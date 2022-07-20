Сто сорок седьмой день войны России против Украины. Онлайн

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20 июля — 147-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI день за днем в режиме онлайн рассказывает о событиях российско-украинской войны. Не забывайте обновлять страницу, чтобы видеть последние новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

14:40 США отправят в Украину еще четыре ракетные системы HIMARS

Об этом объявил министр обороны США Ллойд Остин. «Мы будем продолжать искать инновационные пути, чтобы оказать долгосрочную поддержку храбрым мужчинам и женщинам в украинской армии, и мы будем приспосабливать нашу помощь так, чтобы у Украины были технологии, боеприпасы и огромная огневая мощь для самообороны», — заявил министр. С учетом новых поставок у Украины будет уже 16 систем HIMARS.

По заявлениям властей Украины, американские HIMARS позволили «уничтожить около 30 командных пунктов и складов боеприпасов». По данным российского Минобороны, с начала месяца украинская армия потеряла три системы HIMARS в Украине.

14:08 В результате обстрела российской армией города Никополь погибли двое человек и еще девять получили ранения

Город Никополь в Днепропетровской области Украины подвергся очередному обстрелу со стороны российской армии. Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, по жилому кварталу города было выпущено более 30 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град».

«Шесть пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Младшему раненому всего три года», говорится в сообщении местных властей.

13:41 Глава российского МИДа Сергей Лавров: «географические задачи спецоперации изменились»

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью главному редактору RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян. В нем он рассказал, что георграфические задачи спецоперации не ограничиваются, как изначально заявлялось, территорией Донецкой и Луганской областей. «Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — заявил глава российской дипломатии.

По его словам, по мере того, как Запад будет поставлять Украине все более дальнобойное оружие, географические задачи «спецоперации» будут отодвигаться еще дальше. «Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», — цитирует РИА «Новости» Лаврова.

13:06 С начала войны в Украине погибли 353 ребенка, еще 679 получили ранения

Об этом 20 июля говорится в ежедневной сводке Офиса генерального прокурора Украины. С начала полномасштабных боевых действий в Украине были частично или полностью разрушены 2185 учебных заведений.

По данным ведомства, больше всего пострадало детей в Донецкой (357), Харьковской (191), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (61), Николаевской (53), Херсонской (52) и Запорожской (40) областях. При этом в Генпрокуратуре подчеркнули, что приведенные данные неокончательны и реальное число жертв может быть намного выше.

12:33 В результате утреннего обстрела Харькова погибли не менее трех человек

Как написал в телеграме, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, взрывы в Харькове прогремели утром 20 июля в районе Салтовка. Сообщается, что три человека погибли. Все эти люди находились возле остановки общественного транспорта. Глава ОВА призвал жителей без необходимости не выходить на улицы города, а находиться в укрытиях и безопасных местах.

12:10 Еврокомиссия намерена предложить странам-членам ЕС добровольно сократить потребление газа на 10–15%

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В Еврокомиссии не исключают полной остановки поставок газа из России и готовят план действий, который предусматривает снижение энергетических затрат на отопление и охлаждение.

В свою очередь, Владимир Путин 20 июля заявил, что Россия будет выполнять все свои обязательства по поставкам газа в Европу.

11:47 Ежедневный брифинг Минобороны России

Главное:

11:24 Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

«Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины», — пишет сирийское информагентство SANA со ссылкой на источник в МИД Сирии.

Украина первой пошла на этот шаг еще в конце июня после того, как Дамаск признал независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

11:06 Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад», которая воюет в Украине

Как сообщила пресс-служба Минобороны, Шойгу посетил командный пункт и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого. Ранее имя командующего группировкой «Запад» не называлось.

Где именно в Украине воюет группировка «Запад», не уточняется. За последнюю неделю Шойгу уже проинспектировал группировки «Юг», «Центр» и «Восток».

10:50 Утренняя сводка Генштаба Вооруженных сил Украины

Главное:

На Южнобугском направлении противник поддерживает высокую интенсивность разведки беспилотниками.

На Харьковском направлении российские войска продолжают интенсивные обстрелы.

На Бахмутском направлении российские войска проводят боевые операции с целью создания условий для наступления на Бахмут и Углегорскую ГЭС. Производятся артиллерийские и танковые обстрелы.

По имеющейся информации, командование Северного флота РФ принимает превентивные меры в связи с низким уровнем дисциплины в частях, участвовавших в боевых действиях на территории Украины.

В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три ракетоносца.

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