Сто пятьдесят второй день войны России против Украины. Онлайн RFI

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25 июля — 152-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI день за днем в режиме онлайн рассказывает о событиях российско-украинской войны. Не забывайте обновлять страницу, чтобы видеть последние новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).16:14

17:29 Известно имя нового возможного начальника разведывательного комитета при президенте Украины

Им, предположительно, станет глава нынешнего украинского ГУР Кирилл Буданов.

Ранее, президент Украины уволил первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко. Демченко был уволен за якобы лоббирование «харьковских соглашений», по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму в 2010 году.

В связи с этим поменяется и руководитель комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

Вместо Демченко этот пост, предположительно может получить Кирилл Буданов, — сообщает украинское издание LIGA.net со ссылкой на источники из офиса президента и спецслужб.

Тем не менее, пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что Демченко был уволен исключительно из соображения его состояния здоровья.

«Что касается всего остального, то господин Демченко всю свою профессиональную и диплматическую карьеру служил верой и правдой Украине. Какие-либо упоминания о каких-либо слухах и сплетнях, безосновательные обвинения здесь неуместны»,

— заявил Сергей Никифоров.

Комитет по вопросам разведки — вспомогательный орган при президенте Украины, основная задача которого — подготовка предложений по осуществлению руководства, координации и контроля над деятельностью разведывательных органов Украины, — уточняет издание.

Харьковские соглашения — российско-украинский договор, продливший конечный срок пребывания Черноморского флота России в Крыму с первоначально ожидавшегося 2017 года до 2042 года (с возможностью последующих автоматических пролонгаций каждые пять лет при отсутствии возражений сторон) в обмен на пересмотр цены на российский газ для Украины. Подписанное 21 апреля 2010 года президентами России и Украины в Харькове, соглашение было ратифицировано парламентами 27 апреля 2010 года и вызвало много споров на Украине. После аннексирования Крыма в 2014 году Россия прекратила действие всех соглашений о базировании флота в Украине, включая и договор 2010 года, однако Украина, не признавшая присоединение Крыма к России, не признала и российскую денонсацию договоров по флоту.

18:56 Оппозиционного политика Леонида Гозмана отпустили из Следственного комитета

Об этом пишет адвокат политика на своей странице в Фейсбуке.

16:47 Евросоюз выделит Украине еще 1 миллиард и 590 млн евро

Транш Будет выделен Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Помощь предназначена на восстановление инфраструктуры и поддержку украинского народа.

Общая сумма помощи составит 1,05 миллиарда, которые будет предоставлены немедленно.

Это второй пакет помощи, который выделяется Украине для восстановления инфраструктуры и прямой помощи украинскому народу. Помощь Европейского инвестиционного банка предполагает возобновление реализации проектов, финансируемых ЕИБ, в частности, энергетика, энергоэффективность, дороги, транспорт, образование, инфраструктура, а также реконструкция и восстановление.

«Ввиду чрезвычайно сложной ситуации на Украине совет директоров ЕИБ сегодня утвердил дополнительную финансовую поддержку Украины в размере €1,59 млрд для решения проблемы дефицита финансирования инфраструктуры страны и удовлетворения неотложных потребностей»,

- говорится в сообщении Еврокомиссии.

16:28 Министр обороны Украины Резников: аэродромы Украины смогут принимать американские истребители F-16 после переоборудования аэродромов

Об этом со сслышкой на заявление министра обороны Украины Алексей Резниковв эфире телемарафона написал телеграм-канал "Политика страны".

«У нас есть шанс, что наши летчики начнут овладевать уже современной генерацией самолетов. А какие это будут самолеты… Все мечтают о F-16, я бы тоже о них мечтал, но надо будет кое-что сделать с аэродромами. Потому я думаю, что мы будем способны принимать и самолеты такого класса», — заявил он.

Ранее, Резников, в интервью ВВС, в частности сказал, что украинские аэродромы не готовы принимать этот класс американских истребителей, F-15 и F-16. Также Резников упоминал, что не только F-16 хороши. Есть и другие самолеты современного стандарта. Например, Gripen шведского производства».

16:14 Украинские десантники сообщают об уничтожении российского боевого вертолета Ка-52

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на страницу в Фейсбуке 25-ой отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

«Сичеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК „Игла“ „приземлили“ вражеского Аллигатора — боевой вертолет-Ка-52! Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие», — написано в сообщении в Facebook.

Стоимость-Ка-25 превышает 16 млн долларов.

15:57 Пророссийские власти Херсонской области заявили, что не возражают против проведения референдума о вхождении в состав РФ одновременно с Запорожской областью

С таким заявлением выступил замглавы пророссийской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

15:30 Власти Украины рассчитывают начать вывоз зерна по морю уже на этой неделе

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

15:06 Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения в госизмене бывшим главам МИД и Минюста, работавшим при Викторе Януковиче

Сообщается, что обвинения предъявлены в связи с их участием в подготовке «харьковских соглашений» о размещении Черноморского флота России в Крыму. Фамилии министров не называются, однако в то время МИД Украины возглавлял Константин Грищенко, а министерством юстиции руководил Александр Лавринович.

14:40 В Украину из Германии прибыли первые зенитные установки «Gepard»

О том, что три ЗРК «Gepard» были доставлены, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Всего, по его словам, Киев ожидает 15 таких установок.

14:22 «Газпром» получил от часть документов, касательно двигателя для «Северного потока». Но ответы на все вопросы в корпорации не получили

14:10 В 2023 году Великобритания примет «Евровидение» вместо Украины

В мае украинская группа Kalush Orchestra победила в музыкальном конкурсе «Евровидение», по правилам конкурса, страна-победительница организовывает у себя следующий выпуск. Однако Европейский вещательный союз и BBC подтвердили, что конкурс песни в 2023 году будет проводиться в Великобритании.

