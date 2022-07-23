Порт Одессы обстрелян через день после заключения соглашений о вывозе зерна

Порт Одессы, где хранится зерно на экспорт, подвергся ракетному обстелу на следующий день после того, как в Стамбуле были подписаны соглашения о возобновлении экспорта украинской сельхозпродукции. Украинские власти заявили, что порт обстреляла Россия ракетами «Калибр».

Реклама Читать далее

Утром в субботу Россия атаковала морской торговый порт Одессы крылатыми ракетами «Калибр», заявили в оперативном командовании «Юг». Командование сообщает, что две ракеты сбила украинская ПВО, остальные две попали в объекты портовой инфраструктуры.

В результате удара по порту возник пожар на насосной станции, передает «Суспільне» со ссылкой на руководительницу пресс-центра ОК «Юг» Наталью Гуменюк. По ее словам, инфраструктура порта серьезно не повреждена, хранилище зерна не задето.

Позже начальник Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в результате удара есть раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с делегацией Палаты представителей Конгресса США заявил, что обстрел одесского порта «говорит только об одном: что бы ни говорила и обещаа Россия, она будет находить пути, как это не выполнять».

В МИД Украины подчеркнули, что обстрел порта ставит под сомнение договоренности и обещания, которые Россия дала ООН и Турции накануне.

«Российской Федерации потребовалось менее 24 часов, чтобы нанести ракетный удар по территории Одесского порта, чтобы поставить под сомнение договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в документе, подписанном вчера в Стамбуле», — говорится в комментарии спикера украинского МИД Олега Николенко.

«Российская ракета — это плевок Владимира Путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, которые приложили большие усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна», — продолжил Николенко.

Украина призывает ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией обязательств по безопасному функционированию зернового коридора. Если стамбульские договоренности не будут выполнены, Россия понесет полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса, подчеркнули в МИД Украины.

«Россияне систематически создают продовольственный кризис, делая все, чтобы люди страдали. Террор голодом продолжается. Мир должен действовать», — написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его мнению, лучшие гарантии безопасности — эффективные санкции против России и больше вооружений для Украины.

The Russians are systematically creating a food crisis doing everything to make people suffer. Famine terror continues. The world must act. The best food safety guarantees are twofold: effective sanctions against Russia and more weapons for Ukraine. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 23, 2022

Посол США в Украине Бриджет Бринк, комментируя удар по одесскому порту, заявила, что «Кремль продолжает использовать еду как оружие» и подчеркнула, что Россия должна быть привлечена к ответственности.

Заместитель пресс-секретаря ООН обнародовал заявление генсекретаря организации Антониу Гутерриша, где говорится, что генеральный секретарь безоговорочно осуждает удары по порту Одессы, которые, по сообщениям, были нанесены утром в субботу.

«Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства по обеспечению безопасного перемещения украинского зерна и сопутствующей продукции на мировые рынки. Эти продукты крайне важны для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей во всем мире. Полное выполнение [этих обязательств] Российской Федерацией, Украиной и Турцией обязательно», — говорится в заявлении от имени Антониу Гутерриша.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обстрел одесского порта являет очередной демонстрацией «полного пренебрежения Россией международным правом и обязательствами».

EU strongly condemns Russian missile strike on Odesa’s seaport. Striking a target crucial for grain export a day after the signature of Istanbul agreements is particularly reprehensible & again demonstrates Russia’s total disregard for international law & commitments#StopRussia — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 23, 2022

Минобороны РФ в своем брифинге от 23 июля не упоминает об ударах по порту Одессы. Тем временем министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, российские представители сообщили Анкаре, что Москва «не имеет никакого отношения» к ракетным ударам по порту Одессы. Он отметил, что Турция обеспокоена, что обстрел произошел сразу после подписания зерновых соглашений, передает Reuters.

Накануне в Стамбуле представители России и Украины в присутствии генерального секретарья ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписали соглашения об экспорте зерна и другой сельскохозяйственой продукции. Как сообщалось, эта инициатива призвана возобновить экспорт зерновых из трех ключевых украинских портов на Черном море, в том числе из Одессы.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться