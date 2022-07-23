Сто пятидесятый день войны России против Украины. Онлайн

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Торговый центр "Фабрика" в Херсоне, 20 июля 2022
Торговый центр "Фабрика" в Херсоне, 20 июля 2022 AFP - STRINGER
RFI
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23 июля — 150-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI день за днем в режиме онлайн рассказывает о событиях российско-украинской войны. Не забывайте обновлять страницу, чтобы видеть последние новости.

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 В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

9:20  Главы областных военных администраций заявили, что ночью обстрелам подверглись Николаев, Кировоградская область, а также Харьков.

9:02 Сводка британского министерства обороны:

  • Украинские военные продолжают наступление на российские позиции в Херсонской области, к западу от Днепра. Российские силы, вероятно, пытаются замедлить украинское наступление, для чего ведет артиллерийский огонь вдоль естественной преграды — реки Ингулец.
  • Линии снабжения российских войск к западу от Днепра подвергаются все большему риску.
  • Не удалось проверить заявления украинской стороны о том, что Россия готовится построить альтернативный понтонный мост через Днепр.

 

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