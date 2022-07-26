Попытка угона российских самолетов: что говорят в ФСБ, в Украине и Христо Грозев?

ФСБ России утверждает, что ей удалось сорвать операцию украинской разведки по угону российских военных самолетов. Расследователь Христо Грозев, которого ФСБ обвиняет в причастности к этой операции, сказал, что он в ней не участвовал, но команда Bellingcat ее документировала. По его словам, речь идет о «серьезном провале» ФСБ, раскрывшей личности десятков офицеров российской контрразведки.

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Что утверждает ФСБ?

Утром в понедельник центр общественных связей ФСБ России заявил, что сотрудникам российской спецслужбы удалось сорвать операцию украинской военной разведки по угону боевых самолетов РФ. В ФСБ утверждают, что эту операцию вело главное управление разведки Минобороны Украины при поддержке «спецслужб НАТО».

Как заявляют в ФСБ, украинская разведка пытались завербовать российских военных летчиков, склонить их угнать и посадить российские самолеты на аэродромы ВСУ. В обмен, как утверждается, летчикам предлагали денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС. Судя по сообщению ФСБ, украинские спецслужбы обещали перевести в Евросоюз и жен российских военных летчиков.

ФСБ опубликовала видео, где закадровый голос (как утверждает российская спецслужба, это сотрудник украинских спецслужб) предлагает $2 млн за переданный Украине самолет. Он говорит, что на сайте Верховной Рады уже прописано вознаграждение в $1. «Можем с вами договориться отдельно, еще сверху миллион, я вам гарантирую», — говорит голос за кадром.

В апреле этого года Верховная Рада приняла закон о вознаграждениях за добровольную передачу российской боевой технике Украине. Так, за передачу танка или артиллерийской установки можно получить 100 тысяч долларов, за вертолет — 500 тысяч, за самолет — уже миллион.

ФСБ также опубликовала четыре коротких видеоролика, где неизвестные показывают самолеты и держат в руках листочки с числами. Российская спецслужба утверждает, что эти ролики российских летчиков просили записать украинские разведчики, чтобы удостовериться в подлинности съемки и готовности к угону.

Наконец, ФСБ утверждает, в ходе этой операции российской контрразведке удалось получить сведения, позволившие нанести удары по нескольким украинским военным объектам.

Позднее российские госСМИ выдали новые подробности, не упоминающиеся в ранее обнародованном ФСБ сообщении.

Российские СМИ со ссылкой на материалы ФСБ утверждают, что к попытке угона российских боевых самолетов причастен расследователь Bellingcat Христо Грозев. В эфире госканала «Россия 24» показали фрагмент переписки, приписываемой расследователю. Из нее следует, что Грозев нашел двух курьеров для встречи в Липецке нанятого украинской разведкой курьера из Москвы. Последний, как утверждается, вез аванс в четыре тысячи долларов для российского летчика, согласившегося на угон (в пересказе РИА Новости).

Оперативник ФСБ в сюжете «России 24» заявляет о сотрудничестве Христо Грозева с британской внешней разведкой (МИ-6).

Кроме того, утверждается, что российские контрразведчики изъяли в Волгограде переданный украинской разведкой клофелин, которым предполагалось отравить штурмана одного из угоняемых самолетов.

Что рассказал Христо Грозев?

Утверждения ФСБ Христо Грозев подробно прокомментировал у себя в твиттере. По его словам, операция, начавшаяся как попытка подкупа российских пилотов, действительно имела место, но он в ней непосредственно не участвовал, но документировал ее. Грозев назвал подделкой скриншот якобы его переписки, показанный по «России 24».

Using a traditional mix of forged "evidence" and loosely interpreted facts, the FSB also accused me personally of being involved in the plane-hijacking plot (on screen: totally forged message, I never had a UK number, obviously). pic.twitter.com/NxtN66cALI — Christo Grozev (@christogrozev) July 25, 2022

Расследователь рассказал, что после того, как Верховная Рада приняла закон о вознаграждениях за российскую технику, «команда украинских оперативников» обратилась к российским пилотам с предложением угнать самолеты в Украину. Команда Bellingcat, узнавшая об этой операции, начала снимать о ней документальный фильм.

«Мы засняли „переговоры“ между украинскими вербовщиками и пилотами, которые начались, как и ожидалось. Но их тон быстро изменился, что дало основание предположить, что пилоты больше не говорили от своего имени, а действовали по указке, вероятно, офицеров военной контрразведки ФСБ», — пишет Христо Грозев.

По его словам, явным указанием на то, что ФСБ перехватила сообщения, стало то, что один из пилотов внезапно сказал, что хочет вывезти из России не свою жену, а «любовницу». По результатам недолгого поиска расследователь понял, что эта женщина сотрудничала с ФСБ. Вторым указанием стало то, что другой пилот внезапно обратился к украинцам за советом по выводу из строя штурмана с помощью снотворного.

«В этот момент мне стало ясно, что операция в ее первоначальном виде закончилась, и превратилась в двойную „оперативную игру“, в которой обе стороны пытались извлечь максимум информации от другой, одновременно скармливая ей максимум дезинформации», — пишет расследователь.

По его словам, украинская сторона стала передавать пилотам ложные карты дислокации ПВО, а летчики переслали в Киев карты снижения и захода на посадку, которые, вероятно, тоже были ложными. По словам Грозева эта «игра» закончилась, когда украинцы убедили ФСБ отправить жену одного из пилотов (вместе с «хвостом» из сотрудников ФСБ) в Минск якобы на встречу с украинскими кураторами, но на нее никто не явился.

Грозев пишет, что украинская операция не была проектом разведуправления Минобороны Украины, как утверждает ФСБ.По его словам, ее вели бывшие оперативники, с которыми команда Bellingcat познакомилась в ходе работы над «Вагнергейтом» — другой операцией украинских спецслужб. По данным журналистов-расследований, в Украине планировали захватить несколько десятков боевиков ЧВК «Вагнер» в июле 2020 года, но эти планы сорвались.

Что касается операции, связанной с попыткой угона российских самолетов, Россия представляет ее как успех своей контрразведки, но в действительности она стала «серьезным провалом» для ФСБ, «непреднамеренно раскрывшей личности десятков офицеров контрразведки», утверждает Христо Грозев.

Случаи угона боевых самолетов

Комментариев от украинских спецслужб относительно заявлений ФСБ и объяснений Христо Грозева не поступало.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» сказал, что допускает, что украинская разведка могла пытаться угнать российские самолеты. При этом он отметил, что не верит в версию ФСБ, что это имело место «таким прямитивным, тупым способом с передачей клофелина, и некоторыми другими нюансами, которые там описаны». Арестович также сказал, что не понимает, зачем украинской разведке мог бы понадобиться для вышеуказанных целей Христо Грозев.

Случаи угона боевых самолетов имели место. К примеру, в 1966 году иракский летчик Мунир Редфа угнал новейший советский истребитель МиГ-21 для Израиля, что считается крупным успехом «Моссада». Советский летчик-перебежчик Виктор Беленко в 1976 году улетел в Японию на перехватчике МиГ-25П, позже получил гражданство США.

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