Сто сорок девятый день войны России против Украины. Онлайн

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22 июля — 149-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI день за днем в режиме онлайн рассказывает о событиях российско-украинской войны. Не забывайте обновлять страницу, чтобы видеть последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:26 Михаил Подоляк: Россия и Украина не будут подписывать прямое соглашение об экспорте украинского зерна.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Украина подпишет договор с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение с ними же подпишет и Россия.

Он также добавил, что российские корабли не будут сопровождать сухогрузы, а представителей РФ не будет в украинских портах. В случае провокаций Михаил Подоляк пообещал немедленный ответ.

Кроме того, советник главы Офиса президента Украины заявил, что в случае необходимости проверки судов будут осуществляться общими группами в турецких водах.

13:14 «Страна»: Бахмут в Донецкой области подвергся обстрелу.

По данным украинских журналистов, в результате обстрела повреждено здание индустриального колледжа. Как сообщили в ГСЧС Украины, погибших и пострадавших нет.

12:55 Банк России снизил ключевую ставку до 8% — сразу на 150 базисных пунктов.

С 10 июня до сегодняшнего дня ключевая ставка в России составляла 9,5%. Причинами для такого решения в Центробанке РФ назвали уменьшение уровня инфляции и то, что снижение деловой активности в стране происходит медленнее, чем в регуляторе предполагали весной.

ЦБ РФ резко поднял ключевую ставку в конце февраля, после начала войны в Украине: с 9,5% до 20%. Затем Банк России несколько раз корректировал значение индикатора: 8 апреля — с 20% до 17%, 29 апреля — с 17% до 14%, 26 мая — с 14% до 11% и 10 июня — с 11% до 9,5%.

Сейчас ключевая ставка ниже довоенного уровня.

12:39 Роскомнадзор разблокировал сайт анонимного браузера Tor и сети The Tor Project в России.

Об этом сообщил правозащитный проект «Роскомсвобода». Юристы проекта подали апелляцию на блокировку в Саратовский областной суд, который 19 мая отменил свое решение о блокировке из-за нарушения норм процессуального права — сама компания не была привлечена к участию в деле.

12:07 Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по зерну.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал Habertürk.

Предполагается, что в 16:30 по Москве (в 15:30 по Парижу) в Стамбуле будет подписано соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Согласно информации агентства, это позволит доставить на мировые рынки около 25 млн тонн зерна. По словам источника ТАСС, безопасные коридоры для экспорта зерна будут созданы из портов Одессы, Черноморска и Южного.

По данным телеканала TRT, от Украины договор подпишет министр инфраструктуры Александр Кубраков. Телеканал Habertürk сообщает, что от России соглашение подпишет министр обороны Сергей Шойгу, а от Турции — глава турецкого Минобороны Хулуси Акар. На церемонии, которая пройдет во дворце Долмабахче, также будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Предполагается, что документ, который подпишут четыре стороны, будет регламентировать обязанности России, Украины, Турции и ООН относительно судов, перевозящих украинское зерно по Черному морю. Вероятно, контролировать проход сухогрузов будет мониторинговая группа ООН. Для этого в Стамбуле будет создан специальный координационный центр.

В свою очередь Анкара, скорее всего, будет следить за тем, чтобы на судах, перевозящих зерно, не провозили оружие, так как Киев не хочет пускать российские корабли в свои территориальные воды.

Ожидается, что сухогрузы не будут сопровождать военные корабли. При этом стороны обязуются не атаковать перевозящие зерно суда.

11:40 Google заблокирован на территории самопровозглашенной ДНР.

«Бесчеловечная пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы. Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи – поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса. Это началось далеко не вчера. Считаю, что с такой ситуацией не стоит больше мириться. Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий»,

— объяснил решение о блокировке поисковика глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Накануне Google был заблокирован на территории, подконтрольной самопровозглашенной ЛНР.

11:19 Минобороны РФ: российские войска уничтожили четыре установки HIMARS.

Об этом заявил на брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков.

По данным российского Министерства обороны, четыре американских пусковых установки HIMARS, переданных Киеву Вашингтоном, были уничтожены в период с 5 по 20 июля.

Кроме того, в ведомстве заявили, что российская армия уничтожила одну из транспортно-заряжающих машин комплекса. Однако стоит отметить, что для перезарядки HIMARS не используются отдельные машины. Пусковая установка перезаряжается самостоятельно, с помощью встроенного крана: он меняет контейнер с ракетами.

Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли отмечал, что США передали Украине 12 установок HIMARS и что ни одна из них не была уничтожена. В Пентагоне пообещали отправить Киеву еще как минимум восемь таких систем залпового огня.

Украинские власти также опровергли уничтожение установок HIMARS.

11:03 Порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из неё.

В администрации порта отметили, что больше не будут отгружать контейнеры в Россию и принимать грузы в контейнерах из неё.

