Тегеран.

Промышленная зона рядом с газовым месторождением Южный Парс, Иран. (Photo: AFP)

16:04 Владимир Путин прибыл в Тегеран на трехстороннюю встречу с Ираном и Турцией

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Тегеран, где должны начаться переговоры с иранскими и турецкими коллегами по конфликту в Сирии, а также по военному конфликту в Украине — сообщает AFP.

Государственное телевидение в прямом эфире показало прибытие г-на Путина в иранскую столицу. Это вторая зарубежная поездка российского президента после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля.

Ранее в Кремле сообщали, что президент примет участие в трехсторонней встрече глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия урегулированию в Сирии. Кроме того, состоятся отдельные встречи Путина с президентами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом, — сообщает РБК.

Путин прибыл в Тегеран на трехстороннюю встречу, 19 июля 2022 via REUTERS - SPUTNIK

15:31 Оккупанты удерживают в «фильтрационных лагерях» Мариуполя более 10 тысяч жителей города — мэр

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты удерживают в четырех «фильтрационных лагерях» Мариуполя и его окрестностей уже более 10 тысяч человек.

«Фильтрационные центры есть и в городе Мариуполь, и за пределами города, их четыре работало все это время. И в них, к сожалению, в плену более 10 тысяч местного населения», — сказал Бойченко на брифинге.

Мэр указывают, в них удерживают многих госслужащих и муниципальных работников. По его словам, в одном из центров содержат почти 2 тысячи мужчин. По его мнению, это связано с намерениями РФ отправить их на фронт.

14:45 В результате удара по Краматорску пострадали 10 человек — ГСЧС Украины

При обстреле центральной части Краматорска пострадали 10 человек, пятеро из них госпитализированы сообщает служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что при обстреле погиб минимум один человек.

ГСЧС добавляет, что из-за ударов загорелись балконы на третьем и четвертом этажах. Пожар потушен.

14:00 СМИ узнали о содержании нового пакета санкций ЕС

О деталях нового санкционного пакета сообщает среди прочих СМИ «Настоящее время», которому источник в дипломатических кругах ЕС передал проект новых санкций. Сообщается, что новый пакет включает эмбарго на российское золото и расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в РФ.

Под персональные санкции попадут первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, двое народных артистов России — Сергей Безруков и Владимир Машков. В списке и те, кого власти РФ назначили руководить оккупированными городами Украины.

Агенство Reuters со ссылкой на проект документа передает, что под персональные санкции попадет и первый заместитель директора ФСБ РФ Сергей Королев. В документе он назван потенциальным сменщиком нынешнего главы ФСБ Александра Бортникова, который уже под санкциями.

В списке значится и уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, которая в проекте европейского санкционного документа названа «одной из самых вовлеченных в процесс незаконной перевозки украинских детей в Россию и их усыновления российскими семьями».

В проекте нового пакета санкций также байкерский клуб «Ночные волки» и его лидеры. Как пишет Reuters, в общей сложности санкции коснутся 48 человек и девяти организаций.

13:50 Обстрел Славянска

Мэр Славянска Вадим Лях сообщил о новом обстреле города со стороны российской армии. По его словам, повреждены частные дома, есть раненые, под завалами остаются люди.

13:42 В Украине подтверждают удар возле моста в Херсоне

ВСУ нанесли удар по базе российских оккупантов в районе Антоновского моста в Херсоне, сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

По его словам, ВСУ попали в площадку между мостами через Днепр и Конку, где российские войска «сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом», — сказал Хлань в эфире телемарафона (цитата по «Интерфакс-Украина»).

13:19 «Медиазона»: Среди погибших от российского удара по Виннице — трое украинских офицеров ВВС

Трое из 25 погибших в результате российского ракетного удара по Виннице были офицерами военно-воздушных сил Украины, пишет «Медиазона», изучившая сообщения украинских властей и СМИ.

