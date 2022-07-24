Сто пятьдесят первый день войны России против Украины. Онлайн

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Пожарные в порту Одессы после российского ракетного удара. 23 июля 2022 г.

24 июля — 151-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI день за днем в режиме онлайн рассказывает о событиях российско-украинской войны. Не забывайте обновлять страницу, чтобы видеть последние новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:08 В Вооруженных силах Украины служат более 38 тысяч женщин

В том числе семь тысяч женщин записались в ряды ВСУ уже после 24 февраля. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр, которая выступила на втором Саммите первых леди и джентльменов, состоявшемся в Киеве. По ее словам, в ВСУ служат танкистки, артиллеристки и «уникальная инструкторша по глубоководному военному дайвингу».

«Также есть гражданские женщины, которые в ВСУ работают. То есть, всего в ВСУ — более 50 тысяч женщин. По цифрам Украина имеет один из самых больших показателей количества женщин в Вооруженных Силах среди стран-членов НАТО», — сообщила Маляр.

12:40 За пять месяцев войны в Украине завели более тысячи уголовных дел о сотрудничестве с Россией

Об этом рассказал глава ведомства Игорь Клименко. Подозреваемыми по уголовным делам о коллаборационизме проходят 174 человека. Кроме того, задержаны больше полутора тысяч человек, подозреваемых в диверсиях.

12:11 Ежедневный брифинг Минобороны России

Главное в пересказе ТАСС:

11:37 В Курской и Белгородской областях продлили действие «желтого» уровня террористической опасности

Действие «желтого» уровня террористической опасности продлевается до 8 августа. Об этом заявил глава Курской области Роман Старовойт и его коллега из Белгородской области Вячеслав Гладков.

После начала войны власти российских регионов, граничащих с Украиной, неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Украины.

11:02 США обещают передать Украине еще 25–30 ракетных установок залпового огня

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на главу Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адама Смита.

«Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель — достичь количества 25–30 ракетных установок залпового огня», — сказал он, уточнив, что речь идет не только о HIMARS, но и британских системах MLRS, а также других РСЗО.

22 июля США официально сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины с четырьмя HIMARS и 580 дронами.

10:29 Ежедневная аналитическая сводка вашингтонского Института изучения войны (ISW)

Главное:

Украинские войска, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области. Информация из открытых источников о ходе и темпах этого контрнаступления, вероятно, будет ограниченной и будет приходить с задержкой по времени.

Российские военные продолжают ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута в Донецкой области. При этом данные NASA FIRMS за период с 15 по 23 июля показывают стабильно меньшее количество обстрелов вдоль всей линии фронта в Донбассе, что свидетельствует о том, что американские HIMARS сдерживают возможности российской артиллерии.

Кремль продолжает формирование региональных добровольческих батальонов и, вероятно, намерен сформировать 16 таких батальонов к концу июля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что генерал-полковник Сергей Кузовлев является исполняющим обязанности командующего Южным военным округом (ЮВО). На этой должности он сменил Александра Дворникова, которого весной называли командующим всем российским вторжением в Украину.

10:05 Сепаратисты ЛНР заявили, что город ВСУ обстреляла город Красный Луч из систем HIMARS

Город Красный Луч, расположенный на подконтрольной сепаратистам территории, был обстрелян в ночь на 24 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителей ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате ударов три человека получили ранения, один из них находится в реанимации. Разрушена гостиница «Красный Луч», без электричества остались несколько улиц.

09:33 Правительство России расширило список «недружественных» стран

В него включили острова Гернси и Мэн, а также Багамские острова, поддержавшие санкции против России.

Согласно Указу президента России, российские граждане и компании, а также само государство могут расплачиваться с кредиторами из недружественных стран в рублях.

09:09 Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии пяти месяцев войны

Пять месяцев. После восьми лет. Война не сломала Украину и не сломает. Не остановила жизнь в нашем государстве и не остановит. И точно не сделает нас заложниками того ужаса, который оккупанты принесли в нашу страну. Не подчинимся. Выстоим. Защитим свое. Победим!

08:45 Утренняя сводка Генштаба Вооруженных сил Украины

Главное:

Подразделения ВСУ продолжают укреплять силы в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

На Северском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Гудово, Яструбино, Белополье и Грабовское в Сумской области.

На Харьковском направлении российская армия вела обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии.

Артобстрелы также продолжились на Славянском и Краматорском направлениях.

На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия с целью создания условий для наступления на Бахмут и захвата Углегорской ТЭС.

На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.

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