В порту Роттердама также заявили, что в последние месяцы в порт прибыло меньше угля, СПГ и нефти из России.

Роттердам — крупнейший порт в Европе. Это также важный перегрузочный пункт для грузов, которые по морю доставляют в Санкт-Петербург и Новороссийск.

10:44 Европол сообщил о контрабанде оружия из Украины в Евросоюз.

Полицейская служба Европейского союза Европол подтвердила, что на черном рынке были зафиксированы случаи торговли огнестрельным оружием и товарами военного назначения, привезенными из Украины.

Об этом заявил представитель Европола Ян Оп Ген Оорт. Его цитирует немецкий журнал Der Spiegel. «Есть риск, что оружие попадет в руки организованных преступников или террористов», — отметил он. По его словам, в даркнете уже был выставлен на продажу британский переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin. При этом Ян Оп Ген Оорт не исключил, что такие сообщения могут быть частью кампании Москвы по распространению дезинформации, чтобы сформировать негативное отношение к поставкам Киеву западных вооружений.

Ранее о контрабанде оружия из Украины со ссылкой на конфиденциальный доклад Европола сообщила немецкая телерадиокомпания SWR. В полицейской службе предполагают, что вдоль границы Украины и ЕС созданы тайники для хранения вооружений в целях контрабанды и что оружие могут провозить через таможню беженцы — для самообороны или обмена на товары и услуги. В частности, известно о случаях, когда оружие использовали для оплаты поездки в такси.

Представители НАТО и ЕС неоднократно заявляли, что необходимо разработать систему отслеживания оружия, предоставленного западными странами Украине. По словам источников газеты Financial Times, поставщики вооружений доставляют его на границу Украины и Польши, где их загружают в грузовики, фургоны и частные автомобили, и сразу после этого теряют его из виду.

10:30 Харьков, Украина

Полицейский осматривает автобус, разбитый в результате обстрела российской армией Харькова. 21 июля 2022. REUTERS - NACHO DOCE

10:14 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России до 30 июля.

Запрет продлен уже в 25-й раз.

24 февраля, в день начала войны в Украине, Росавиация запретила полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

09:59 По меньшей мере 358 детей погибли в Украине с начала войны. 683 несовершеннолетних украинцев пострадали.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Больше всего детей пострадали в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

09:44 Правительство РФ расширило список «недружественных» стран. В него вошли Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия внесены в список стран, совершающих недружественные действия по отношению к России, в частности её дипломатическим и консульским представительствам за рубежом», — говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.

Теперь этим пяти странам придется сократить персонал своих дипмиссий в России. Так, согласно указу, Греция сможет нанимать не более 34 человек, находящихся на территории РФ, Дания — 20, а Словакия — 16. Словения и Хорватия вообще не смогут нанимать сотрудников в дипмиссии и консульские учреждения.

Ранее похожие ограничения были введены против США и Чехии.

Еще один список «недружественных» стран, который был опубликован российскими властями в начале марта, касается экономических ограничений в отношении государств, «совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия». В него входят Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

09:23 Тела троих погибших извлечены из-под завалов школы в Краматорске, разрушенной в результате обстрела утром 21 июля.

Об этом сообщает телеканал «Суспильне» со ссылкой на ГСЧС Украины. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются до сих пор.

Накануне в украинской службе спасения сообщили, что под завалами здания школы было найдено тело мужчины. Там также отметили, что всего было расчищено 110 тонн разрушенных элементов здания школы.

08:58 Утренняя сводка Минобороны Великобритании

В Донбассе украинские войска продолжают отражать попытки России штурмовать Углегорскую ТЭС. Российская артиллерия по-прежнему сосредоточена на территории вокруг городов Краматорск и Северск.

21 июля 2022 года Виталий Ким, глава Николаевской области Украины, заявил, что российские войска использовали семь зенитных ракет для нанесения ударов по инфраструктуре, энергетическим объектам и складским помещениям.

Россия увеличила использование зенитных ракет в качестве вспомогательного средства для наземных атак из-за критической нехватки специальных ракет для поражения наземных целей. Российские войска почти наверняка разместили стратегические системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для поражения самолетов и ракет на большом расстоянии, вблизи украинских границ с самого начала вторжения.

Это оружие имеет относительно небольшие боеголовки, предназначенные для уничтожения самолетов. Они могут представлять значительную угрозу для войск, находящихся на открытых и легких строениях, но вряд ли смогут проникнуть сквозь укрепленные конструкции. Существует высокая вероятность того, что это оружие не попадет в намеченные цели и приведет к жертвам среди гражданского населения, потому что ракеты не предназначены для этой роли, а их экипажи будут мало подготовлены для таких миссий.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dzM1pWtGbD



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/36GGbx7Tfu — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 22, 2022

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