Это 40-летний офицер Константин Пузыренко, полковники Олег Макарчук и Дмитрий Бурдико. Об их гибели сообщали их родственники, местные власти, СМИ и Минское суворовское училище, отмечает издание.

Российские войска 14 июля нанесли удар по центру Винницы — города, расположенного в сотнях километрах от линии фронта. Разрушениям подвергся Дом офицеров, использовавшийся в качестве концертного зала, медицинский центр, дом быта «Юбилейный». Президент Украины Владимир Зеленский назвал это терактом против мирного населения.

Минобороны РФ заявило, что целью ракетой атаки был Дом офицеров, который российское ведомство назвало «военным объектом». В РФ утверждают, что там проходило совещание командования украинских воздушных сил с иностранными поставщиками вооружений.

О том, что в результате российского удара по Виннице погибли мирные жители в минобороны РФ не упомянули. Среди 25 погибших трое детей. Сегодня стало известно, что врач, работавшая недалеко от Дома офицеров, скончалась в больнице.

12:40 Удар по центру Краматорска

По центру Краматорска был нанесен удар, на месте работают специалисты-взрывотехники и спасатели, сообщает мэр города Алесандр Гончаренко. По его словам, есть жертвы.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко опубликовал видео с места взрыва.

Он сообщил, что, по предварительной информации, удар был нанесен авиационными ракетами. Пока известно о как минимум одном погибшем мирном жителе, написал Кириленко.

12:31 Оккупационные «власти» в Херсоне сообщили об ударе в районе моста через Днепр из HIMARS

ВСУ нанесли удар в районе моста через Днепр в Херсонской области, сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на оккупационные «власти» региона.

Они утверждают, что удар был нанесен из РСЗО HIMARS, что пять из шести ракет сбила ПВО, а одна ракета попала в районе Антоновского моста.

На фотографиях, которые публикуют телеграм-каналы, виден столп дыма в районе моста.

12:19 Верховная Рада уволила Ирину Венедиктову с поста генпрокурора Украины

Ранее украинский парламент официально отправил в отставку Ивана Баканова с постав главы СБУ. Позавчера Венедиктову и Баканова президент Украины Владимир Зеленский временно отстранил. Он объяснил это большим числом дел о коллаборационизме в отношении сотрудников силовых ведомств.

Исполняющим обязанности генпрокурора был назначен Алексей Симоненко, который занимал пост заместителя генпрокурора.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия написал, что Ирина Венедиктова «в нашей команде с первых дней» и напомнил, что в офис генпрокурора ее делегировали из Верховной Рады.

«Поэтому прошу не вестись на слухи, запускаемые из-за кадровых ротаций в исполнительной власти. Ирина Венедиктова остается в команде. Ее опыт послужит государству на новом месте, требующем усиления профессиональными менеджерами и юристами. Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу», — написал Арахамия в телеграме.

12:11 Россия и Украина снова обменялись телами погибших военных

Россия и Украина в очередной раз обменялись телами погибших военных, обмен состоялся в Запорожской области по формуле «45 на 45», сообщили оккупационные «власти».

Украинское министерство реинтеграции временно оккупированных территорий тоже сообщило об очередной операции по передаче погибших. «Украина вернула тела 45 своих защитников», — говорится в телеграм-канале ведомства.

11:29 Минобороны РФ заявило об уничтожении складов с боеприсасами в Одесской области, в Украине говорили о российском ударе по мирному селу и шести раненых

Минобороны РФ заявило, что российские войска «высокоточным оружием» уничтожили в Одесской области склады боеприпасов. Российское ведомство утверждает, что это боеприсамы к вооружению, которое Украине поставили США и европейские страны.

Украинские власти ранее сообщали о том, что в ночь на 19 марта российская армия выпустила семь ракет «Калибр» по Одесской области, одна была перехвачена, а шесть ударили по мирному селу под Одессой. Сообщалось, что были разрушены жилые дома, пострадали здания школы и дома культуры. Шесть человек были ранены.

