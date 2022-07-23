Сто пятидесятый день войны России против Украины. Онлайн
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23 июля — 150-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI день за днем в режиме онлайн рассказывает о событиях российско-украинской войны. Не забывайте обновлять страницу, чтобы видеть последние новости.
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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).
9:20 Главы областных военных администраций заявили, что ночью обстрелам подверглись Николаев, Кировоградская область, а также Харьков.
9:02 Сводка британского министерства обороны:
- Украинские военные продолжают наступление на российские позиции в Херсонской области, к западу от Днепра. Российские силы, вероятно, пытаются замедлить украинское наступление, для чего ведет артиллерийский огонь вдоль естественной преграды — реки Ингулец.
- Линии снабжения российских войск к западу от Днепра подвергаются все большему риску.
- Не удалось проверить заявления украинской стороны о том, что Россия готовится построить альтернативный понтонный мост через Днепр.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 July 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 23, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/m5gfsJnVfM
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RWnJFR8WY1
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