Сто сорок восьмой день войны России против Украины. Онлайн

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21 июля — 148-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI день за днем в режиме онлайн рассказывает о событиях российско-украинской войны. Не забывайте обновлять страницу, чтобы видеть последние новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:46 Медведев: Россия не виновата в том, что обычные европейцы будут люто мерзнуть в своих домах этой зимой .

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале список из 11 пунктов, озаглавленный «ИХ ГРЕХИ (в чём Россия не виновата)». В публикации говорится, что [Россия не виновата]...

1. В том, что европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС. 2. В том, что обычные европейцы будут люто мёрзнуть в своих домах этой зимой. 3. В том, что в Европе и США самая высокая продуктовая инфляция за последние десятилетия. 4. В том, что компании из государств ЕС и США потеряли свои многомиллиардные вложения в экономику России. 5. В том, что американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей. 6. В том, что городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз. 7. В том, что многочисленные политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах в расчёте на новые военные заказы и распил денежных потоков, выделяемых киевскому режиму. 8. В том, что НАТО продолжает вопреки логике и здравому смыслу приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества. 9. В том, что после переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, что НАТО будет обеспечивать её безопасность. 10. В том, что в результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира. 11. В том, что украинских преступников обязательно будут судить за злодеяния, совершённые против народа Украины и России.

11:34 Брифинг Министерства обороны России

«По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наемников. Кроме того, по уточненным данным в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в городе Николаев было уничтожено более 320 националистов».

«На фоне значительных потерь на востоке Украины, мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс».

«Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», «российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Первомайское Николаевской области, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов».

11:25 Премьер-министр Италии Марио Драги второй раз за неделю подал в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал президенту Италии Серджо Маттарелле прошение об отставке, первое прошение президент не принял. 14 июля Драги заявил, что хочет уйти в отставку из-за раскола в правящей коалиции парламента.

11:11 МИД РФ: Москва обратилась к МАГАТЭ по поводу атак украинских беспилотников на Запорожскую АЭС

В российском внешнеполитическом ведомстве заявляют, что «Киев атаками беспилотников создает угрозы аотмным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную кататстрофу в Европе».

10:59 Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций в отношении России

Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.



I welcome that.



It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 21, 2022

В новый пакет санкционных мер включен частичный запрет на импорт российского золота, заморозка активов Сбербанка. Он также предполагает дальнейшее расширение персональных санкций и экспортных ограничений.

10:41 Politico: США предоставят Украине четыре дополнительные ракетные установки в рамках следующего пакета военной помощи

Об этом, как сообщает издание, заявил в министр обороны Ллойд Остин. Кроме того, генерал ВВС США намекнул, что Киев может получить истребители четвертого поколения. Выступая на форуме по безопасности в Аспене, генерал К.К. Браун не исключил, что США или их союзники могут предоставить Украине истребители.

«Есть американские, есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafales. Так что есть целый ряд различных вариантов, которые могли бв бвть отправлены в Украину. Могу сказать, что это не будет техника российского производства. Но что это будет, я не могу сказать», — приводит Politico слова Брауна.

10:22 Финский производитель судового энергетического оборудования Wartsila покинул российский рынок.

Шведско-швейцарская компания АВВ, специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения, также планирует покинуть Россию.

10:10 Министерство финансов США планирует к концу году ограничить цены на российскую нефть

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление замглавы минфина Уолли Адейемо. По его словам, это может произойти к декабрю 2022 года. «Мы следуем примеру европейцев», — сказал Адейемо на форуме Aspen Security Forum в Колорадо.

9:53 Страны Меркосур не разрешили президенту Украины выступить на саммите в Парагвае

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано. Зеленский направлял президенту страны Марио Абдо Бенитесу прошение дать ему возможность выступить на саммите Меркосур (торговая организация, в которую входят Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай) 21 июля.

9:37 Великобритания введет запрет на импорт российских угля и нефти

Запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа 2022 года, а запрет на импорт нефти начнет действовать 31 декабря 2022 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

9:18 Сводка британского Минобороны:

Приоритетом России является захват критически важных объектов украинской инфраструктуры, таких как электростанции. Вероятно, российские военные также попытаются совершить прорыв в районе Углегорска, чтобы набрать скорость для продвижения к Краматорску и Славянску.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NFKXJWZWAx



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ZDvUxLsr34 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 21, 2022

9:00 Компания «Конкорд» по поручению бизнесмена Евгения Пригожина попросила Генпрокуратуру РФ внести «Медузу» в реестр «нежелательных организаций»

Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

В заявлении, опубликованном пресс-службой на странице ВКонтакте говорится, что «Медуза» «под прикрытием идеологии пацифизма» ведет провокации, «направленные на возбуждение социальной розни, изменение основ конституционного строя и деморализацию граждан и военнослужащих, что негативно сказывается на обороноспособности страны» и осуществляет «действия по подрыву доверия граждан к законной деятельности государственных органов РФ». Также приводится список публикаций «Медузы», в которых, по мнению представителей «Конкорда», распространяется «не соответствующая действительности информация о ходе специальной военной операции на Украине»

Объявление «Медузы» «нежелательной организацией» позволит «привлекать сотрудников и руководителей вышеуказанной организации к ответственности за осуществление провокационной деятельности на территории Российской Федерации», говорится в документе.

8:47 «Газпром» возобновил поставки газа в Германию по «Северному потоку»

После планового перерыва в поставах из-за 10-дневного техобслуживания корпорация возобновила поставки по газопроводу «Северный поток — 1». Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя оператора газопровода. В Брюсселе опасались, что Россия возобновлять поставки. При этом отмечается, что объем поставок составляет около 30% от полной интенсивности прокачки.

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