11:13 Зеленский сменил начальников управлений СБУ в ряде областей, Рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Горбенко с должности заместителя главы СБУ и сменил нескольких глав областных управлений СБУ. Некоторые снятые чиновники назначены начальниками управлений СБУ в других областях. Новые руководители назначены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской, Днепропетровской областях.

Тем временем Верховная Рада официально уволила с поста главы СБУ Ивана Баканова, которого позавчера временно отстранил президент. Увольнение грозит и генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Свое решение об отстраненияэх Зеленский объяснил большим число дел о коллабрационизме в отношении украинских прокуроров и сотрудников СБУ.

11:05 Губернатор Брянской области заявил об обстреле двух сел со стороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром 19 июня заявил, что под артиллерийские обстрелы попали два села российского региона — Новые Юрковичи и Ломаковка. Он утверждает, что обстрелы велись с территории Украины.

По словам губернатора, жертв нет. Один из снарядов повредил ЛЭП, еще один — дорогу.

Это очередное подобное сообщение от властей российских регионов, граничащих с Украиной. В Украине их не комментируют.

10:49 В Луганской области российские войска атаковали по четырем направлениям — глава ОВА

Российские оккупационные войска в Луганской области атаковали по четырем направлениям, сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, село Верхнекаменское атаковали со стороны НПЗ и из района Золотаровки. Оттуда российские войска хотели продвинуться в сторону Донецкой области. Российские войска также пытались улучшить свои позиции в районе Белогоровки.

«Многие наступления удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются», — сообщает Сергей Гайдай.

Глава региона добавил, что российские войска продолжили массово обстреливать из авиации, артиллерии, наносить ракетные удары по неподконтрольной им части Луганской области.

10:35 В России объявили в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

МВД РФ объявили в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона по уголовной статье, сообщают российские СМИ со ссылкой на базу данных ведомства. В рамках какого уголовного дела объявлен розыск — не уточняется.

В марте СК РФ возбудил на Дмитрия Гордона уголовное дело по трем статьям УК РФ, в том числе по новой статье о т.н. «военных фейках». В апреле украинского журналиста в РФ включили в список лиц, которых власти РФ объявляют причастными к экстремизму или терроризму.

Сам Дмитрий Гордон сказал, что уголовное дело в России для него большая честь и счастье. «Это означает, что я выполняю свой гражданский и человеческий долг честно», — отметил он.

10:28 Число жертв ракетного удара по Виннице выросло до 25 человек

Число погибших в результате ракетного обстрела украинской Винницы выросло до 25 человек, сообщил глава Винницской областной администрации Сергей Борзов.

«Сегодня в больнице умерла врач-невролог Наталья Фальштинская. Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике „Нейромед“. Без мамы остались трое детей», — написал Сергей Борзов.

Ракетный удар по центру Винницы российские военные нанесли 14 июля. Среди погибших — трое детей.

10:20 Владимир Зеленский внес в Раду представление об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора

Документ опубликован на сайте Верховной Рады. Ранее президент своим указом отстранил Ирину Венедиктову наряду с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Владимир Зеленский объяснил свои решения тем, что в Украине расследуется множество дел о государственной измене и коллаборационизме среди сотрудников силовых структур.

Ранее президент Украины внес с Раду представление об увольнении Баканова.

10:00 Россия столкнулась с дилеммой: перебрасывать резервы в Донбасс или защищаться от контратак ВСУ на юге — минобороны Британии

Новая сводка британской военной разведки:

— Россия продолжает задействовать для своего наступления в Донбассе номинально шесть отдельных армий. Перед вторжением эти формирования в полном составе насчитывали до 150 тысяч человек личного состава.

— В последние недели Россия часто действовала группами численностью около ста человек при проведении наступательных операций на каком-либо одном участке единовременно.

— С самого начала вторжения Россия изо всех сил пыталась поддерживать эффективную наступательную боевую мощь. Эта проблема, вероятно, становится все более острой.

