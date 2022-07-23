Сто пятидесятый день войны России против Украины. Онлайн

Торговый центр "Фабрика" в Херсоне, 20 июля 2022 AFP - STRINGER

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23 июля — 150-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI день за днем в режиме онлайн рассказывает о событиях российско-украинской войны. Не забывайте обновлять страницу, чтобы видеть последние новости.