The United Kingdom will host #Eurovision 2023! 🇬🇧🇬🇧🇬🇧



➡️ Everything you need to know here: https://t.co/qQVS3gierN pic.twitter.com/IpHCA2i4U6 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 25, 2022

13:57 В оношении Ильи Азара возбудили второе дело о «дискредитации российской армии»

Против журналиста Ильи Азара возбудили второе административное дело о «дискредитации российской армии». Дело поступило в Хамовнический суд Москвы. В июне его уже оштрафовали на 60 тысяч рублей по той же статье.

13:35 Министерство юстиции России пригрозило объявить несколько еврейских организаций «иноагентами»

Ведомство выслало им соответствующие письма, об этом сообщает The Jerusalem Post.

13:18 «Московская биржа» приостановит торги японской иеной на валютном рынке

«Московская биржа» с 8 августа приостановит торги иеной на валютном рынке из-за «потенциальных рисков и затруднений при проведении расчетов», как говорится в пресс-релизе биржи.

13:01 В Москве задержали политика Леонида Гозмана

По слвоам адвоката Гозмана, оснований для задержания политика полицейские не озвучили.

Ранее стало известно, что на Гозмана завели уголовное дело о неподаче уведомления о втором гражданстве: политик стал гражданином Израиля в 2018 году, а уведомил об этом лишь через год.

12:42 Премьер-министр Израиля поручил подготовить «политические меры» в отношении России в случае ликвидации агентства «Сохнут»

Яир Лапид дал поручение министерству иностранных дел страны.

►В России грозят закрыть агентство «Сохнут», помогающее с репатриацией в Израиль

12:12 С начала российского вторжения в Украину в Германию прибыли более 915 000 беженцев

В Центральном реестре иностранцев зарегистрировано более 915 000 беженцев, из которых, по данным МВД Германии, 890 605 являются гражданами Украины.

12:03 Президент Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Как пишет «Украинская правда», в 2010 году Демченко лоббировал «харьковские соглашения», по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

11:57 Протокол, составленный на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, поступил в суд

Протокол, составленный о «дискредитации российских военных», поступил в Советский суд Уфы. Об этом сообщила пресс-служба судов Башкирии.

11:45 Из-за закрытия 11 аэропортов на юге России выпадающий пассажиропоток авиакомпаний составит 19,1 млн человек за 2022 год

Об этом говорится в презентации министерства транспорта, с которой ознакомились «Ведомости». Это почти пятая часть от запланированного на 2022 год объема авиаперевозок.

11:34 Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев прокомментировал заявления ФСБ о том, что он причастен к попытке угона самолетов

В ФСБ заявили, что журналист причастен к попытке организовать угон российских военных самолетов. Грозев в комментарии «Радио Свобода» сказал, что не участвовал в каких-либо операциях спецслужб. По его словам, журналисты Bellingcat работали над документальным фильмом о работе украинских и российских спецслужб.

11:14 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал удар по порту Одессы:

Это связано исключительно с военной инфраструктурой, это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не должно повлиять на начало процесса отгрузки.

11:10 В Украину прибыли польские танки PT-91 Twardy

Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

10:52 «Коммерсантъ»: все больше ноутбуков и клавиатур поставляются в Россию без русской раскладки

По оценкам дистрибьюторов, как пишет «Коммерсантъ», доля устройств без русской раскладки к концу года достигнет 10%. Причиной называют механизм параллельного импорта.

10:33 Вашингтон работает над планом «Б» по экспорту украинского зерна

После ударов российских сил по порту Одессы США разрабатывают стратегию, которая бы учитывала непредвиденные обстоятельства и включала бы в себя авто-, ж/д и речной транспорт, а также предполагала настройку железнодорожных систем, чтобы экспорт зерна могу осуществляться быстрее.

10:18 Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз россиянам из-за военных действий в Украине

Об этом заявила и.о. премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС Тютти Туппурайнен.

9:54 Глава Еврокомиссии: «Нашей главной целью остается полная независимость от импорта российского газа в Европу не позднее 2027 года»

ЕС уже сейчас должен снизить его потребление российского газа таким образом, чтобы к марту 2023 года экономия составила 15%. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью dpa.

9:33 Сводка британской разведки

В Донбассе и Херсоне продолжаются бои. Российское командование по-прежнему стоит перед выбором: поддерживать наступление на востоке или укреплять оборону на западе.

18 июля 2022 года разведка обнаружила российский объект по ремонту и восстановлению военной техники в районе Барвинок. Там находилось не менее 300 поврежденных машин, включая танки, бронетранспортеры и грузовики.

В дополнение к хорошо документированным кадровым проблемам, Россия, вероятно,испытывает трудности с вывозом и ремонтом тысяч боевых машин, поврежденных в ходе боевых действий.

9:15 Хельга Пирогова покинула Россию

Депутат городского совета Новосибирска уехала в Грузию после того, как на нее завели уголовное дело о «фейках» о российской армии.

►Против новосибирской депутатки Хельги Пироговой возбудили уголовное дело о «фейках» про армию

9:03 В Херсонской области выведут из оборота гривну

В Херсонской области, почти полностью контролирующейся российскими силами, с мая в обороте были как гривна, так и рубль. По заявлениям замглавы временной пророссийской администрации региона, гривной на территории области пользоваться перестанут.

8:59 В ФСБ заявили, что пресекли попытку украинской стороны совершить угон самолетов ВВС РФ

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что сотрудники украинской разведки, «пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков» и побудить их «осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы». Операция, по сообщению ЦОС, курировалась спецслузбами НАТО.

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