— Кроме серьезной нехватки личного состава российское командование сталкивается с дилеммой: перебрасывать резервы в Донбасс или защищаться от украинских контратак на юго-западном херсонском направлении.

— Заявленная ближайшая политическая цель России — захватить всю Донецкую область. В то время как Россия все еще может добиться территориальных завоеваний, их темп и скорость продвижения, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и перевооружения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ENAyyMxczx



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wBZvAambUr — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 19, 2022

09:46 Сейчас Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута, а не Славянска — аналитики ISW

На этом этапе российские войска не будут отдавать приоритет наступлению с целью захватить Славянск, но сосредоточатся на захвате Северска и Бахмута, говорится в последней сводке американского Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков ISW, это подтверждает встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с командующим группировкой войск «Восток» генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. Минобороны РФ сообщило, что Шойгу поручил Мурадову уделить первоочередное внимание поражению украинских дальнобойных ракет и артиллерии.

Силы Мурадова действуют на направлении Изюм — Славянск, и в этом смысле примечательно, что Шойгу не давал указаний Мурадову отдать приоритет захвату территории на этом направлении, отмечает ISW.

Эксперты полагают, что Кремль считает Изюмско-Славянский район менее приоритетным, чем захват других территорий в Донбассе.

При этом укаинский генштаб в своей утренней сводке заявил, что российские войска пытаются создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска.

09:38 Удары по Николаеву

В середине ночи российские войска обстреляли также Николаев. ОК «Юг» сообщает, что противник выпустил 12 ракет С-300 по городу и пригороду.

«Вместе с объектами пригородной инфраструктуры, подвергшимися разрушениям, обстреляны жилые и промышленные районы города: зафиксировано попадание в автосалон и площадку по продаже сельхозтехники. Предварительно без жертв», — говорится в сообщении военных.

09:24 Украинские военные сообщают об массированных обстрелах Никополя из «Градов»

Российские войска ударили из РСЗО «Град» по Никополю Днепропетровской области, сообщает оперативное командование «Юг».

Сообщается, что среди ночи войска РФ выпустили 40 реактивных снарядов по частному сектору этого города на правом берегу Днепра, попав в склад горюче-смазочных материалов частного предприятия.

Через два часа такой же массированный обстрел 40 снарядами «Градов» накрыл порт, станцию переливания крови и местную поликлиники, заявляет ОК «Юг». Сообщается об одном пострадавшем.

09:07 ВСУ отбили попытки штурмов под Северском и Бахмутом — генштаб ВСУ

Из утренней сводки украинского генштаба:

Российские войска пытаются создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска, утверждает генштаб ВСУ. Войска РФ после авиаудара неподалеку от Гусаровки (к северу от Славянска) пытались пойти в наступление на это село. ВСУ встретили захватчиков плотным огнем и отбросили их назад.

На Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Северск и др.

Российские войска вели боевые действия в районе поселка Спорное (к юго-востоку от Северска), успеха не имели, отошли. Пытаются вести наступление в направлении Григоровки (к северу от Северска), там боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении российские силы обстреляли районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Вершина и др. Зафиксированы авиаудары вблизи ряда населенных пунктов. Все попытки штурмовых действий по направлениям Семигорья, Вершины, Покровского и территории Углегорской ТЭС ВСУ успешно отбили.

08:50 Ракетные удары по Одесской области: шестеро пострадавших

В ночь на 19 июля российские войска выпустили семь крылатых ракет типа «Калибр» по Одесской области из акватории Черного моря. Одну ракету сбила украинская ПВО, шесть попали по мирному селу. Об этом сообщает Одесский горсовет со ссылкой на оперативное командование «Юг».

Сообщается, что в результате обстрела пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. Загорелось несколько жилых домов и других построек, повреждения получили также несколько частных усадеб, автомобили, школа и дом культуры, говорится в сообщении. Пожар на площади 300 квадратных метров был потушен.

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