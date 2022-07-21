Обе воюющие стороны в Украине подвергают «ненужной» опасности гражданское население

Как российская, так и украинская армия подвергают «ненужной» опасности мирных жителей, размещая войска посреди населенных пунктов, в школьных подвалах или больницах, не проводя их эвакуацию в безопасные районы. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном в четверг, 21 июля.

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С 17 апреля по 31 мая исследователи HRW опросили более 50 жителей семи населенных пунктов в Черниговской, Харьковской и Запорожской областях Украины, а также посетили все эти населенные пункты, кроме одного — города Пологи в Запорожской области, где на тот момент еще продолжались бои. В докладе приводится четыре задокументированных случая размещения российских войск и три случая размещения украинских военных баз в жилых районах. «В результате последовавших обстрелов этих баз погибли и получили ранения мирные жители», — говорится в документе.

Среди самых известных случаев — село Ягодное Черниговской области, где россияне на месяц удерживали около 350 мирных жителей в подвале школы, которую они использовали в качестве военной базы. Со своей стороны, украинские силы развернули свою базу в поликлинике поселка Покотиловка в пригороде Харькова. Когда 28 апреля россияне атаковали медицинский центр, по меньшей мере шесть мирных жителей получили ранения, а также были повреждены десятки близлежащих домов и местная школа.

«По мере того, как продолжается кровопролитная война в Украине, мирные жители без нужды оказываются вовлеченными в боевые действия, — заявила старшая исследовательница HRW Белкис Вилле. — Как российские, так и украинские силы должны избегать размещения своих войск среди мирных жителей и делать все возможное, чтобы эвакуировать гражданских из опасной зоны».

Как напоминают правозащитники, «законы войны», которые должны распространяться и на вооруженный конфликт в Украине, содержатся в Женевской конвенции 1949 года и в Первом дополнительном протоколе к Женевской конвенции, и в обычном международном праве. В России существует Приказ номер 360 министра обороны от 8 августа 2001 года «О мерах по соблюдению норм международного гуманитарного права в Вооруженных силах РФ». Соответствующее Руководство по применению международного гуманитарного права существует и в Украине с 2004 года.

Международное гуманитарное право и законы войны обязывают стороны конфликта принимать все возможные меры предосторожности для защиты гражданских лиц и гражданских структур, находящихся под их контролем, от угрозы нападений. «Недостаточно ничего не делать и надеяться, что мирные жители не пострадают», — говорят авторы доклада.

6 мая Human Rights Watch обратилась в министерства обороны России и Украины с просьбой предоставить информацию о мерах, предпринимаемых их вооруженными силами для сведения к минимуму жертв среди гражданского населения, вывода мирных жителей из района боевых действий и недопущения развертывания сил в густонаселенных районах. Ни одна из сторон не ответила.

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